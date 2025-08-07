Campo Grande abre Feirão da Habitação para financiamentos de até R$ 20 mil

Feirão acontece no Pátio Central Shopping, até o próximo dia 22 - Marcelo Victor/Correio do Estado

Campo Grande abre nesta quinta-feira (07) mais um "Feirão Habita", a nona edição do programa executado através da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), com oportunidades de financiamentos de até 20 mil reais para famílias que buscam concretizar o sonho da casa própria.

Junto do diretor-presidente da Emha, Cláudio Marques, e da diretora-presidente da Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, a prefeita e vice por Campo Grande (Adriane Lopes e Camilla Nascimento) estiveram no lançamento do Feirão, realizado no Pátio Central Shopping.

"De 7 a 22, nós vamos estar aqui no pátio central, trazendo esse movimento positivo pro Centro, mas também trazendo oportunidades únicas para as famílias campo-grandenses que ainda não têm uma habitação", afirmou Adriane Lopes.

Como bem ressaltado pela prefeita, esse feirão deve durar cerca de apenas duas semanas, encerrado no próximo dia 22 de agosto, somando subsídios do Executivo Municipal e do Governo do Estado para "gerar oportunidades para muitas famílias", disse Adriane.

"Nosso Feirão virou modelo para outras cidades capitais do país e a gente vai seguindo com muito trabalho, as nossas equipes estão preparadas", complementou.

Em sua fala, Maria do Carmo fez questão de ressaltar a importância da data e do trabalho das agências, indicando que a proposta de um subsídio complementar trata-se de uma oportunidade única para famílias que querem comprar imóvel financiado.



"Porque é um trabalho conjunto, além do bônus de moradia que o município já dá para as famílias de menor renda, que é de R$ 32 mil, vai ganhar também o subsídio da Emha de R$ 20 mil e mais um desconto que as empresas vão ter que dar", explica a diretora-presidente da Agehab.

Habita Campo Grande

Em nome da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Cláudio afirmou que mais unidades habitacionais serão entregues, destacando que além do subsídio, o Feirão traz descontos específicos.

"As unidades que estão aqui têm essas condições diferenciadas, têm acesso... às vezes as famílias que ganham menos ficam com medo de vir fazer análise de crédito, por achar que vão passar vergonha se negar o cadastro, que ela não vai conseguir porque ela não acredita nela. Esse é o lugar, no último ferrão o maior número de famílias assistidas foi para quem ganhava até R$ 2.840", indicou.

Com a ampliação do programa "Sonho de Morar", 600 subsídios serão concedidos para complementar a entrada de financiamentos imobiliários, com valores que variam de acordo com a renda de cada família, pelos seguintes parâmetros:

R$ 20 mil para famílias com renda até R$ 2.850,00;

para famílias com renda até R$ 2.850,00; R$ 10 mil para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00;

para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00; R$ 4 mil para renda de até 7 salários mínimos.

Matheus Lucas, aos 21 anos, é uma dessas pessoas em busca de um lugar para chamar de seu. Atualmente morando com sua mãe, ele conseguiu o valor de subsídio através do primeiro dia na 9ª edição do Feirão Habita Campo Grande.

"É muito importante o que a prefeitura dispõe para a gente que está começando a vida aí, jovem ainda. Só tenho a agradecer", conclui ele.

Até o próximo dia 22, o Feirão Habita Campo Grande acontece no Pátio Central Shopping, localizado na rua Mal. Rondon, 1380, região central da Capital, com atendimento das 08h às 19h.

