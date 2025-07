Campo Grande registra a 3ª morte por atropelamento só em julho

MATO GROSSO DO SUL

O crime teria acontecido na noite do último dia 17, na residência da vítima

O crime teria acontecido na noite do último dia 17, na residência da vítima Clara Medeiros / Dourados News

Uma jovem de 22 anos, grávida de sete meses, denunciou o ex-companheiro por estupro, no município de Dourados. O crime teria acontecido na noite do último dia 17, na residência da vítima, localizada no bairro Vila Erondina. O suspeito, que não teve o nome divulgado para preservar a identidade da mulher, foi preso em flagrante na quinta-feira (18).

De acordo com informações do portal Dourados News, a vítima e o autor mantinham um relacionamento anterior, mas estavam separados. A mulher havia decidido deixar o município e adquirido passagem para outro Estado, após o ex-companheiro se recusar a aceitar a gestação, alegando que o bebê não seria dele.

Inconformado com a partida da vítima, o suspeito teria invadido a casa da jovem, pulando o muro da residência por volta das 20h. Segundo o relato, ele tentou forçar relações sexuais e, diante da negativa, cometeu o estupro.

No dia seguinte, a mulher procurou atendimento médico e, em seguida, se dirigiu à DAM para registrar a denúncia. Durante as diligências, os investigadores conseguiram localizar o suspeito ainda no mesmo bairro, onde foi preso.

Conforme a delegada-adjunta da DAM, Gabriela Vanoni, um vestido com vestígios de sêmen foi apreendido na casa da vítima e será encaminhado para perícia. Ainda segundo ela, mensagens trocadas entre os dois via aplicativo de celular reforçam o uso de violência por parte do autor.

“Conseguimos ir até a residência e apreender o vestido, que ela informou ter limpado. A vítima deu características físicas do autor, informou onde ele trabalhava, e a equipe de investigação localizou o suspeito. Fizemos o flagrante com base também nas conversas via WhatsApp, que mostram a gravidade da situação, especialmente pelo fato de ela estar gestando há sete meses”, detalhou a delegada.

O homem foi autuado em flagrante por estupro, com agravantes relacionados à condição da vítima.

Assine o Correio do Estado