Cidades

Clima

Campo Grande registra menor índice de umidade do ar e chuva pode voltar até o fim de semana

A capital registrou índice de 15%, seguido por Aquidauana, com 17% de umidade

Karina Varjão

Karina Varjão

25/11/2025 - 17h45
Após as chuvas do final de semana e leve queda nas temperaturas, o Sol voltou a aparecer em grande parte de Mato Grosso do Sul no início da semana. Em Campo Grande, o calor voltou “com tudo”, juntamente com a baixa umidade relativa do ar. 

Como resultado, a Capital registrou, nesta terça-feira (25) o menor índice de umidade do País, chegando a 15%, com temperatura máxima de 33,4ºC às 14h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Outro município que também esteve no ranking nacional desta terça foi Aquidauana, presença recorrente no ranking de baixa umidade do ar do Inmet. O município registrou nesta tarde, 17% de umidade, ocupando o segundo lugar da lista. 

Também apareceram na lista as cidades de Picos e Valença do Piauí, no Piauí, com 18% cada uma. 

O calor não deve dar trégua no Estado até o final da semana. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul indica que a tendência das temperaturas é de aumentar, podendo chegar a 39ºC, principalmente na região pantaneira. 

É esperado que as taxas de umidade do ar continuem baixas, variando entre 15% e 40%.

Vale lembrar que o índice recomendado à saúde é acima de 60% de umidade relativa do ar.

Nesta quarta-feira (26), Campo Grande deve registrar mínimas de 23ºC e máximas chegando a 34ºC. Já na quinta-feira (27), a previsão indica sol com variação de nebulosidade, com possibilidade de chuva em pontos isolados do Estado. 

Mesmo com a possibilidade de tempestades e fortes rajadas de vento (de até 60 km/h), as temperaturas devem permanecer altas em todas as regiões do Estado, chegando a 32ºC em Ponta Porã, 37ºC na região oeste e 35ºC entre Paranaíba e Três Lagoas. 

Cuidados

Mato Grosso do Sul vem experimentando a Primavera com todas as suas variações, que incluem chuvas irregulares e altas temperaturas.

Em meio a essas constantes mudanças no clima (chove, esfria, esquenta, chove de novo), é preciso que a imunidade do corpo esteja alta para evitar doenças decorrentes do tempo. 

Por isso, o Correio do Estado reuniu algumas dicas para ajudar a lidar com as constantes mudanças de temperaturas e condições climáticas em MS: 

  • Mantenha uma alimentação sustentável e nutritiva, optando por alimentos frescos, sustentáveis e saudáveis;
  • Mantenha o corpo hidratado, mesmo quando não sentir sede;
  • Pratique exercícios regularmente, eles ajudam a fortalecer a resiliência do corpo;
  • Proteja-se contra os efeitos dos raios UV, evitando exposição exagerada ao sol;
  • Cuide do bem-estar mental através de práticas que auxiliem o gerenciamento da ansiedade e da depressão, como ioga, meditação e atividades físicas.
  • Mantenha um pano ou toalha molhada em ambientes fechados para aliviar a sensação de seca;
  • Se possível, abuse do uso de umidificadores do ar, com ou sem essências auxiliadoras do tratamento nasal.


 

PAGAMENTO

Após risco de nova paralisação, Consórcio Guaicurus deposita vale dos funcionários

Adiada devido ao feriado prolongado, a remuneração era para estar na conta dos colaboradores na segunda-feira

25/11/2025 17h00

Agora, a expectativa é que a primeira parcela do 13º salário seja paga até sexta-feira (28)

Agora, a expectativa é que a primeira parcela do 13º salário seja paga até sexta-feira (28) Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Após novo atraso no vale de funcionários do Consórcio Guaicurus, a empresa regularizou a situação e depositou o pagamento, na tarde desta terça-feira (25). A informação foi confirmada pelo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas. 

Geralmente paga no dia 20, a remuneração era para estar na conta dos funcionários no dia 24 de novembro, porém, foi adiada devido ao feriado prolongado de quatro dias, que envolveu: Consciência Negra na quinta-feira (20) e ponto facultativo na sexta-feira (21), seguidos do sábado (22) e domingo (23).

Agora, a expectativa é que a primeira parcela do 13º salário seja paga até sexta-feira (28). Ao Correio do Estado, Demétrio Freitas falou que a prioridade era regularizar a situação do vale, já que o prazo era mais curto e, com isso, a pressão aumentava, com risco até de ocorrer uma nova paralisação do transporte público.

“O Sindicato se reuniu com o Consórcio, que solicitou para aguardar [o pagamento] até hoje (25.11). Em relação ao 13º, o Consórcio tem até sexta", explicou o presidente do STTCU-CG à reportagem.

PARALISAÇÃO

Em 22 de outubro de 2025, Campo Grande amanheceu sem ônibus, com terminais fechados e pontos vazios. Os motoristas do transporte coletivo paralisaram atividades por duas horas, das 4h30min às 6h30min, o que refletiu em atrasos o dia todo.

O fato pegou usuários de surpresa, que acordaram para ir trabalhar e não tinham meio de locomoção. A paralisação aconteceu pelo mesmo motivo: atraso no pagamento do vale de aproximadamente mil motoristas.

A remuneração só foi cair na conta dos motoristas em 25 de outubro, cinco dias após a data limite. Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o atraso o ocorreu pela falta de pagamento de R$ 9 milhões, sendo R$ 6 milhões do Governo de MS e R$ 3 milhões da Prefeitura de Campo Grande, ao Consórcio Guiacurus.

O Governo do Estado estava com o dinheiro disponível em caixa, mas não conseguiu repassá-lo à Prefeitura porque a administração municipal deixou de emitir uma certidão, que é exigida para que o convênio seja cumprido. 

Em nota enviada à imprensa em 22 de outubro de 2025, a Prefeitura afirmou que está em dia com o pagamento ao Consórcio Guaicurus. 

"A Prefeitura de Campo Grande informa que está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações de pagamento junto ao Consórcio Guaicurus. É importante destacar que o financiamento do transporte coletivo urbano envolve também outros entes públicos e a própria sociedade, por meio da tarifa paga pelos usuários.

No que compete ao Município, todos os compromissos estão sendo cumpridos. A administração mantém diálogo constante com o Consórcio para buscar as melhores soluções e assegurar a continuidade e a qualidade do serviço, evitando prejuízos à população".

Saúde

MS vai receber mais de 10 mil doses da vacinas contra o vírus da bronqueolite

O VSR é o responsável por 32% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave no Estado

25/11/2025 16h45

Vacinação pode começar ainda este ano

Vacinação pode começar ainda este ano FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul vai receber 10.755 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite.

As doses são provenientes de um investimento de R$ 1,17 bilhão para compra de 1,8 imunizantes contra o vírus, que deve ser distribuído em lotes para os estados brasileiros na rede pública de saúde. 

O primeiro lote, com 673 mil doses já começa a ser distribuído neste mês, como anunciado nesta terça-feira (25) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 

O início da vacinação em gestantes deve ser imediata, a partir da chegada das doses. Com a incorporação ao Calendário Nacional de Vacinação da Gestante, o imunizante será aplicado a partir da 28ª semana de gestação, para proteção dos bebês menores de seis meses. 

A meta do Governo Federal é imunizar, pelo menos, 80% do público alvo, composto por gestantes e crianças até 6 meses de idade. 

Além das doses previstas para este ano, ainda é esperada a compra de mais 4,2 milhões até o ano de 2027. 

A vacina não era ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) até agora e só foi possível a partir da assinatura de um acordo envolvendo o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que garantiu a transferência de tecnologia do imunizante no Brasil. 

Assim, o país passa a fabricar a vacina e oferecê-la de forma gratuita à população pelo SUS, ao passo que na rede particular, pode chegar a R$ 1,5 mil. 

“O Ministério da Saúde fez uma grande transferência de tecnologia de uma empresa internacional para garantir a oferta dessa vacina, que será totalmente nacionalizada no SUS por meio do Instituto Butantan. A campanha de vacinação começa já em dezembro. Todas as gestantes, a partir da 28ª semana, serão chamadas para receber o imunizante, garantindo proteção ao bebê ainda durante a gravidez”, afirmou o ministro da Saúde Alexandre Padilha.

VSR

O Vírus Sincicial Respiratório é o responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos em todo o Brasil. 

Até o mês de novembro, o Brasil registrou 43,1 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por VSR. Em Mato Grosso do Sul, foram 1.991 casos da Síndrome causada pelo Vírus, 33,2% de todos os casos de SRAG. 

No Estado, 52,37% dos casos de SRAG foram registrados em crianças de zero a nove anos de idade, mesma faixa etária que corresponde a 9,4% dos óbitos pela Síndrome. 

Mato Grosso do Sul passou boa parte do primeiro semestre de 2025 em estado de alerta e alto risco para incidência da SRAG de acordo com vários boletins da Fiocruz, sendo freado, principalmente, pelas campanhas de vacinação contra a Influenza, que colocaram o Estado em destaque na cobertura vacinal do País. 

A complicação da situação se dá porque não existe nenhum tratamento específico para a bronquiolite, já que a doença é decorrente de uma infecção viral.

Assim, o que é possível é apenas o tratamento dos sintomas, que incluem terapia de suporte, suplementação de oxigênio quando necessário, hidratação e o uso dos broncodilatadores, para dilatação das vias aéreas do pulmão. 

Vacinação 

O grupo prioritário para receber a vacina são todas as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. Não há restrição para a idade da mãe e a recomendação é que seja tomada uma dose única a cada nova gestação. 

A eficácia da estratégia foi comprovada a partir de estudos clínicos, que mostraram que a vacinação materna tem uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos recém-nascidos até 90 dias após o seu nascimento. 
 

