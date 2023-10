Milagre concedido por Nossa Senhora Aparecida a uma moradora de Nioaque levou o campo-grandense, Joseval da Silva Souza, até Sorocaba, no interior de São Paulo, para fazer a romaria caminhando até Aparecida do Norte, onde fica o Santuário.

Treinando na trilha em Sorocaba (SP)

O momento ocorreu após a professora, Ozinéia Cordeiro, de Nioaque, adoeceu no ano de 2022 e o dia da padroeira foi crucial para o despertar da oração e um pedido a Nossa Senhora que devolvesse a saúde da professora para que retornasse a sua família e amigos.

Problemas de saúde

"Há um ano e uns dias atrás, minha amiga começou a ter uns problemas de saúde. Foi no posto de saúde [passar por consulta médica] várias vezes. A respiração foi piorando e o corpo ficando debilitado. Após a terceira visita que ela fez ao posto de saúde de Nioaque, ela foi orientada a procurar Campo Grande. Porque o estado dela estava piorando e Nioaque não tem centro especializado, explicou Joseval.

Em Campo Grande ela deu entrada na Upa Guaicurus e após realizar exames nos pulmões o resultado não foi positivo. Amigos e familiares ficaram muito assustados com o medo de ser Covid-19. O quadro declinou e a professora foi transferida para o Hospital do Pênfigo.

"No segundo para o terceiro dia que estava internada no hospital, realizou outros exames, e os médicos chegaram a decisão de ter que fazer a intubação. A gente vinha da pós-pandemia. Aquele medo enorme da pessoa ser intubada. Foi uma notícia pesada para passar para o marido dela, os filhos", explicou.

Entubada por mais de semanas, amigos e familiares formaram uma corrente de oração pela saúde da professora. Com a proximidade das festividades do Santuário de Aparecida, firme da fé, Joseval pediu para o irmão que reside em Sorocaba, no interior de São Paulo, trouxesse uma fitinha e um terço abençoado.

"Meus irmãos iam fazer a caminhada da fé. Saindo de Campos do Jordão seguindo até Aparecida. Pedi para eles um rosário e uma fitinha de Nossa Senhora Aparecida. Assim que meu irmão voltou para Campo Grande me entregou. No mesmo dia fui ao hospital, para encontrar com o Ed [marido da professora]. No estacionamento conversei com o Ed, que estava muito abalado. A gente conversando, eles são católicos, frequentam a igreja de Santa Rita, a padroeira de Nioaque. Expliquei que trouxe a fitinha do santuário e que se desse colocassem perto dela e fizesse uma oração pedindo por ela", contou.

Professora Néia e família

Renascer na fé

E assim o marido procedeu, com o passar dos dias a professora foi melhorando, os pulmões se fortaleceram e ela conseguiu do coma. Essa semana, inclusive, Osinéia considera como a data do seu "renascimento".

Romaria de agradecimento

"A vida dela mudou muito na questão espiritual, frequência de ir à igreja, ela em Nioaque na Paróquia de Santa Rita e eu aqui em Campo Grande, na Paróquia da Perpétuo Socorro. Neste amo, meu irmão me fez o convite para fazer a caminhada de fé. Nessa semana estou me preparando fisicamente, psicologicamente, espiritualmente", comemorou Joseval.

A caminhada da fé será na próxima semana pelo Aparecida do Norte estar lotada por romeiros de todo o país. Na próxima quinta-feira (19) ele segue para São Paulo e com um grupo que participa da caminhada seguem de van até Campos do Jordão.

"E de lá, eu vou fazer a caminhada na sexta, sábado e no domingo quero assistir à Missa, agradecer. E levar uma foto da família da Neia e colocar lá na Sala dos Milagres por esse milagre. Porque a gente que esteve próximo considera um milagre. Realmente foi um verdadeiro milagre", relatou emocionado.

São 54km de caminhada da fé com destino a Aparecida do Norte. Enquanto isso, em Nioaque, Néia, como é chamada pelos amigos, celebra o dia da padroeira na Festa das Crianças promovida pelo município de Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado