Campo Grande fecha o ano com mais de 140 faixas aptas a multar motoristas

VITÓRIA

A moradora foi sorteada para participar do quadro Painel do X da Tele Sena, apresentado por Patrícia Abravanel, e tirou a sorte grande

A moradora foi sorteada para participar do quadro Painel do X da Tele Sena, apresentado por Patrícia Abravanel, e tirou a sorte grande Reprodução; Redes Sociais

Assim como no início do ano, Mato Grosso do Sul está fechando 2025 com chave de ouro nos prêmios da Tele Sena. Desta vez, quem acordou milionária na noite deste domingo (7) foi a moradora de Caarapó identificada apenas como Rosimeire.

A sul-mato-grossense participou do quadro Painel do X da Tele Sena, apresentado por Patrícia Abravanel durante o Programa Silvio Santos, no SBT, e deu sorte: embolsou R$ 1 milhão em dinheiro, além de outros prêmios oferecidos na atração.

Emocionada, ela mal conseguia descrever o momento. “Muita emoção, muita emoção mesmo. Tenho nem palavras pra falar, sabe”, afirmou, ainda em choque com o feito histórico.

Rosimeire contou que sempre comprou Tele Sena “de vez em quando”, sem grande expectativa, hábito que retomou depois que o pai passou a morar com ela.

Segundo ela, foi o incentivo dele que manteve a fé. “Eu comprava algumas e parava, comprava umas e parava. Jogava na gaveta. Mas aí meu pai ficou doentinho e eu cuidava dele. Ele sempre falava: ‘Filha, vamos comprar uma Tele Sena’. Aí nós compramos”, relembrou.

O pai, que já faleceu, costumava dizer que um dia a sorte chegaria. E chegou. A conquista de R$ 1 milhão, diz ela, é também dele. Agora, Rosimeire planeja transformar a vida da família.

“Eu já tenho casa própria, mas agora quero comprar mais uma, construir ou comprar mais uma.”

Questionada sobre que mensagem deixaria para quem acha que nunca vai ganhar, ela não hesitou:

“Quero que eles acreditem. Que comprem. Uma hora eles ganham. Que nem eu ganhei, eles também podem ganhar, né?”

O feito coloca novamente Mato Grosso do Sul entre os Estados premiados da Tele Sena em 2025, reforçando a onda de sorte dos moradores da região. Para Rosimeire, o prêmio não é apenas uma virada financeira, mas o cumprimento de uma promessa que atravessa gerações, e que agora se transforma em um novo começo.

MS teve ganhadora em janeiro

No dia 12 de janeiro, a campo-grandense, Kênia, foi quem levou R$ 1 milhão para casa. Na ocasião, ela escolheu os números 8, 1, 4, 3, 6, 9, 10, 5 e 11, dos quais o último definiu a vitória da campo-grandense. Além do milhão, ela também ganhou uma TV, um celular, uma viagem e uma moto.

“Gente, tem que acreditar, valeu a pena, mesmo que você não ganhe no começo, vai comprando que um dia dá certo. Eu, desde a hora que eu peguei as passagens, já sabia que era minha vez”, disse.

À época ainda revelou que, iria usar o dinheiro para reformar sua casa, viajar e ajudar seus irmãos. De acompanhante no programa, ela levou seu marido Ricardo. Para levar o prêmio máximo, o participante precisa acertar os quatro números premiados, dentre os 12 disponíveis.

MS tem sorte no SBT

O Show do Milhão, apresentado pelo icônico comunicador Silvio Santos de 1999 a 2003, teve apenas uma pessoa vencedora do prêmio máximo, o campo-grandense Sidiney Ferreira de Moraes.

A competição consistia em 15 perguntas, do qual cada acerto impulsionava o dinheiro acumulado. Caso chegasse à última pergunta e acertasse, o vencedor embolsava a quantia de R$ 1 milhão. Foi isso que fez Sidiney na noite do dia 22 de outubro de 2003.

Para conseguir participar do programa, o sul-mato-grossense tentou ínumeras vezes, até que uma operadora de telefone patrocinou a exibição e, para divulgar seu produto, lançou uma promoção de "compre um celular e concorra a uma vaga no Show do Milhão", foi isso que fez Sidiney e foi o que lhe rendeu a chance de estar no programa. Como forma de "agradecimento", ele continuou usando o mesmo celular durante muitos anos.

No dia 28 de agosto, o ex-bancário aposentado acertou 14 questões seguidas e chegou na última, valendo a quantia milionária. Cerca de dois meses depois, teve a honra de responder a 15ª, que era: “Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula?”.

Ele tinha três opções: Errar (perdia tudo que conquistou até aquele momento), parar (sairia com R$ 500 mil) e acertar (levava R$ 1 milhão).

Felizmente, Sidiney escolheu a resposta certa, que era “6 de outubro e 27 de outubro”. Naquele momento, ele se tornava o mais novo milionário do país e um dos mais famosos, pela alta audiência que o programa gerava na época.

O prêmio, entregue em barras de ouro para não haver impostos sobre ele, foi distribuído da seguinte forma: 100 mil reais para cada um dos dois filhos, 15 mil para um parente próximo e 5 mil para alguns parentes e amigos, segundo ele mesmo disse em entrevista ao jornal O Globo, em 2022.

Recentemente, em 2017, teve a oportunidade de reencontrar o apresentador Silvio Santos, no qual foi contatado pela direção do SBT, mas recusou gentilmente, alegando medo da fama e saber que há pessoas maliciosas atrás da quantia.

“Por isso não quero aparecer até hoje, tem gente que faz loucura por causa de mixaria. É perigoso”, explicou o campo-grandense.

**Colaborou Felipe Machado**

Assine o Correio do Estado