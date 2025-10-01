Campanha Caixa Encantada começa a arrecadar brinquedos para o Natal

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No ano em que a Campanha Caixa de Brinquedos completa dez anos, sendo a terceira edição na atual administração do Governo do Estado, segundo a madrinha Mônica Riedel, a expectativa é superar os 74 mil brinquedos arrecadados no ano anterior.

O lançamento oficial foi nesta quarta-feira (1º), no auditório do Bioparque Pantanal. Os brinquedos serão arrecadados até o dia 19 de novembro, e a campanha irá contemplar 17 instituições parceiras.

“Ano passado foram 74 mil brinquedos e a gente sempre quer aumentar, porque entende que cada brinquedo é mais uma criança atendida. Uma criança que não teria a oportunidade de ter um brinquedo, terá a chance de ganhar no Natal”, explicou a primeira-dama.

O site da campanha (www.caixaencantada.ms.gov.br

) estará no ar a partir de amanhã e ficará aberto para que instituições interessadas em participar realizem inscrições de 2 a 24 de outubro.

O secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, explicou que não é necessário ter CNPJ para participar.

“Basta comprovar que promove um trabalho na comunidade, que atua com crianças ou desenvolve algum trabalho social nesse sentido”, pontuou o secretário.

A garantia do sucesso da campanha, segundo Mônica, está na dedicação dos servidores.

“Eles estão à frente e eu, como madrinha, acompanho. Como é uma campanha dos servidores do Estado, todas as secretarias participam, além do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria e vários outros órgãos”, destacou.

Competição do bem

Nos bastidores, os servidores promovem uma competição saudável em que pastas e órgãos do governo dobram esforços para ver quem arrecada mais brinquedos para a criançada.

“Existe essa competição, mas é saudável, realmente entre as secretarias. A gente não estimula, mas eles mesmos começaram e inclusive fazem gincanas, cada um usando a criatividade como pode para arrecadar mais”, explicou Mônica, que completou:

“A nossa campeã, que eu digo ser o grande exemplo, é a Sejusp, que engloba todos os órgãos de segurança do Estado. Eles têm um efetivo muito grande e, por isso, conseguem arrecadar bastante. Fazem um trabalho muito bacana.”

Partindo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) como exemplo, ela também apontou que esse movimento estimula outras secretarias a buscarem ampliar a arrecadação.

Como participar?

Em todos os órgãos estaduais haverá uma “caixa encantada” onde as pessoas que sentirem no coração o desejo de doar poderão deixar brinquedos.

Brinquedos usados também podem ser doados. Entretanto, o secretário Felini ressaltou que é importante verificar o estado de conservação e se colocar no lugar da criança.

“Desde que esteja em bom estado, pode. Dona Mônica sempre cita o exemplo: imagine você levando aquele brinquedo para a criança receber. Eu também penso muito no outro lado: se você receberia o presente que está doando. Então, pode ser um brinquedo usado, mas muitas pessoas acabam comprando novos para doar”, pontuou o secretário.

