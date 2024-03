Campo Grande está em 10° lugar entre capitais com menor índice de desigualdade social

Segundo pesquisa que avaliou indicadores sociais, Campo Grande está entre as dez capitais do país com o menor indicador de desigualdade social. O destaque fica por conta do menor índice de pessoas vivendo em favelas e a baixa taxa de desocupados.

O levantamento realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS), com o nome Mapa das Desigualdades Entre as Capitais brasileiras, traçou um comparativo entre as 26 capitais do país. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (26).

No ranking de desigualdade social, o recorte da região Centro-Oeste coloca Campo Grande em terceiro lugar, atrás de Cuiabá (MT) e Goiânia (GO). A nível de Brasil ocupa a décima posição.

Veja as cidades com melhores índices:

1. Curitiba 2. Florianópolis 3. Belo Horizonte 4. Palmas 5. São Paulo 6. Vitória 7. Cuiabá 8. Porto Alegre 9. Goiânia 10. Campo Grande

Outro ponto a se destacar é a questão habitacional, a Cidade Morena possui apenas 1,4% de pessoas vivendo em favelas, enquanto que Belém (PA) lidera esse indicador com 55%. Com relação ao índice de desocupação ou desempregados, o resultado é positivo, indicando apenas 3,4%.

Piores índices de desocupação

Salvador (BA) 16,7%

Recice (PE) 15%

Manaus (AM) 12,8%

A Capital sul-matogrossense também se destaca com 100% da população com acesso à água potável, da mesma forma o tratamento do esgoto. Veja o mapa:

Mapa da Desigualdade entre as Capitais do Brasil

O Mapa da Desigualdade entre as Capitais do Brasil foi inspirado no Mapa da Desigualdade de São Paulo, publicado há mais de dez anos pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) e a Rede Nossa São Paulo.

A pesquisa traçou quarenta indicadores nos âmbitos de saúde, assistência social, violência, meio ambiente e direitos humanos.

"O Programa Cidades Sustentáveis (PCS) tem o objetivo de mobilizar, sensibilizar e comprometer os governos municipais para a redução da desigualdade, a melhoria da qualidade de vida e o enfrentamento dasmudanças climáticas em nível local", aponta a pesquisa.

