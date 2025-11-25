Campo Grande registra menor índice de umidade do ar e chuva pode voltar até o fim de semana

As máximas no Estado se mantém alta até a próxima semana, pelo menos - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após as chuvas do final de semana e leve queda nas temperaturas, o Sol voltou a aparecer em grande parte de Mato Grosso do Sul no início da semana. Em Campo Grande, o calor voltou “com tudo”, juntamente com a baixa umidade relativa do ar.

Como resultado, a Capital registrou, nesta terça-feira (25) o menor índice de umidade do País, chegando a 15%, com temperatura máxima de 33,4ºC às 14h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Outro município que também esteve no ranking nacional desta terça foi Aquidauana, presença recorrente no ranking de baixa umidade do ar do Inmet. O município registrou nesta tarde, 17% de umidade, ocupando o segundo lugar da lista.

Também apareceram na lista as cidades de Picos e Valença do Piauí, no Piauí, com 18% cada uma.

O calor não deve dar trégua no Estado até o final da semana. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul indica que a tendência das temperaturas é de aumentar, podendo chegar a 39ºC, principalmente na região pantaneira.

É esperado que as taxas de umidade do ar continuem baixas, variando entre 15% e 40%.

Vale lembrar que o índice recomendado à saúde é acima de 60% de umidade relativa do ar.

Nesta quarta-feira (26), Campo Grande deve registrar mínimas de 23ºC e máximas chegando a 34ºC. Já na quinta-feira (27), a previsão indica sol com variação de nebulosidade, com possibilidade de chuva em pontos isolados do Estado.

Mesmo com a possibilidade de tempestades e fortes rajadas de vento (de até 60 km/h), as temperaturas devem permanecer altas em todas as regiões do Estado, chegando a 32ºC em Ponta Porã, 37ºC na região oeste e 35ºC entre Paranaíba e Três Lagoas.

Cuidados

Mato Grosso do Sul vem experimentando a Primavera com todas as suas variações, que incluem chuvas irregulares e altas temperaturas.

Em meio a essas constantes mudanças no clima (chove, esfria, esquenta, chove de novo), é preciso que a imunidade do corpo esteja alta para evitar doenças decorrentes do tempo.

Por isso, o Correio do Estado reuniu algumas dicas para ajudar a lidar com as constantes mudanças de temperaturas e condições climáticas em MS:

Mantenha uma alimentação sustentável e nutritiva, optando por alimentos frescos, sustentáveis e saudáveis;

Mantenha o corpo hidratado, mesmo quando não sentir sede;

Pratique exercícios regularmente, eles ajudam a fortalecer a resiliência do corpo;

Proteja-se contra os efeitos dos raios UV, evitando exposição exagerada ao sol;

Cuide do bem-estar mental através de práticas que auxiliem o gerenciamento da ansiedade e da depressão, como ioga, meditação e atividades físicas.

Mantenha um pano ou toalha molhada em ambientes fechados para aliviar a sensação de seca;

Se possível, abuse do uso de umidificadores do ar, com ou sem essências auxiliadoras do tratamento nasal.



