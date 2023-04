Campo Grande já registrou 16 vítimas fatais em acidentes de trânsito em 2023

A maioria das mortes no trânsito da Capital envolvem motociclistas - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Campo Grande registrou até o momento 2.520 acidentes de trânsito em toda a Capital, entre eles 16 causaram vítimas fatais. Os dados são do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

De acordo com o departamento, de janeiro de 2023 até final de março deste ano, foram contabilizados 2.520 acidentes, ou seja, só no último mês o departamento registrou 905 novas ocorrências em Campo Grande.

O levantamento também chama atenção para o número de óbitos, foram 16 vítimas fatais causadas por acidentes em perímetro urbano, dentre elas nove motociclistas, três pedestres, dois ciclistas, um condutor de veículo e um passageiro.

Ainda segundo informações do Detran, em 2022, no mesmo período, foram 2.932 acidentes, sendo 2.078 ocorrências sem vítimas, 827 com vítimas e 27 óbitos. Mais da metade foram motociclistas com 19 óbitos, seguido por pedestres (7) e ciclista (1).

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), foram registrados 10.149 acidentes de trânsito entre janeiro e dezembro de 2022, em Campo Grande. Entre as 74 mortes, 50 eram motociclistas, 12 pedestres, seis ciclistas e dois condutores.

Entre os tipos de veículos envolvidos nos acidentes, 72,9% foram automóveis e 26,8% motocicletas e 21,5% de veículo desconhecido, sendo que 80% dos óbitos no trânsito envolveram o grupo dos motociclistas.

Acidentes

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, duas pessoas morreram na primeira semana do mês de abril vítimas de acidente de trânsito na Capital. A tragédia envolveu uma caminhonete e um motociclista.

Identificado como Charl Corrêa Samba, de 47 anos, o motociclista se chocou com uma caminhonete no cruzamento das ruas Nicomedes Vieira de Resende com a Fernão Dias, região do bairro Vilas Boas.

Segundo informações, o condutor da caminhonete, que seguia do lado contrário ao do motociclista, teria feito uma conversão sem ligar a seta do veículo, além disso o motorista teria desrespeitado o sinal de “pare”.

O motociclista teria caído no chão já desacordado. Os socorristas realizaram o procedimento de reanimação, mas a vítima morreu a caminho do hospital. O motorista da caminhonete foi preso.

Na última quinta-feira (13), um adolescente, 17 anos, morreu atropelado por uma carreta após cair em um buraco na Avenida Gunter Hans, no bairro Guanandi. Ele também pilotava uma motocicleta.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), o motociclista não tinha carteira de habilitação e seguia sentido centro, quando caiu no burado e foi atropelado pela carreta. O jovem não resistiu ao impacto e morreu no local.

Maio Amarelo

O Detran-MS já iniciou o planejamento das ações do Maio Amarelo de 2023, junto ao Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado (BPMTran).

O Maio Amarelo é um movimento que apoia e realiza ações de orientação e sensibilização para um trânsito seguro. A cada ano, é escolhido um tema para reflexão durante o mês de maio.

De acordo com a presidente do Conselho Estadual de Trânsito, Regina Maria Duarte, as ações de conscientização vão acontecer em todos os municípios.

“Temos 75 municípios de MS em que o trânsito é municipalizado, isso quer dizer, que possuem um órgão municipal de trânsito e que estarão envolvidos nas ações de segurança e educação de trânsito”, explicou a presidente.

Em 2023, o Movimento Maio Amarelo comemora 10 anos, com a ideia de trazer um mês inteiro para evidenciar o tema . Neste ano, a campanha educativa vai pedir a reflexão da população sobre os atos e as ações praticadas no trânsito.

Assine o Correio do Estado