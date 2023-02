Campo Grande volta a ter janeiro chuvoso depois de seca em 2022

O primeiro mês do ano voltou a ser chuvoso em Campo Grande. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acumulado de chuvas entre os dias 1º e 31 foi de 328,6 mm, 57,69% a mais que o volume de 208,8 mm registrado no mesmo período do ano passado.

A forte estiagem registrada no início do ano passado no Estado motivou, inclusive, o então governador Reinaldo Azambuja (PSDB) a decretar situação de emergência por 180 dias nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul por conta da seca.

O cenário neste ano já condiz com o clima típico esperado para a estação do verão. Pela manhã, o céu amanhece nublado, com as chuvas se intensificando no início da tarde.

Apenas nos últimos 31 dias, o volume registrado no município superou em 42,6% os 230,7 mm que eram esperados para o período. Ontem, apenas, o município registrou 40 mm de chuvas.

Ao Correio do Estado, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado de Mato Grosso do Sul (Cemtec/Semagro) informou que no dia 4 de janeiro houve o maior registro de chuvas na Capital, com o acumulado de 124,4 mm.

Na época, entre as 16h10min do dia 4 de janeiro e as 16h10min do dia 5, houve um acúmulo de precipitação de 165,2 milímetros na Capital, segundo dados do Cemtec. Em função do grande volume de chuva, diversas ruas de Campo Grande ficaram alagadas e houve registro de danos em diferentes regiões da cidade.

No Lago do Amor, a quantidade exacerbada de chuva em pouco tempo fez o lago transbordar, inundando as duas pistas da Avenida Senador Filinto Müller. A força da água também derrubou parte da barragem do lago, que permanece interditada e sem previsão para que as obras de recuperação comecem.

O Cemtec informou ainda que, em janeiro de 2021, ocorreram chuvas acima da média histórica em Campo Grande, com precipitação acumulada de 387,2 mm de precipitação na estação meteorológica automática da Embrapa. O volume representa 66,9% acima do esperado para o período.

PREVISÃO

De acordo com Cleber Souza, meteorologista do Inmet, a tendência de chuvas diárias devem permanecer durante o mês de fevereiro em Campo Grande.

“Principalmente para este início do mês, teremos nos próximos dias a prevalência de muitas nuvens carregadas, com possibilidade de trovoadas isoladas”, destacou Souza.

Para hoje, é esperado temperaturas entre 22ºC e 29ºC, céu com muitas nuvens e possibilidade de trovoadas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e noite. A tendência para amanhã permanece a mesma na Capital, com o céu nublado e pancadas de chuvas isoladas.

Já na região norte de Mato Grosso do Sul, espera-se mínimas entre 22ºC e máximas de até 33°C para o resto da semana. Na cidade de Chapadão do Sul, a quarta-feira será marcada por temperaturas entre 21ºC a 33ºC.

Para amanhã, a previsão do Inmet indica o mesmo clima.

Em Dourados, a mínima de hoje será de 23ºC e máxima de 30ºC. Amanhã, a mínima será de 23ºC, com máxima de 31ºC.

Na região pantaneira, Corumbá terá hoje ao longo do dia temperaturas fortes entre 23ºC e 34ºC. Conforme o Inmet, há possibilidade de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no município. Para esta quinta-feira, também estão previstas temperaturas entre 23ºC e 34ºC.

Na região sul do Estado, os termômetros em Ponta Porã devem variar entre 22ºC e 30ºC hoje. O céu permanece nublado no município, que deve ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta quarta-feira.

CHUVAS EM MS

O Inmet renovou o alerta de tempestades para todo o Estado, com chuvas previstas entre 30 mm e 60 mm/h ou 50 mm e 100 mm, e ventos intensos entre os 60 km/h e 100 km/h.

Ontem, de acordo com o meteorologista Natálio Abraão, Ponta Porã registrou um acumulado de 73 mm, em Ivinhema foram 109,2 mm.

Em Dourados, choveu 26,8 mm ontem. Bonito registrou precipitação de 15 mm e, mais próximo da Capital, Sidrolândia teve um acumulado de 51,4 mm nesta terça-feira.

As fortes chuvas de 113 mm em Porto Murtinho causaram diversos transtornos no município, com o registro de alagamento em diversos pontos da cidade.

De acordo com Abraão, para o mês de fevereiro, os modelos meteorológicos indicam que as chuvas continuarão em todo o Estado. “Será um mês muito chuvoso, e provavelmente, teremos o registro de mais enchentes”, disse Natálio.

