Campanha para conscientização no trânsito é encerrada, mas número de mortes ainda preocupa

Na tarde desta terça-feira (27), o Bioparque Pantanal foi palco do encerramento nacional do Movimento Maio Amarelo 2025, que teve como objetivo, realizar ações por um trânsito mais seguro durante um mês. Nesse ano, o slogan da Campanha foi: "Desacelere! Seu bem maior é a vida".

Em contrapartida, apesar da realização de diversas ações, o número de acidentes e mortes no trânsito ainda preocupa os órgãos responsáveis pela segurança no trânsito, como o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul e a Secretaria Nacional de Trânsito.

Mato Grosso do Sul foi escolhido para sediar o encerramento por ser o único estado com todos os municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), além de sua atuação contínua em ações educativas, intensificadas neste mês.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes e mortes no trânsito. Criado a partir de uma iniciativa da ONU em 2011, e implantado no Brasil desde 2014, tem o mês de maio como referência para ações educativas. A cor amarela simboliza atenção e advertência no trânsito.

No evento, o Diretor Executivo do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - (Detran-MS), João César Mattogrosso, afirmou que foram realizadas mais de 150 atividades de educação em escolas, universidades, empresas e vias públicas, na intenção de promover uma reflexão sobre a preservação de vidas no trãnsito.

"Maio Amarelo é só um nome, mas diante do grante número de ocorrências, essa dedicação dos profissionais de segurança e do Detran precisa acontecer nos 12 meses", disse ele, ressaltando que, o trãnsito de Mato Grosso do Sul registra aproximadamente 45 ocorrências por dia e esse número precisa diminuir.

Também presente no evento, a Diretora de Segurança Publica da Secretaria Nacional de Trânsito - (Senatran), Maria Alice Nascimento, lembrou que os atuais dados não estão bons, mas explicou que a secretaria tem o papel de articulação das ações de conscientização do Sistema Nacional de Trânsito. "O fato é que não estamos com dados bons, mas essa parceria, essa união e essa responsabilidade compartilhada tem que se multiplicar e trazer resultados em toda a sociedade", disse.

Secretário Adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública, Ary Carlos Barbosa - FOTO: Tamires Santana

Representando o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o secretário Adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública, Ary Carlos Barbosa, afirmou que, atualmente, o trânsito é o maior causador de acidentes graves e mortes no Estado, e a campanha Maio Amarelo, vem com a intenção de conscientizar.

"Hoje a população se reuniu no Maia Amarelo para que a gente possa conscientizar as pessoas a ter mais calma, a dirigir com menos imprudência, não beber e dirigir, para que assim, a gente tenha uma vida mais saudável e tranquila na nossa cidade", finalizou.

