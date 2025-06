Campo Grande terá missa para fundador da Opus Dei

Meio Ambiente

Tatu-canastra de 39 quilos é capturado no Cerrado de MS

Com monitoramento na região do Parque do Pombo, em Três Lagoas, esta é a terceira captura feita por pesquisadores do Instituto de Conservação de Animais Silvestres

Divulgação Icas