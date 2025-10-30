Campo Grande aprova lei para virar "cidade-esponja" e evitar enchentes

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Prefeitura de Campo Grande deu um passo significativo no planejamento urbano sustentável com a publicação, nesta quinta-feira (30), da Lei nº 7.511, que institui o conceito de ‘Cidade-Esponja’ no município.

A nova legislação tem como meta principal promover soluções sustentáveis para o gerenciamento das águas da chuva, visando reduzir os alagamentos e enchentes que assolam a capital.

A lei busca transformar o ambiente urbano, tornando-o mais resiliente às fortes chuvas e aos impactos causados pela grande quantidade de superfícies impermeáveis, como asfalto e concreto.

O modelo de ‘Cidade-Esponja’ propõe que a água pluvial seja absorvida, armazenada e filtrada de maneira natural, em vez de ser escoada rapidamente para a rede de drenagem tradicional, que frequentemente fica sobrecarregada.

Para atingir esses objetivos, a legislação estabelece uma série de diretrizes, incluindo:

Aumentar a permeabilidade do solo urbano para facilitar a infiltração da água;

Reduzir a sobrecarga das redes de drenagem, minimizando enchentes;

Ampliar as áreas verdes e os espaços de retenção hídrica;

Melhorar a qualidade da água por meio de filtragem e reuso sustentável;

Contribuir para a redução do efeito de ilha de calor, melhorando o microclima da cidade.

Infraestrutura verde

A implementação dessas diretrizes será feita por meio da chamada infraestrutura verde. Entre as ações previstas estão a criação de jardins de chuva, a instalação de telhados verdes em edificações, a utilização de pavimentos drenantes em calçadas e estacionamentos, e outras soluções ecológicas.

Esses mecanismos permitem que a água da chuva seja captada no local onde cai, sendo absorvida pelo solo ou reaproveitada, diminuindo o volume de escoamento superficial e recarregando os lençóis freáticos de forma natural.

A lei também abre caminho para parcerias. O Poder Executivo fica autorizado a estabelecer convênios com a iniciativa privada, instituições de ensino e organizações da sociedade civil.

O objetivo é incentivar a implantação de jardins de chuva e áreas permeáveis tanto em espaços públicos quanto em propriedades privadas de interesse coletivo.

A regulamentação da lei, que detalhará como as medidas serão aplicadas, ficará a cargo do Executivo Municipal, que deverá observar o Plano Diretor e as normas técnicas e ambientais.

O que é uma ‘Cidade-Esponja’?

O conceito de ‘Cidade-Esponja’, que agora passa a fazer parte da política urbana de Campo Grande, refere-se a um modelo de planejamento que prioriza a natureza na gestão das águas pluviais.

Em vez de tentar canalizar e expulsar a chuva da cidade o mais rápido possível, método tradicional que muitas vezes falha em eventos extremos, a ‘cidade-esponja’ é projetada para agir como uma esponja natural: absorvendo, retendo e reutilizando a água.

