Campo Grande tem mais igrejas que unidades de saúde e escolas

A Capital de Mato Grosso do Sul possui uma igreja para cada 424 pessoas, segundo o Censo Demográfico 2022. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda, em Campo Grande se somarmos os números de escolas e unidades de saúde que são um total de 1.759, não conseguem bater a quantidade de templos religiosos que representam um total de 2.115, bem acima das outras duas categorias. Veja os números:

Estabelecimentos de Ensino: 652

Estabelecimentos de Saúde: 1.107

Estabelecimentos Religiosos: 2115

Já se tratando no Estado o número de estabelecimento de ensino de 2.648 unidades, enquanto saúde 3.709 unidade os religiosos 8.156 unidades. Somando a quantidade de instituições de ensino com saúde totalizam 6.357, ou seja, para alcançar a quantidade de igrejas precisariam de mais 1.799 unidades.

Pessoas por unidade

Na pesquisa é possível consultar número de domicílios, estabelecimentos de saúde, ensino, agropecuários, e outras finalidades de locais. Além, da possibilidade de analisar os tipos de estabelecimentos no Estado.

A importância do recorte de pessoas por estabelecimento serve como referência em como a demanda será atendida por determinado local. Em se tratando de unidades escolares, o censo, nesta publicação, levantou o total de pessoas entre 4 a 25 anos que estão dentro do grupo em idade escolar.

Campo Grande aparece como a 6ª maior entre os municípios de Mato Grosso do Sul, com 1.377 pessoas por estabelecimento de ensino. O município com maior número de pessoas por unidades de ensino, é Aparecida do Taboado, com 1.729; seguido por Novo Horizonte do Sul 1.573 e Chapadão do Sul com 1.549 pessoas para cada estabelecimento de ensino.

Ainda, em Campo Grande, na área da saúde são 811 pessoas disputando vagas por unidade. As maiores densidades de pessoas por unidade estão em Tacuru com 2.161; Ladário com 1.655; e Coronel Sapucaia 1.428.

Já em se tratando de estabelecimentos religiosos são 424 pessoas, na Capital por local. Santa Rita do Pardo aparece com 638 pessoas por estabelecimentos religiosos; Chapadão do Sul 484.

Em MS

A maior parte do grupo enquadrada como "outras finalidades" que estão as lojas comerciais que aparecem 165,1 mil (ou 10,9% do total), enquanto os estabelecimentos de ensino estão com 2.648 unidades, os de saúde eram 3.709 unidades e os religiosos eram 8.156 unidades.

O levantamento também registrou 42.915 edificações em construções e 76.139 unidades de estabelecimentos agropecuários.

