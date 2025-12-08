Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DROGAS

Cão policial ajuda a prender traficantes em operação da Polícia Civil

Em dois dias, Operação Faro, em Campo Grande, interceptou cerca de 5 quilos de drogas em agência do Correios e quatro ônibus

João Pedro Flores

08/12/2025 - 16h45
A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), realiza, durante este mês de dezembro, a Operação Faro, que conta com a ajuda de cães farejadores para encontrarem drogas em malas dos ônibus e encomendas nos Correios.

Em uma das abordagens, a ação contou com apoio da Subgerência de Segurança Corporativa dos Correios. As embalagens foram enviadas de Paranhos e Ponta Porã. A primeira embalagem tinha como destino a cidade de Montes Claros (MG), com 2,248 quilos de skunk, divididos em sete porções. E a segunda encomenda iria para Aparecida de Goiânia (GO), com 100 gramas de haxixe marroquino.

Durante a triagem de encomendas, o cão Colt-K9 sinalizou positivamente para duas embalagens, indicando possível presença de substâncias ilícitas. Após a conferência, foram localizadas porções de maconha do tipo skunk e haxixe marroquino, totalizando 2,348 quilos de entorpecentes.

Uma outra fiscalização da Polícia Civil, junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Campo Grande, interceptou cerca de 2,860 quilos de cocaína.  

As autoridades receberam informações de que vários ônibus provenientes de Corumbá, rota do tráfico que faz fronteira com a Bolívia, estavam parados a poucos quilômetros do ponto onde eram realizadas fiscalizações. As equipes se deslocaram e encontraram quatro veículos, que foram encaminhados ao posto da PRF para revistarem os veículos. 

Durante a inspeção no ônibus que seguia de Corumbá para São Paulo, o cachorro indicou três mochilas pertencentes aos passageiros com idades de 38, 26 e 23 anos, todos de nacionalidade boliviana. No interior das bagagens foram localizadas embalagens de lenço umedecido e frascos de shampoo contendo cápsulas de cocaína.

Com o de 38, os policiais encontraram 66 cápsulas, totalizando 824 gramas. O de 26 transportava outras 66 cápsulas, pesando 834 gramas. Já com o de 23 foram apreendidas 100 cápsulas, somando 1.202 gramas. Os três informaram que receberiam R$ 2.500,00 pelo transporte da droga e que viajavam juntos desde a Bolívia.

Cidades

Com telessaúde em 100% dos municípios, MS é destaque nacional

Em três anos, cobertura de telessaúde cresceu mais de 370% no estado

08/12/2025 16h15

Divulgação

Mato Grosso do Sul é um dos únicos estados do país a atingir a marca de 100% de cobertura na disponibilização de serviços de telessaúde. Em todos os municípios do estado há pelo menos um serviço de telessaúde disponível à população.

O Programa SUS Digital do Ministério da Saúde prevê a implementação da telessaúde baseada em três eixos seguidos pelo Governo do Estado: cultura de saúde digital, formação e educação permanente em saúde; soluções tecnológicas e serviços de saúde digital no âmbito do SUS; interoperabilidade, análise e disseminação de dados e informações de saúde.

“Esse resultado reflete nosso compromisso estratégico em garantir que cada cidadão, mesmo nas áreas mais distantes, tenha acesso rápido e qualificado ao atendimento. A tecnologia é uma ferramenta essencial para promover a equidade no SUS," afirma a Crhistinne Maymone, secretária adjunta de Estado da Saúde.

Em três anos, de 2022 a 2025, os números de produção em Telessaúde cresceram mais de 370% no volume total de eventos de telemedicina e telessaúde em Mato Grosso do Sul.

O Telediagnóstico em Cardiologia (Tele ECG) é o procedimento que mais atinge o público, com 63.862 atendimentos neste ano. Esse volume representa um salto impressionante, partindo de 43.265 em 2023 e 58.984 em 2024.

O serviço de Teleinterconsultas atingiu 13.030 atendimentos em 2025 somente no serviço NTS - DigSaúde/Fiocruz - Einstein, indicando a alta capacidade de suporte especializado à rede.

Redução de filas

Todo o esforço de expansão e alta produção da telessaúde tem como foco a redução das filas na saúde pública. Com 58 municípios com TeleECG, 28 municípios com Teledermatologia e 7 municípios com Teleoftalmologia, o telediagnóstico garante acesso real à Atenção Especializada.

Dos municípios atingidos, 14 se destacam pelo elevado índice de especialidades resolvidas por teleatendimento, zerando ou reduzindo solicitações de especialidades em fila de espera. Entre eles, estão: Caracol, Aquidauana, Pedro Gomes, Brasilândia, Coxim, Fátima do Sul, Angélica, Anastácio, Deodápolis, Rio Negro, Sidrolândia, Selvíria, Vicentina e Bandeirantes.

Cidades

Instrutores enxergam medida para baratear CNH como positiva

Com previsão de a medida ser anunciada nesta terça-feira (9), estabelecendo o novo modelo de habilitação, os profissionais da categoria enxergam a mudança como uma oportunidade

08/12/2025 16h00

Crédito: Lia de Paula / Agência Senado

Com a medida que altera o processo de retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), programada para ser lançada nesta terça-feira (9), instrutores de autoescola veem a nova regra como uma valorização do profissional.

O Ministério dos Transportes anunciou que a cerimônia que retira a obrigatoriedade de o aluno tirar a Carteira Nacional de Habilitação por meio de um Centro de Formação de Condutores (CFC) deve ser oficializada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A expectativa com a aplicação das novas regras é de reduzir o custo em até 80%, devido aos valores que, em alguns estados, podem chegar a R$ 5 mil. Levantamento realizado pela pasta aponta que 20 milhões de brasileiros não possuem habilitação.

A reportagem do Correio do Estado conversou com um instrutor que preferiu não se identificar e que atua há cinco anos como instrutor e professor de aulas teóricas. Conforme explicou sobre as atividades laborais, embora a empresa possua o cargo de diretor de ensino, quem cuida da metodologia e do desenvolvimento é o profissional.

"Cada instrutor trabalha a partir do que ele acredita, né? Faz o plano de aula e atua a partir do que ele desenvolve. Não temos um acompanhamento da autoescola, do diretor de ensino, do diretor-geral. Então, assim, trazer essa autonomia para o instrutor é valorizar a nossa categoria", pontuou.

Escolha

Com a alteração, o aluno pode escolher se prefere ter aulas por um CFC ou optar por um instrutor devidamente habilitado pelo Departamento de Trânsito (Detran). Nesse modelo, o instrutor acredita que o aluno poderá escolher o profissional com quem se sente mais confortável para ter as aulas práticas.

"O aluno que realmente tiver uma conexão com um instrutor já vai diretamente para ele, isso é muito positivo. [No modelo atual] muitas vezes o aluno recebe a indicação de um instrutor, mas não consegue fazer aula com ele porque as aulas têm que ser distribuídas entre todos os profissionais da autoescola."

Categoria

Enquanto parte dos instrutores, segundo explicou o profissional, ainda demonstram insegurança quanto à implementação do novo sistema devido ao baixo salário, o que impede o investimento em um veículo próprio outra parte está pronta para o novo modelo.

"Hoje, por exemplo, você fica limitado a ganhar R$ 12 a hora-aula de pacote e R$ 20 a hora excedente, sem contar que somos obrigados a aceitar um registro de R$ 1.500 na carteira, sendo que esse não é o valor real que recebemos."

Em média, segundo o instrutor, que atua em aulas teóricas e práticas, o salário fica em torno de R$ 4.200.

"Isso impacta o 13º salário, as férias e tudo mais. Isso acontece porque não temos a quem recorrer e o mercado oferece isso. A grande maioria das autoescolas faz dessa maneira, é assim que funciona o mercado", disse.

Para receber esse valor, ele relatou que precisa trabalhar 13 horas por dia, sendo três de teoria e dez de aulas práticas.

Atuando por conta

Com a mudança, contrariando a previsão dos proprietários de autoescolas, que afirmam que a qualidade no ensino de trânsito pode cair, para ele a tendência é de melhora.

"Porque, uma vez que teremos liberdade no trabalho, você também vai poder fazer uma seleção prévia dos alunos. Vai entender quais realmente se enquadram no seu perfil. Não vai atender alunos que não têm conexão com a gente, porque isso também impacta no ensino."

Vai diminuir o valor da CNH?

O instrutor não acredita que um aluno que nunca teve contato com a direção consiga aprender com a nova carga horária de duas horas-aula, e afirma que nenhum profissional deixará de auxiliar no processo de envio para a prova prática sem a preparação necessária.

"Hoje, para habilitar um aluno do zero, sem ter noção nenhuma, você precisa de no mínimo 30 horas-aula, considerando os bairros em que você tem que levá-lo, o balizamento até o Detran. Então, hoje, em média, o aluno precisa de 20 a 30 horas. O que vai diminuir é a questão da aula teórica, que ele vai ter de graça pela plataforma do governo."

Com a incerteza do cenário, o trabalhador relatou que houve um esvaziamento na procura por Centros de Formação de Condutores para a retirada da primeira habilitação.

"A demanda caiu muito, está tudo muito parado. Então, só estou lecionando a parte teórica até finalizar essa turma. Agora estamos aguardando o trâmite, como vai ser para a gente, mas a ideia é que, depois que eles derem o veredito, eu retorne ao mercado dando aula na nova prática."

