Campo Grande consegue classificação para fortalecer segurança nas escolas

prorrogação

Até então, o prazo terminaria em duas semanas e o novo vertedouro sequer foi iniciado

Com menos da metade da obra executada, a prefeitura de Campo Grande conseguiu mais 60 dias para concluir reparos no Lago do Amor.

“Já foram medidos e pagos pela Prefeitura o valor de R$ 1.158.938,38. Haverá um aditivo que estende o prazo em 60 dias, a partir de 31 de julho, devido ao atraso por causa das chuvas que ocorreram no período, o que impede a execução do serviço”, informou.

As próximas etapas ainda devem bloquear por completo o trânsito do local por cerca de 30 dias.

Segundo os próprios trabalhadores da obra, a obra vai devagar por falta de mão de obra qualificada para o serviço, com diversos peões abraçando a empreitada, mas desistindo dias depois.

Os estragos no Lago do Amor estão entre parte das obras de reparos em função das chuvas ocorridas ainda em janeiro, que transformaram ruas em rios, com 92,6 mm registradas em seis horas seguidas de precipitação nessa ocasião.

Conforme observado no canteiro de obras, nem mesmo as alas que devem segurar o aterro - a ser colocado no local para reestruturação do terreno - estão finalizadas.

Em visita ao ponto, a equipe do Correio do Estado constatou que essa etapa propriamente dita deve ser finalizada só semana que vem, enquanto o vertedouro, que deveria ser a solução para os transbordamentos, ainda nem foi iniciado.