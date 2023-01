Caminhos da vida

Previsão do Tempo

As chuvas mais intensas devem acontecer em poucos municípios

A previsão do tempo para o final de semana, em Mato Grosso do Sul, indica sol, aumento de nebulosidade no decorrer do dia e possibilidade para pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada, principalmente, durante o período da tarde.

As informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) também apontam que, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo a meteorologista, Geane Lima, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as chuvas mais volumosas vão se concentrar nas regiões norte e nordeste do Estado. "Tanto sábado, quanto domingo, as chuvas tendem a ser com mais intensidade em municípios como Três Lagoas, Cassilândia, Paranaíba, podendo chegar até 20 milímetros".

É uma situação típica de verão, com disponibilidade de calor e umidade, as chuvas tendem a ser irregulares, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade.

"O restante do Estado tem chances de pancadas de chuvas, mas são aquelas mais isoladas, fraca intensidade. E a região do baixo Pantanal, a possibilidade ainda é menor", completa Geane.

As instabilidades atmosféricas ocorrem devido a combinação da disponibilidade de umidade e o aquecimento diurno aliado ao deslocamento de cavados. Destaca-se, também, que as temperaturas estarão em elevação podendo atingir valores de até 38°C, principalmente na região sudoeste do estado.

"O sol deve predominar de forma geral, com muitas nuvens, e as pancadas chuvas acontecem de forma isolada", conclui.