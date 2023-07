Caminhonete cai de ponte e dois ocupantes morrem

Caminhonte de empresa que presta serviços para indústrias do setor de celulose caiu no córrego Mimosinho - Notícias do Cerrado

Dois homens morreram afogados por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira (26) em decorrência da queda da caminhonete em que estavam de uma ponte sobre o córrego Mimosinho, próximo à represa do Mimoso, no município de Ribas do Rio Pardo.

O acidente aconteceu a cerca de 50 quilômetros da área urbana do município e dois ocupantes da caminhonete, que estavam no banco traseiro, conseguiram sair com vida do veículo e foram levados para atendimento no hospital municipal de Ribas do Rio Pardo.

Até por volta das 10:30 desta manhã a delegada titular do município, Paula Barreto Araújo, ainda esperava a chegada da equipe de perícia de Campo Grande para ir até o local e fazer a perícia do acidente.

Somente depois disso é que seria divulgada oficialmente a identidade dos dois homens que morreram e a provável causa do acidente. Porém, conforme relatos dos dois sobreviventes, segundo a delegada, um problema mecânico possivelmente tenha levado o motorista a perder o controle da direção do veículo.

A caminhonete, com adesivo da empresa Macplan, seguia sentido Santa Rita do Pardo a Ribas do Rio Pardo e, de acordo com a delegada, o motorista possivelmente conhecia a estrada, pois trabalhava há algum tempo na região.

A empresa, instalada em Água Clara, presta serviço de locação de máquinas e terraplanagem para empresas de reflorestamento, como Suzano e Bracell, que cultivam milhares de hectares de eucalipto na região.

De acordo com informações do site Notícias do Cerrado, os dois sobreviventes seriam do dos estados de Alagoas e Bahia e foram identificados como Edmilson Pereira dos Santos, de 43 anos, e Diego Oliveira Souza, de 34 anos. O site informa também que os dois mortos seriam de Alagoas (de 28 anos) e o outro, de Água Clara, homem de 29 anos.

Ainda de acordo com o site, os corpos foram resgatados por voluntários que passavam pelo local, mas foram deixados nas imediações à espera dos trabalhos periciais.