Cidades

Solidariedade

Campanha Caixa Encantada começa a arrecadar brinquedos para o Natal

No ano em que completa 10 anos, a meta é superar os 74 mil brinquedos arrecadados no ano passado e animar o Natal das crianças que mais precisam

Laura Brasil

01/10/2025 - 16h35
Continue lendo...

No ano em que a Campanha Caixa de Brinquedos completa dez anos, sendo a terceira edição na atual administração do Governo do Estado, segundo a madrinha Mônica Riedel, a expectativa é superar os 74 mil brinquedos arrecadados no ano anterior.

O lançamento oficial foi nesta quarta-feira (1º), no auditório do Bioparque Pantanal. Os brinquedos serão arrecadados até o dia 19 de novembro, e a campanha irá contemplar 17 instituições parceiras.

“Ano passado foram 74 mil brinquedos e a gente sempre quer aumentar, porque entende que cada brinquedo é mais uma criança atendida. Uma criança que não teria a oportunidade de ter um brinquedo, terá a chance de ganhar no Natal”, explicou a primeira-dama.

O site da campanha (www.caixaencantada.ms.gov.br
) estará no ar a partir de amanhã e ficará aberto para que instituições interessadas em participar realizem inscrições de 2 a 24 de outubro.

O secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, explicou que não é necessário ter CNPJ para participar.

“Basta comprovar que promove um trabalho na comunidade, que atua com crianças ou desenvolve algum trabalho social nesse sentido”, pontuou o secretário.

A garantia do sucesso da campanha, segundo Mônica, está na dedicação dos servidores.

“Eles estão à frente e eu, como madrinha, acompanho. Como é uma campanha dos servidores do Estado, todas as secretarias participam, além do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria e vários outros órgãos”, destacou.

Competição do bem

Nos bastidores, os servidores promovem uma competição saudável em que pastas e órgãos do governo dobram esforços para ver quem arrecada mais brinquedos para a criançada.

“Existe essa competição, mas é saudável, realmente entre as secretarias. A gente não estimula, mas eles mesmos começaram e inclusive fazem gincanas, cada um usando a criatividade como pode para arrecadar mais”, explicou Mônica, que completou:

“A nossa campeã, que eu digo ser o grande exemplo, é a Sejusp, que engloba todos os órgãos de segurança do Estado. Eles têm um efetivo muito grande e, por isso, conseguem arrecadar bastante. Fazem um trabalho muito bacana.”

Partindo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) como exemplo, ela também apontou que esse movimento estimula outras secretarias a buscarem ampliar a arrecadação.

Como participar?

Em todos os órgãos estaduais haverá uma “caixa encantada” onde as pessoas que sentirem no coração o desejo de doar poderão deixar brinquedos.

Brinquedos usados também podem ser doados. Entretanto, o secretário Felini ressaltou que é importante verificar o estado de conservação e se colocar no lugar da criança.

“Desde que esteja em bom estado, pode. Dona Mônica sempre cita o exemplo: imagine você levando aquele brinquedo para a criança receber. Eu também penso muito no outro lado: se você receberia o presente que está doando. Então, pode ser um brinquedo usado, mas muitas pessoas acabam comprando novos para doar”, pontuou o secretário.

Encontro

Presidente do Paraguai visita obras da ponte binacional em MS

Esta é a primeira visita oficial de Peña ao Estado; trecho é o principal eixo da Rota Bioceânica

01/10/2025 15h45

Presidente paraguaio e Eduardo Riedel

Presidente paraguaio e Eduardo Riedel Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Nesta quinta-feira (2), o governador Eduardo Riedel recebe o presidente do Paraguai, Santiago Peña, em Mato Grosso do Sul. Pela manhã, os dois líderes vistoriarão as obras da ponte binacional em Porto Murtinho, considerada o principal eixo da Rota Bioceânica. No início da tarde, Peña e Riedel também têm agenda em Dourados, onde visitarão uma planta industrial de proteína animal.

A presença do presidente paraguaio em solo sul-mato-grossense havia sido antecipada pelo Correio do Estado no último dia 19 de setembro. Esta é a primeira visita oficial de Peña ao Estado desde que tomou posse. A agenda está prevista para os dias 2 e 3 de outubro.

Brasil e Paraguai compartilham a responsabilidade sobre a Rota Bioceânica, projeto logístico que pretende ligar portos chilenos no Oceano Pacífico a portos brasileiros no Atlântico, reduzindo distâncias e custos no transporte internacional de cargas. Para que a rota seja consolidada, duas frentes de obras são fundamentais: a pavimentação de uma rodovia no Chaco paraguaio e a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, que conectará Porto Murtinho a Carmelo Peralta.

Anteriormente Riedel destacou que Peña sairia de Carmelo Peralta até Porto Murtinho para acompanhar de perto a execução da obra. “Ele vai sair de Carmelo Peralta, onde vai visitar a obra da ponte, e nós devemos visitar algumas indústrias que ele (Peña) quer conhecer aqui no Estado. Ainda estamos construindo a agenda”, afirmou o governador.

Riedel e Peña se encontraram no ano passado, em Assunção, durante visita oficial do governador ao país vizinho. Mais recentemente, em setembro, os dois líderes deveriam ter participado juntos da inauguração do Shopping Dubai, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha a Ponta Porã. O encontro, no entanto, foi cancelado por causa das condições climáticas que impediram a chegada de Peña.

No mesmo mês, o presidente do Paraguai realizou agenda semelhante no Paraná, ao lado do governador Ratinho Júnior (PSD). Eles visitaram Curitiba, Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, reforçando a cooperação bilateral entre Brasil e Paraguai em obras de integração.

Além da ponte em Porto Murtinho, financiada com apoio da Itaipu Binacional, os dois países também constroem a Ponte da Integração, que ligará Foz do Iguaçu (PR) a Presidente Franco, no Paraguai.

Corrupção em MS

"Então prega bala": Como prefeito de Terenos coordenava fraude milionária

Para o Ministério Público, a frase foi o sinal verde para o empresário iniciar os atos de fraude

01/10/2025 15h21

Henrique Budke, prefeito de Terenos

Henrique Budke, prefeito de Terenos Divulgação

Continue Lendo...

Cinco dias antes da publicação oficial de uma licitação para reforma de uma escola em Terenos, o prefeito Henrique Wancura Budke (PSDB) enviou parte do edital ao empresário Sandro José Bortoloto, dono da construtora Angico, que viria a participar do certame.

A troca de mensagens, revelada na investigação da Operação Velatus, culminou com uma ordem direta do prefeito:

“Então prega bala”. Para o Ministério Público, a frase foi o sinal verde para o empresário iniciar os atos de fraude.

A investigação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), detalhada na denúncia oferecida pelo MPMS expõe como o prefeito Henrique Budke, apontado como chafão da organização, atuava diretamente para direcionar licitações a um grupo de empresários.

Ao final da denúncia, o Ministério Público pede a condenação de todos os 26 envolvidos. Além da perda dos bens e valores obtidos ilegalmente, o MP requer a interdição do exercício de função pública para os principais réus, incluindo o prefeito e o secretário, pelo dobro do tempo da pena que vier a ser aplicada. A Procuradoria também pede que a Justiça fixe uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10 milhões.

No caso do prefeito, que está preso há quase um mês, o Ministério Público pede a condenação dele por quatro crimes diferentes, alguns deles praticados reiteradas vezes: organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. 

Se condenado, a pena de Budke pode passar dos 260 anos de prisão

Um dos casos mais detalhados é a Tomada de Preços nº 001/2022, para a reforma da Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza. A investigação mostra que, muito antes da publicação do edital, o prefeito já tratava da obra como um negócio certo com os empresários.

A denúncia do Ministério Público, baseada em quebras de sigilo e mensagens de WhatsApp, descreve o modus operandi do grupo, liderado pelo prefeito.

Em 26 de janeiro de 2022, cinco dias antes da publicação do edital, o prefeito Henrique enviou a Sandro Bortoloto um trecho do documento com as exigências de qualificação técnica. Ao ser questionado pelo empresário se a licitação já tinha data, o prefeito respondeu: “Ainda não”.
Após a visita técnica de Sandro à obra, o prefeito o cobrou sobre a avaliação. O empresário respondeu que a obra era “tranquila” e que “dá pra tocar”. Henrique então reafirmou o acordo e, segundo o MP, “orientou o empresário a iniciar os atos de fraude”, dizendo: “Então prega bala”.

No dia do julgamento da licitação, em 18 de fevereiro de 2022, Sandro e seu sócio oculto, Cleberson José Chavoni Silva, articularam com o empresário Marcos do Nascimento Galitzki (da empresa Gomes & Azevedo) para que ele desistisse da concorrência, garantindo que apenas a empresa do grupo, a GS Serviços e Construtora, de Arnaldo Santiago, participasse.

Embora a GS Serviços tenha vencido formalmente, a investigação aponta que a execução da obra foi, na verdade, assumida por Sandro e Cleberson. Em áudio, Cleberson tranquiliza Sandro sobre a informalidade do acordo: “Eu acho que ali nós tamo tranquilo. Pelo menos ele se diz (...) um cara de muita palavra né, não tem muito papel não”.
 

