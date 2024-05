Campo Grande vence prêmio por redução de perdas de água tratada

AÇÃO NA CAPITAL

A ação acontecerá nos Altos da Avenida Afonso Pena e durante esses dias será oferecido atividades educativas e culturais, atrações musicais, teatro para as crianças e ambiente de leitura.

O "Drive Thru da Reciclagem" chega a sua 12ª edição em Mato Grosso do Sul, com o tema "Cidades são sustentáveis" - a ação acontecerá entre os dias 6 a 8 de junho nos Altos da Avenida Afonso Pena entre o estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal e o Espaço Municipal de Cultura Vila Morena.

A ação da Prefeitura de Campo Grande realizada por intermédio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e em parceria com a startup Du Bem Sustentável e demais parceiros, tem como objetivo conscientizar a população para o descarte correto dos resíduos e mostrar os impactos positivos que são gerados com práticas sustentáveis.

Para participar, os condutores poderão entrar com o veículo e fazer o descarte correto sem precisar descer do carro, serão aceitos: papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônicos, tecido, banner, medicamento vencido, ração, acessório e medicamento para pet, além de lâmpada, pilha, bateria, entre outros.

A coordenadora-geral do FAC, Adir Diniz, explica a importância do evento, a fim de tornar Campo Grande em uma capital cada vez mais sustentável.

"Tivemos um balanço muito positivo na última edição realizada em março. Neste ano, nosso foco está principalmente na conscientização e no trabalho de educação ambiental com as crianças, pois acreditamos que a educação traz a transformação e a transformação gera cultura", ressaltou.

No espaço montado para o projeto também terá um ambiente destinado à captação de doações, onde poderão ser doados: peças de roupas, calçados, alimentos não-perecíveis e tudo que estiver em boas condições de uso. Todo o material arrecadado será destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo FAC.

Haverá ainda oficinas de "Reaproveitamento de alimentos", "Descarte adequado de resíduos", e "Artesanato Sustentável". Além disso, a programação terá uma série de atividades educativas e culturais, atrações musicais, teatro para as crianças e ambiente de leitura.

Dados gerais

Na 11° edição do Drive-Thru da Reciclagem, foram coletadas 8,8 toneladas de materiais, cerca de 3 toneladas a mais do que na 10° edição.

Ao todo: 52 quilos de latinhas, 430 quilos de livros, 480 quilos de papelão, 630 quilos de papel misto, 85 quilos de garrafas pet, 235 quilos de plástico duro colorido, 230 quilos de plásticos diversos, 45 quilos de sucata de ferro e 560 quilos de vidros foram doados às quatro instituições que compõem a UTR: Atmaras/MS, Novo Horizonte, Coopermaras e Cata MS.

Em relação ao resíduo eletrônico, foram 4.874 quilos. Além do ambiente de descarte, o evento arrecadou roupas, calçados, brinquedos e outros itens, somando um total de 1,2 mil itens. Quem passou pelo evento e contribuiu com a destinação correta dos resíduos levou para casa mudas frutíferas. Durante os três dias de Drive-Thru, 1.550 mudas foram distribuídas.