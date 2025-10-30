Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Campo Grande aprova lei para virar "cidade-esponja" e evitar enchentes

Legislação municipal institui conceito que prioriza soluções baseadas na natureza para gerenciamento de águas pluviais, com objetivo de reduzir alagamentos e melhorar a drenagem

Mariana Piell

Mariana Piell

30/10/2025 - 16h30
A Prefeitura de Campo Grande deu um passo significativo no planejamento urbano sustentável com a publicação, nesta quinta-feira (30), da Lei nº 7.511, que institui o conceito de ‘Cidade-Esponja’ no município.

A nova legislação tem como meta principal promover soluções sustentáveis para o gerenciamento das águas da chuva, visando reduzir os alagamentos e enchentes que assolam a capital.

A lei busca transformar o ambiente urbano, tornando-o mais resiliente às fortes chuvas e aos impactos causados pela grande quantidade de superfícies impermeáveis, como asfalto e concreto.

O modelo de ‘Cidade-Esponja’ propõe que a água pluvial seja absorvida, armazenada e filtrada de maneira natural, em vez de ser escoada rapidamente para a rede de drenagem tradicional, que frequentemente fica sobrecarregada.

Para atingir esses objetivos, a legislação estabelece uma série de diretrizes, incluindo:

  • Aumentar a permeabilidade do solo urbano para facilitar a infiltração da água;
  • Reduzir a sobrecarga das redes de drenagem, minimizando enchentes;
  • Ampliar as áreas verdes e os espaços de retenção hídrica;
  • Melhorar a qualidade da água por meio de filtragem e reuso sustentável;
  • Contribuir para a redução do efeito de ilha de calor, melhorando o microclima da cidade.

Infraestrutura verde

A implementação dessas diretrizes será feita por meio da chamada infraestrutura verde. Entre as ações previstas estão a criação de jardins de chuva, a instalação de telhados verdes em edificações, a utilização de pavimentos drenantes em calçadas e estacionamentos, e outras soluções ecológicas.

Esses mecanismos permitem que a água da chuva seja captada no local onde cai, sendo absorvida pelo solo ou reaproveitada, diminuindo o volume de escoamento superficial e recarregando os lençóis freáticos de forma natural.

A lei também abre caminho para parcerias. O Poder Executivo fica autorizado a estabelecer convênios com a iniciativa privada, instituições de ensino e organizações da sociedade civil.

O objetivo é incentivar a implantação de jardins de chuva e áreas permeáveis tanto em espaços públicos quanto em propriedades privadas de interesse coletivo.

A regulamentação da lei, que detalhará como as medidas serão aplicadas, ficará a cargo do Executivo Municipal, que deverá observar o Plano Diretor e as normas técnicas e ambientais.

O que é uma ‘Cidade-Esponja’?

O conceito de ‘Cidade-Esponja’, que agora passa a fazer parte da política urbana de Campo Grande, refere-se a um modelo de planejamento que prioriza a natureza na gestão das águas pluviais.

Em vez de tentar canalizar e expulsar a chuva da cidade o mais rápido possível, método tradicional que muitas vezes falha em eventos extremos, a ‘cidade-esponja’ é projetada para agir como uma esponja natural: absorvendo, retendo e reutilizando a água.

roubo de papel

Servidor público é preso por desvio público e venda de papel A4 no interior de MS

A Polícia Civil apreendeu 16 caixas de papel A4, compradas pela Prefeitura de Corumbá e avaliadas em aproximadamente R$ 6 mil

30/10/2025 17h35

Os papéis estavam sendo ilegalmente comercializados em redes sociais e estabelecimentos comerciais da cidade

Os papéis estavam sendo ilegalmente comercializados em redes sociais e estabelecimentos comerciais da cidade Divulgação / Polícia Civil

Continue Lendo...

A 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá realizou na manhã desta quinta-feira (30), uma ação que resultou na prisão em flagrante de três pessoas, entre elas um servidor público municipal, e na apreensão de 16 caixas de papel A4, avaliadas em aproximadamente R$ 6 mil, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura de Corumbá.

A ação foi conduzida pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª DP, após a identificação de que materiais de uso exclusivo do Poder Público estavam sendo ilegalmente comercializados em redes sociais e estabelecimentos comerciais da cidade. 

Durante as diligências, os investigadores constataram indícios de desvio de bens públicos e de receptação qualificada, com envolvimento de particulares e servidor público municipal.

Os materiais foram localizados e imediatamente apreendidos, sendo restituídos ao Município após avaliação e perícia.

Os presos foram autuados em flagrante por crimes previstos no Código Penal, e as investigações prosseguem para aprofundar a origem e a dimensão do esquema.

Cidades

Ação no Centro Pop reprime tráfico "formiguinha" em Campo Grande

Com intenso aparato, em parceria, agentes das forças de segurança, apreenderam pequenas porções de entorpecentes e duas pessoas foram conduzidas à delegacia

30/10/2025 17h22

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Continue Lendo...

A operação realizada nas imediações do Centro Pop, com um efetivo fortemente armado, ocorreu na manhã desta quinta-feira (30) e teve como objetivo combater o chamado tráfico “formiguinha”. A mobilização contou com agentes da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Durante coletiva, o delegado da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Hoffman D'Ávila, explicou que a ação foi deflagrada após diversas denúncias de moradores do entorno sobre o tráfico de drogas.

Ao apresentar a operação conjunta entre a Denar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o delegado destacou que, embora a ação tenha resultado na apreensão de pequena quantidade de drogas, novas intervenções devem ocorrer.

Segundo ele, há denúncias de assédio, tráfico doméstico e insegurança dos munícipes em transitar pela região. Diante disso, foi realizada uma campana policial, durante a qual foi verificada a presença de “infiltrados” entre pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Existem pessoas infiltradas que promovem o tráfico doméstico e o tráfico formiguinha, inclusive desvirtuando a finalidade do Centro Pop, que é acolher a pessoa e dar um norte à vida dela”, explicou o delegado.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Resultado da operação

Após identificarem indivíduos realizando o tráfico formiguinha, que consiste, segundo D'Ávila, em repassar pequenas quantidades de substâncias ilícitas, os agentes realizaram um “pente-fino”.

A apreensão, conforme registrado em imagens, inclui pequenos papelotes, cuja quantidade não foi precisada, além de armas brancas, duas facas, um canivete, uma chave de fenda, e duas latas de spray de tinta.

“São pequenas porções que eles escondem em árvores, nas calçadas, nos bueiros, e isso acaba alimentando o ócio e fomentando delitos contra o patrimônio”, pontuou o delegado.

Outro ponto levantado é que os usuários estendem lonas, fazem churrascos, ingerem bebidas alcoólicas e entorpecentes, causando algazarra. Hoffman frisou que se trata de uma questão de segurança pública.

No momento da abordagem, havia cerca de 30 pessoas na rua, que, segundo o delegado, tiveram seus direitos constitucionais respeitados.

“Foi feita uma checagem para verificar se alguma daquelas pessoas possuía mandado de prisão em aberto. Com um imigrante venezuelano, que disse ser usuário, foi encontrada uma porção de maconha. Outra pessoa, com tornozeleira eletrônica e passagem por tráfico, roubo e outros delitos, não conseguiu comprovar a origem do dinheiro e foi encaminhada à delegacia, mas não presa.”

Com a anuência da coordenadora do Centro Pop, que autorizou a entrada dos agentes, a equipe ingressou na unidade.

“Ela franqueou nossa entrada, nos acompanhou, conversei com as pessoas que estão se submetendo a atendimento. Fizemos a checagem e não verificamos ninguém com mandado de prisão em aberto.”

Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Legitimidade da ação

Sobre o questionamento da Defensoria Pública quanto à legitimidade da ação, o delegado afirmou que, ainda que a porção de droga seja pequena, o policial pode realizar a prisão.

“Se a pessoa está na rua portando qualquer quantidade de entorpecente, mesmo que essa conduta se amolde à decisão do Supremo Tribunal Federal, que considera até 60 gramas, essa presunção de que ela é usuária é relativa. O agente de segurança tem o dever de efetuar o flagrante e conduzir essa pessoa até a autoridade policial.”

Segundo ele, cabe ao delegado, com base em fundamentação jurídica, determinar se a conduta configura tráfico de drogas.
 

