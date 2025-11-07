Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

eventos públicos

Campo Grande e prefeituras de MS aplicam calote em direitos autorais

Campo Grande é a terceira cidade que mais deve, por não ter pago, entre outros, direitos de músicas tocadas no Arraial de Santo Antônio

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

07/11/2025 - 15h00
Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 41 estão devendo direitos autorais de execução pública musical, ou seja, 52% das prefeituras do Estado, incluindo Campo Grande, promovem shows e eventos públicos, mas não remuneram os compositores das músicas executadas.

Dados são de levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que aponta que, de janeiro a outubro deste ano, o Estado arrecadou um total de R$ 9,8 milhões em direitos autorais em todos os segmentos de execução pública.

Organizadores e promotores, sejam da iniciativa pública ou privada, devem fazer o licenciamento musical e o pagamento dos direitos autorais de execução pública, determinados pela Lei dos Direitos Autorais (9.610/98).

Dos municípios do Estado, Campo Grande é o terceiro mais inadimplente. Entre os eventos onde não foram pagos os direitos autorais, está o Arraial de Santo Antônio, realizado anualmente na Praça do Rádio Clube.

A liderança da inadimplência ficou com Paranaíba, que promove eventos como Carnaíba e shows de aniversário.

A segunda colocação ficou com a cidade de Vicentina, que tem débitos de eventos promovidos nos festejos de seu aniversário com shows promovidos para a população.

Em quarto lugar ficou Bataguassu, que não pagou para utilizar músicas em eventos como Batafolia e Festa de Nossa Senhora dos Navegantes.

A quinta colocação ficou com o município de Rio Verde de Mato Grosso, que está inadimplente com a Expoverde.

Só esses cinco municípios juntos têm uma dívida em direitos autorais de música de mais de R$ 2 milhões.

O gerente regional do Ecad, Augusto Freitas, responsável por Mato Grosso do Sul, disse que todos os administradores municipais devem se conscientizar de que devem cumprir a lei e valorizar quem vive da música.

"Infelizmente o cenário de inadimplência se repete em diversos municípios do Mato Grosso do Sul, que realizam grandes eventos públicos sem respeitar os compositores e a legislação brasileira. Já acionamos o município de Bataguassu, por exemplo, por três vezes na Justiça, e seguimos na tentativa de defender os criadores musicais", disse.

Entre os 38 municípios que estão em dia, o levantamento destaca Três Lagoas, que realiza a Festa do Folclore; Jateí, que está em dia com os eventos como a Festa da Fogueira; Jardim, que pagou os direitos autorais da Festa do Milho; Nova Andradina, adimplente com Fejuna, e Fátima do Sul, com o evento Fátima Fest.

“É importante citar os bons exemplos e os municípios que cumprem a legislação e reconhecem que o pagamento dos direitos autorais garante a remuneração de milhares de compositores e artistas”, ressaltou Augusto Freitas.

Para reforçar a importância do pagamento dos direitos autorais de execução pública musical, o Ecad promove campanha de conscientização regularmente e faz visitas aos municípios em todas as regiões do país.

O objetivo é esclarecer os organizadores de eventos que o fato de não ter finalidade de lucro não é um requisito para a dispensa da cobrança.

OPERAÇÃO BLINDAGEM

Operação do Gaeco desmantela esquema de tráfico de drogas dentro de presídio

A organização criminosa contava com uma rede de colaboradores em Campo Grande, Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Jardim, Sidrolândia, Ponta Porã e Bonito

07/11/2025 11h35

Operação do Gaeco desmantela esquema de tráfico de drogas dentro de presídio

Operação do Gaeco desmantela esquema de tráfico de drogas dentro de presídio FOTOS: Gaeco/MPMS

Nesta sexta-feira (07), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco/MPMS), deflagrou a  Operação Blindagem, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa armada dedicada ao tráfico interestadual de entorpecentes, corrupção ativa e passiva, usura, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais que atuava dentro de um presídio.

A estrutura era comandada de dentro do sistema prisional e contava com uma rede de colaboradores em Campo Grande, Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Jardim, Sidrolândia, Ponta Porã e Bonito, além de integrantes nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

De acordo com o MPMS, as investigações duraram mais de dois anos e revelaram que a organização criminosa atuava em diversas frentes, enviando drogas para cidades do interior do Mato Grosso do Sul e para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Acre, Maranhão e Goiás, utilizando diferentes métodos. 

Um método de destaque era a utilização de caminhões com fundo falso para garantir a ocultação dos entorpecentes, ao passo que, no compartimento de carga, transportavam produtos lícitos do gênero alimentício, acompanhados de nota fiscal, visando a dificultar que órgãos de repressão descobrissem tal estratégia em eventual fiscalização nas estradas.

Além disso, o grupo realizava remessas por Sedex, utilizando os Correios, e também transportava drogas em veículos de passeio e utilitários, inclusive por meio de passageiros transportados em vans.

Também foram constatados vínculos da organização criminosa com o Primeiro Comando da Capital (PCC), que fornecia suporte por meio de membros de sua alta cúpula, para ampliar o tráfico e aplicar punições violentas a quem estivesse em débito com o grupo criminoso, além da identificação de práticas de extorsão mediante uso de arma de fogo, violência e restrição da liberdade de vítimas, justamente para a obtenção do pagamento de dívidas do tráfico de drogas.

Investigação

A investigação começou a partir da apreensão do telefone celular do líder da organização criminosa, que utilizava o aparelho no interior de uma cela de presídio no interior do Estado. A partir de então, foi possível chegar à outra faceta do grupo criminoso, que é a corrupção de servidores públicos, que garantiam a ele o acesso a aparelhos celulares, informações sigilosas de sistemas restritos ao estado e, o mais importante, à permanência em presídios menores, no interior do Estado, de onde coordenava livremente as práticas ilícitas.

A operação deflagrada nesta manhã, teve o objetivo de cumprir 35 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Aquidauana, Sidrolândia, Jardim, Bonito, Ponta Porã e Corumbá, além de Porto Belo (SC), Balneário Piçarras (SC), Itanhaém (SP) e Birigui (SP). Até o fechamento desta matéria, não havia informações de quantos mandados foram cumprido de fato.

As diligências em Mato Grosso do Sul contaram com apoio operacional de equipes do Batalhão de Choque, do Batalhão de Operações Especiais e Força Tática, todos da Polícia Militar, além da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário - (AGEPEN).

No Estado de São Paulo, o apoio operacional foi conduzido pela Polícia Civil e no Estado de Santa Catarina, pelo Gaeco e pela Polícia Militar. A Ordem dos Advogado do Brasil de Mato Grosso do Sul - (OAB/MS) também acompanhou os trabalhos.

Operação Blindagem

O nome da operação faz alusão ao fato de que integrantes da organização criminosa, em razão da prática de corrupção de servidores, recebiam proteção durante o cumprimento de suas penas, garantindo, com isso, a permanência em unidades prisionais de menor rigidez no aspecto de segurança e também a transferência de internos que consideravam inimigos. Além disso, recebiam informações privilegiadas sobre movimentação de presos e dados de acesso restrito em bancos de dados públicos.

Juventude

Governo destina R$ 120 mil para show sertanejo na Cidade do Natal

Show de Munhoz e Mariano acontece neste final de semana em Campo Grande

07/11/2025 11h30

Munhoz e Mariano

Munhoz e Mariano Reprodução

A primeira edição do evento "Cidade da Juventude", em Campo Grande, terá como atração principal o show da dupla sertaneja Munhoz & Mariano. O governo estadual destinou R$ 120 mil para a apresentação, que acontecerá no dia 9 de novembro de 2025.

A contratação direta da dupla, sem processo licitatório, foi publicada em diário oficial nesta sexta-feira (7). O extrato do contrato cita a "inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição", com base no Artigo 74, Inciso II da Lei 14.133/21. A justificativa é que a M2 Produções Artísticas LTDA (CNPJ 30.984.692/0001-10) é a empresária exclusiva da dupla, sendo, portanto, a única empresa capaz de fornecer o serviço específico.

O show está previsto para começar às 19h30 no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, conhecido popularmente como Cidade do Natal, com duração de 1 hora e 30 minutos. 

Programação

O evento "Cidade da Juventude" é voltado principalmente para jovens de 15 a 29 anos e oferece uma extensa programação cultural e de lazer totalmente gratuita, de 7 a 9 de novembro.

A abertura oficial acontece hoje (7), a partir das 18h30, com o Flash Mob Dançaê, seguido pela cerimônia de abertura e apresentações do projeto. Os grupos Pagode 67 e Sampri se apresentam no primeiro dia.

No sábado (8), a programação inclui Batalha de Breaking, Oficina de Skate, o espetáculo teatral “Jogo da Virada”, Concurso de Cosplay, palestra da influenciadora Malu Pires e o show de Chicão Castro.

O domingo (9), dia do show de Munhoz & Mariano, começa com a tradicional Festa das Cores às 16h30, seguida por apresentações de K-Pop e premiações do Jovem do Ano e do Concurso de Redação. A dupla sertaneja sobe ao palco às 19h30 para encerrar o evento.

Além dos palcos, o evento contará com Feira Geek, podcast ao vivo, exposição de carros antigos, praça de alimentação, área kids gratuita, e espaços como o Núcleo Start Juv, voltado para educação e inovação.

O evento é uma realização do governo estadual com parcerias de instituições como UFMS, IFMS, SEBRAE, SENAC, Fundação Manoel de Barros, cooperativas e entidades privadas.

 

