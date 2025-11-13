Campo Grande divulga datas das aulas na Rede Municipal em 2026

Ano letivo em si começa em 02 de janeiro, com até o dia 30 deste mês em questão sendo voltado para o atendimento ao público, matrícula e organização das turmas. - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Nesta quinta-feira (13), a Prefeitura Municipal de Campo Grande trouxe à público as datas das aulas no ano de 2026, com a divulgação oficial do calendário e períodos de matrícula e pré-matrícula para a Rede Municipal de Ensino (Reme).

Conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), o ano de 2026 contará com 200 dias letivos, com o início das aulas marcado para 05 de fevereiro.

Importante frisar que o ano letivo em si começa em 02 de janeiro, com até o dia 30 deste mês em questão sendo voltado para o atendimento ao público, matrícula e organização das turmas.

Segundo divulgado pelo município, haverá um aumento de cinco mil novas vagas para as chamadas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis),

Pelos números atuais, a Rede Municipal de Ensino conta com aproximadamente 111 mil estudantes, o que compreende aqueles matriculados nas Emeis; Ensino Fundamental e demais alunos da chamada Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Fique atento

Esses 200 dias letivos de 2026 serão divididos como de costume, em quatro bimestres com as seguintes durações:

1° Bim. - início 5 de fevereiro | término em 30 de abril

início 5 de fevereiro | término em 30 de abril 2° Bim. - início 4 de maio | término em 14 de julho

início 4 de maio | término em 14 de julho 3° Bim. - início 3 de agosto | término em 30 de setembro

início 3 de agosto | término em 30 de setembro 4° Bim. - início 1º de outubro | término 9 de dezembro

início 1º de outubro | término 9 de dezembro 4° Bim. EMEIs - início 1° de outubro | 14 de dezembro

Na primeira semana de aula, o dia 06 de fevereiro é voltado para reunião e orientação aos pais e responsáveis, que também devem acontecer em 16 de maio, 14 de julho e 12 de dezembro para reuniões de pais.

Há também data prevista para a semana do brincar e dos "cabelos, meias e mochilas malucas" (entre 25 a 29 de maio), além da reserva dos dias 10 de julho e 4 de dezembro para as reuniões do conselho de classe.

O encerramento do ano escolar fica marcado para 16 de dezembro, com o recesso marcado para acontecer entre 17 até 31 de dezembro do próximo ano.

Sobre as férias do meio de ano, os docentes e discentes devem aproveitar o descanso de 14 a 31 de julho de 2026.

Já os exames finais devem acontecer nos dias 10 e 11, com o conselho de classe final marcado para 14 de dezembro do próximo ano.

