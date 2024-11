Campo Grande: mecânico é preso em flagrante ao cometer furto dentro da Polícia Federal

"Futuras Instalações"

A divulgação do cronograma da obra foi adiada para janeiro de 2025 e, segundo a empresa, a construção iniciará somente quando o período de chuvas passar; no entanto a Semadur informou que a licença ambiental venceu

O Shopping Cidade Morena, conhecido popularmente como Shopping das Moreninhas, segue sem a divulgação do cronograma das obras, e o início - conforme informado pela empresa - deve ocorrer quando o período de chuvas passar.



Entretanto, a empresa divulgou que está dentro do prazo de entrega das obras complementares sem entrar em detalhes de que patamar está o andamento -. A confirmação foi feita nesta sexta-feira (22). Por nota meio de nota, a Ícone Costa Hirota (ICH) informou que a divulgação do tão esperado cronograma, especificando cada etapa, ficou para 2025, sendo adiada pela segunda vez.

Com previsão para apresentação para a segunda quinzena de janeiro de 2025 durante evento no terreno.



“Vamos fazer uma festa com todos os lojistas e pessoas ‘importantes ligadas’. Era para ser em dezembro, mas ficará para a segunda quinzena de janeiro, no terreno. Será divulgado o nosso cronograma oficial”, disse a empresa, por meio de assessoria, e completou:

“Por hora, estamos dentro dos nossos planos de finalizarmos os projetos complementares. Mantemos o 'target' [início] para o início das obras após o período de chuvas.”

Abandono

A reportagem do Correio do Estado foi até o terreno do empreendimento, localizado na Avenida Gury Marques, ao lado do Fort Atacadista, que deveria estar com as "obras complementares" encaminhadas, e encontrou o espaço abandonado, sem sequer ter iniciado o alicerce.

Em contraste, um outdoor em meio ao mato demonstra o potencial do empreendimento, ostentando a frase "futuras instalações", que aparentam estar cada vez mais distantes.

"Novela das licenças"

No entanto, apesar da justificativa por parte da empresa com relação ao atraso estar relacionado a "situação do período de chuvas", em contato com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), foi informado que o processo de licenciamento ambiental para a construção venceu.

No dia 7 de outubro, a empresa ingressou com a solicitação de uma nova licença, que está em análise de documentação. Já o alvará de construção foi renovado.

Atraso



A obra, anunciada em 2012, teve o alvará de construção concedido pela Prefeitura de Campo Grande em setembro de 2023, período em que a empresa responsável pelo empreendimento, Ícone Costa Hirota (ICH), ficou de divulgar o cronograma de construção dentro de até três meses.



Cerca de seis meses depois, precisamente em março deste ano, a empresa divulgou que o início da construção ocorreria entre 9 a 12 meses, podendo iniciar a partir do segundo semestre de 2024 e início de 2025.



O cronograma não foi divulgado, mantendo o mistério sobre o shopping, que é um anseio da população e dos comerciantes do bairro.

Imbróglio da papelada



No dia 2 de agosto, a reportagem do Correio do Estado entrou em contato por meio da assessoria para levantar a situação dos prazos para início da obra e recebeu como resposta que houve um atraso por questões de liberações.



“Apesar de todos os licenciamentos junto à Prefeitura de Campo Grande estarem dentro do prazo, foi necessário postergar a abertura das obras devido à morosidade para conseguir tais liberações”, explicou IHC.



Na ocasião, a empresa divulgou as liberações dos projetos contratados, referentes a:

Elétrica;

Exaustão;

Hidráulica;

Sistema de ar condicionado.



O prazo de início das obras estava matido, naquela ocasião, para o final de 2024 e início de 2025, com conclusão no último trimestre de 2026.



Com isso, o shopping prometido em 2012, completa 12 anos de espera. Muito embora, seja importante ressaltar que parte do período sequer tinha uma empresa responsável pelo empreendimento.

