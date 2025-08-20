Campo Grande recebe pela primeira vez o Encontro Nacional de Lideranças Femininas

Nesta quarta-feira (20), durante o dia todo, o Grand Park Hotel, em Campo Grande, recebe o evento “Elas Governam", que reúne lideranças femininas na gestão do orçamento e das finanças públicas. O encontro reúne prefeitas, vice-prefeitas, secretárias de Fazenda e de Políticas para Mulheres de todo o Brasil.
Pela primeira vez, este evento nacional da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) acontece fora de Brasília, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, e foca em orçamento e finanças, temas tradicionalmente dominados por homens e não comumente discutidos em encontros de mulheres gestoras.
Anfitriã do evento inédito em Mato Grosso do Sul, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes destacou o prazer em receber o evento. "Após 126 anos de emancipação política, Campo Grande tem sua primeira prefeita mulher, e hoje, pela primeira vez na história, um evento nacional de prefeitas para discutir orçamento e finanças, porque nós também podemos discutir", disse.
Adriane ainda falou sobre os desafios encontrados por uma mulher ao assumir a gestão da cidade. "Quando eu assumo a gestão da prefeitura, do meio para o fim de um mandato, eu tive que buscar novos caminhos para gerir a nossa cidade. Começou este mandato, e em oito meses com uma reforma administrativa, com um plano de equilíbrio fiscal, mostrando para a cidade que as mulheres também têm competência para gerir uma Capital, para gerir a prefeitura e propor novos caminhos diante de uma crise que o país exige", completou.
Convidada especial do evento, a Márcia Conrado Prefeita de Serra Talhada (PE), e presidente da Comissão de Prefeitas da FNP, falou sobre a importância de descentralizar uma pauta tão importante como gestão e finanças para as mulheres. "A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos vai nos dar a liderança necessária para que a gente possa não só falar sobre as desigualdades que a gente enfrenta todos os dias, todos os minutos, mas que também mostre o nosso potencial, a nossa liderança familiar", afirmou.
Também presente no encontro, a presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - (ABRASF), e secretária da Fazenda de Florianópolis, Michele Roncálio, ressaltou a importância de mulheres ocuparem cargos importantes na gestão municipal, e ainda falou sobre os assuntos a serem tratados.
"Hoje a gente vai discutir os grandes desafios de manter o equilíbrio das contas fiscais frente às várias demandas que as prefeitas já falaram aqui na nossa sociedade. Nós temos limite de endividamento, limite de mínimos constitucionais de áreas específicas e é isso que a gente vai discutir hoje", explicou.
O encontro integra a agenda da Comissão Permanente de Prefeitas da FNP, criada em 2023 para fortalecer a governança feminina, ampliar a troca de experiências e estimular políticas públicas inclusivas. Atualmente, apenas 13% dos municípios brasileiros são governados por mulheres, e apenas duas capitais — Campo Grande (MS) e Aracaju (SE) — têm prefeitas à frente da gestão.