Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), recebeu quatro novas ambulâncias na manhã desta quinta-feira (14), no Paço Municipal, localizado na avenida Afonso Pena, número 3.297.

Com isso, 12 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) irão rodar as sete regiões da Capital para reforçar o atendimento à população.

Cada ambulância custou R$ 372 mil aos cofres públicos, com recurso de emenda parlamentar da ex-deputada federal, Bia Cavassa (PSDB)

O SAMU de Campo Grande é o único do País que, além de fazer socorro às vítimas de acidente de trânsito nas ruas, transporta pacientes de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) para hospitais. A Sesau pretende terceirizar a regulação de pacientes para que o serviço não seja sobrecarregado.

De acordo com o secretário de saúde do município, Sandro Benites, a frota é suficiente para atender a população campo-grandense. “Vai dar uma ajuda importante e desafogar esse tempo de espera resposta do SAMU. Aqui em Campo Grande, o SAMU tem como atribuição fazer o encaminhamento de pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs), o que, por sua vez, acaba gerando uma sobrecarga do serviço. E, com a disponibilização destas novas ambulâncias, será possível melhorar o tempo resposta de atendimento à população ”, complementou.

Além disso, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), anunciou que 50 veículos, motolâncias, ambulâncias, veículos de uso interno e para o transporte sanitário eletivo, serão entregues no ano que vem.

De acordo com o secretário, a Sesau pretende alugar 10 ambulâncias no próximo ano, assim como as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Benites explicou que as ambulâncias vão sendo alugadas conforme a necessidade do município naquele momento.

Além da Sesau, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) também recebeu 22 novos veículos.