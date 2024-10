Campo Grande abre Refis com um mês para quitação de débitos; veja condições

prefeito de ivinhema

"Comprador" estava morto havia mais de três anos e por isso a casa do prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), foi alvo de operação do Gaeco nesta quarta-feira (30)

Casa do prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, foi alvo de operação do Gaeco no começo da manhã desta quarta-feira

O prefeito "mais louco do Brasil", Juliano Ferro (PSDB), de Ivinhema, voltou a ser alvo de uma operação policial nesta quarta-feira (30). Promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e policiais entraram logo cedo em sua casa em busca de documentos que possam comprovar seu possível envolvimento na falsificação de documentos e transferência de uma caminhonete para uma pessoa que estava morta havia mais de três anos.

Segundo informações do Gaeco, a transferência de uma Dodge Ram, avaliada em R$ 300 mil, foi feita na agência do Detran de Maracaju, em junho de 2023. "Porém, proprietário do bem junto ao órgão de trânsito já havia falecido há mais de 3 anos, o que demonstra a falsificação", disse nota do Gaeco.

As investigações do Gaeco revelaram que um veículo de luxo que pertenceu ao prefeito Juliano Ferro e, também, a um empresário local, que não chegaram a registrar a posse, "acabou tendo sua transferência efetivada, em sequência, para o nome de dois policiais militares deste Estado, baseada em documentação falsificada".

Mas, apesar desta "venda", a caminhonete continuava com ele. Tanto que setembro deste ano a Polícia Federal instaurou inquérito para investigar por que o prefeito Juliano Ferro não havia declarado à Justiça eleitoral a posse de uma Dodge Ram e de uma Silverado, avaliadas em R$ 800 mil que ostentava em suas redes sociais.

Ao prestar depoimento, no dia 3 de setembro, disse que já havia vendido a Ram recentemente e que a Silverado não estava em seu nome e por isso não declarou à Justiça Eleitoral. Esta Silverado acabou sendo apreendida pela PF no dia 15 de outubro em meio a uma investigação relativa a uma quadrilha de narcotraficantes.

O prefeito admitiu que havia comprado a Silverado de Luiz Carlos Honório, preso em 8 de agosto acusado de ser um dos chefes de uma quadrilha do narcotráfico baseada em Ivinhema. Na investigação também apareceu a informação de que a casa do prefeito havia sido adquirida do mesmo comerciante, que seque preso.

Na Operação Contrafação, desta quarta-feira (30) foram cumpridos oito mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar, a um mandado de busca e apreensão de veículo e intimações acerca da imposição de medidas cautelares alternativas diversas da prisão.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos R$ 79 mil em dinheiro, além de armas, carregadores e munições. Duas pessoa foram encaminhadas para a delegacia diante do flagrante por posse de arma. Uma deles, conforme apuração do Correio do Estado, seria um vereador recém-eleito e que trabalhava como uma espécie de segurança do prefeito Juliano Ferro.

Além da casa do prefeito, os promorotes do Gaeco fizeram buscas em um supermercado (Alvorada) e em uma loja de revenda de veículos, pertencente à mesma família. Desta loja eles levaram uma caminhonete semelhante à que teve a documentação adulterada, mas o Gaeco não confirmou se é o veículo que estava sendo utilizado pelo prefeito até meados de 2024.

HISTÓRICO

Na quarta-feira da semana passada, agentes da Polícia Federal recolheram uma série de documentos e tomaram depoimento de servidores da prefeitura de Ivinhema em meio a uma investigação que apura suposto superfaturamento da ordem de R$ 225 mil na compra de merenda escolar.

Dias antes, em 15 de outubro, uma operação da PF contra uma quadrilha do narcotráfico, apreendeu uma caminhonete Silverado de R$ 519 mil que também havia sido do prefeito. Ele comprou o veículo no começo de 2024, de Luiz Carlos Honório, preso por tráfico.

O prefeito ainda devia R$ 380 mil desta Silverado e depois que ela entrou na mira da PF, ele diz que vendeu a caminhonete, que mesmo assim foi tomada do novo proprietário.

VITÓRIA FOLGADA

Juliano Ferro (PSDB), foi reeleito no dia 6 de outubro com pouco mais de 81% dos votos. Foi a votação mais expressiva de um candidato a prefeito na história de 70 anos do município, conforme ele faz questão de informar nas seguidas publicações que faz no instagran, onde tem 766 mil seguidores.

Além da promoção pessoal, ele utiliza as redes sociais para uma série de rifas, geralmente de veículos. Nas ultimas semanas estava oferecendo um Landau e uma F-1000 antigos. E seria com o dinheiro da venda destas rigas que ele conseguiria o dinheiro para pagar a Silverado que havia comprado de um suposto narcotraficante.