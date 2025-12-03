Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Capataz e gerente de fazenda agridem prestador de serviço que cobrou pagamento

Vítima foi chamada à fazenda sob o pretexto de receber o pagamento pelos serviços prestados

Mariana Piell

Mariana Piell

03/12/2025 - 17h45
Um trabalhador rural foi encontrado ferido na manhã de ontem (2) após ter sido agredido em uma estrada vicinal na zona rural de Anaurilândia.

A vítima conseguiucarona até a entrada do distrito de Vila Quebracho, onde recebeu os primeiros socorros da Polícia Militar, que o levou para atendimento médico e o apresentou na Delegacia para que registrasse o boletim de ocorrência.

Conforme relatado pelo trabalhador, ele foi agredido e ameaçado pelo gerente e pelo capataz da fazenda onde trabalhava, após ser chamado sob o pretexto de receber o pagamento pelos serviços prestados.

Policiais civis da Delegacia de Anaurilândia iniciaram as investigações imediatamente, e com informações da população procuraram os envolvidos na fazenda em que trabalhavam. No local, localizaram o capataz, apontado como um dos autores das agressões.

Na casa do gerente, durante buscas acompanhadas pela esposa dele, foram encontradas duas armas de fogo e munição, além de diversos insumos utilizados para recarga de munições, como pólvora, chumbo, espoletas e cartuchos. A esposa informou não possuir documentação referente às armas de fogo.

Os envolvidos foram identificados, interrogados e confessaram os crimes praticados, sendo indiciados por lesão corporal dolosa, ameaça e posse irregular de arma de fogo. O procedimento policial foi concluído e encaminhado à Justiça.

 

MS destina mais R$ 81 milhões para asfaltar rodovia no Vale da Celulose

Com a obra, distância entre Campo Grande e cidades do estado de São Paulo, devem diminuir

03/12/2025 16h00

A concorrência eletrônica prevê disputa pelo menor preço e abertura marcada para 22 de dezembro de 2025

Divulgação/ MS

Mato Grosso do Sul deu mais um passo para concluir, uma década depois, a pavimentação da MS-040 e destravar um dos principais corredores logísticos do Estado. Publicada nesta terça-feira (3) no Diário Oficial, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou licitação de R$ 81,9 milhões para implantação e asfaltamento de mais 23,7 quilômetros da rodovia, no trecho entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia, etapa considerada decisiva para fechar o traçado.

Com a obra, o governo deve finalmente concluir a ligação pavimentada entre Campo Grande e Brasilândia, reduzindo em 30 quilômetros a distância entre as duas cidades: hoje são 363 km; com a MS-040 pronta, o trajeto cairá para 334 km. O encurtamento também impacta diretamente o acesso ao Estado de São Paulo, especialmente na direção de Pauliceia, que passará a ficar a cerca de 390 km da Capital.

A concorrência eletrônica prevê disputa pelo menor preço e abertura marcada para 22 de dezembro de 2025, com edital disponível nos sites da Agesul e do PNCP.

Vale da Celulose

A pavimentação da MS-040 integra o projeto da Rota da Celulose, um corredor de 870,3 km formado por trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267. O objetivo é dar fluidez ao escoamento de madeira e celulose produzidas no leste e sudeste do Estado, regiões que concentram um dos ciclos industriais mais vigorosos de Mato Grosso do Sul.

A região, que já abriga três grandes fábricas de celulose, duas linhas da Eldorado e Suzano em Três Lagoas e outra da Suzano em Ribas do Rio Pardo, se prepara para receber novos investimentos bilionários. Em Bataguassu, a Bracell aguarda a etapa final de licenciamento para instalar uma nova planta industrial. A expectativa é de que as licenças ambientais sejam concluídas até fevereiro, destravando a implantação da fábrica, que se somará à malha já existente.

Paralelamente, a Arauco avança com as obras da megafábrica em Inocência, projetada para ser a maior do mundo, com capacidade de 3,5 milhões de toneladas anuais e investimento de US$ 4,6 bilhões. Já a Eldorado prepara a linha 2 em Três Lagoas, que deve acrescentar mais 2,5 milhões de toneladas por ano à capacidade do Estado, em um pacote de até US$ 5 bilhões.

Atualmente, Mato Grosso do Sul produz cerca de 7,5 milhões de toneladas de celulose por ano, somando Suzano, Eldorado e os novos projetos em implantação. Com a pavimentação final da MS-040, o governo espera criar um eixo logístico direto entre Campo Grande, a região de Três Lagoas e as indústrias que avançam para Bataguassu, reduzindo custos de transporte e ampliando a competitividade do setor.

Histórico

Inaugurada em 2014, a MS-040 já passou a demandar uma revisão completa no trecho de 210 quilômetros entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. Apesar de ser considerada uma estrada relativamente nova, parte do pavimento apresentou desgaste precoce, especialmente na região central, onde foram aplicados milhares de remendos ao longo dos últimos anos. 

A rodovia também foi entregue sem acostamento, fator que aumentou a vulnerabilidade do tráfego e contribuiu para a alta incidência de acidentes envolvendo fauna silvestre, somente antas, mais de 200 foram atropeladas desde 2015, segundo dados de pesquisadores. 

Com isso, o Estado planejou um conjunto de intervenções que inclui restauração do asfalto, implantação de acostamentos, melhorias de drenagem, ampliação de dispositivos de segurança e novas passagens de fauna. 

Maior Apreensão

DOF apreende quase 500 canetas emagrecedoras vindas do Paraguai

Também foram encontrados frascos de perfume e suplementos, resultando em um prejuízo de R$ 800 mil

03/12/2025 15h15

DOF apreendeu quase R$800 mil em materiais contrabandeados

Divulgação/DOF

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite da última segunda-feira (2) em Ponta Porã 491 canetas emagrecedoras que eram transportadas em um veículo Renault Logan pela MS-164. 

Essa foi a maior apreensão do produto no Estado registrada pela Polícia até o momento. 

A intercepção dos produtos foi feita enquanto os militares realizavam um bloqueio na rodovia, na zona rural do município, quando abordaram o veículo.

O motorista, um homem de 36 anos, afirmou que pegou os produtos na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levaria até Campo Grande, onde receberia R$1 mil pelo transporte. 

Além das canetas emagrecedoras, durante a vistoria também foram encontrados 586 suplementos e 140 frascos de perfume.

O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 800 mil e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã. 

A ação ocorreu através da Operação Codesul II e do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). 

Nova proibição da ANVISA

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é proibida a fabricação, distribuição, importação, comercialização, propaganda e o uso de alguns medicamentos agonistas de GLP-1, as canetas emagrecedoras. 

Até o momento, os medicamentos que se aplicam às resoluções já divulgadas pelo órgão são o T.G. 5 (RE 4.030); Lipoless (RE 3.676); Lipoless Eticos (RE 4.641); Tirzazep Royal Pharmaceuticals (RE 4.641) e T.G. Indufar (RE 4.641). 

Já os produtos como Mounjaro e Ozempic podem ser utilizados normalmente, por já serem regulamentados pela Anvisa. 

As medidas foram adotadas pelo aumento das propagandas e comercialização irregulares das canetas, inclusive na Internet, o que é proibido para medicamentos no Brasil. 

Medicamentos sem registro no País só podem ser importados de forma excepcional e para uso exclusivamente pessoal mediante prescrição médica e cumprimento de requisitos adicionais. 

No Brasil, os medicamentos agonistas de GLP-1 só podem ser adquiridos com prescrição médica e retenção de receita. 

“Nenhum medicamento pode ser comercializado no Brasil com orientações ou bula em língua estrangeira, o que implica riscos aos pacientes, como dificuldade de compreensão para o paciente e erros de administração. Além disso, casos eventuais de falsificação, adulteração ou produto clandestino fogem à governabilidade brasileira, uma vez que o produto está sob regulação de outros países”, afirmou o Ministério da Saúde. 

Outras apreensões

Este ano, quando esse tipo de produto se tornou mais popular, várias apreensões já foram feitas em Mato Grosso do Sul.

Anteriormente, no mês de novembro, policiais militares do Batalhão de Choque apreenderam 44 quilos de cocaína e 95 canetas emagrecedoras contrabandeadas em uma carreta dos Correios, durante operação realizada na BR-262, em Campo Grande.

A apreensão só foi possível porque os cães farejadores do Batalhão de Choque identificaram 43 tabletes de cocaína, que pesaram 44,9 kg, além de 95 caixas de canetas emagrecedoras contrabandeadas. O motorista disse que o caminhão tinha como destino o estado de São Paulo.

Uma das maiores apreensões deste produto noticiadas pelo Correio do Estado ocorreu em junho, quando a Polícia Federal encontrou aproximadamente 140 canetas emagrecedoras durante fiscalização no Aeroporto Internacional de Ponta Porã.

A substância de uso controlado foi encontrada na bagagem de um passageiro e não possuía registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nem prescrição médica. Na época, o indivíduo foi conduzido à delegacia da Polícia Federal.

