Capital paga R$ 141,9 mil por dia para manutenção de semáforos

Mesmo com problemas recorrentes de falhas no funcionamento de semáforos, o Consórcio Cam vai receber R$ 51.808.106,25 para manutenção dos equipamentos em Campo Grande.

Conforme publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a renovação foi realizada com um reajuste que tem por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), com vigência de contrato válida por mais 12 meses, contados a partir do dia 20 deste mês.

Desse modo, o reajuste foi de 5,36%, e o valor anual repassado pelo município ao consórcio passou de R$ 49,1 milhões para R$ 51,8 milhões. O novo valor que o Consórcio Cam vai receber para a manutenção de semáforos chega a R$ 141,9 mil por dia.

O consórcio, que teve o contrato com a prefeitura renovado, é responsável por instalação de placas de trânsito, sinalizações no asfalto e manutenções dos semáforos, serviços que realiza desde 2018.

Na época, o primeiro contrato assinado entre a prefeitura e o consórcio, em processo de licitação, foi de R$ 31.781.691,72.

O primeiro reajuste ocorreu nove meses após assinatura do contrato de licitação com o Consórcio Cam. Conforme o Diogrande do dia 10 de dezembro de 2018, o termo aditivo de aumento quantitativo entre a prefeitura e o Consórcio Cam foi assinado reajustando o valor inicial em 23,86% (R$ 7,5 milhões), sendo assim, o contrato de 24 meses passou a ter o valor de R$ 39,3 milhões.

A reportagem apurou que o segundo aditivo no valor do contrato também foi publicado nove meses após o primeiro aditivo. Em agosto de 2019, ficou pactuado entre as partes o reajuste na ordem de 4,28%, ou seja, o contrato de R$ 39,3 milhões passou a ser de R$ 41 milhões.

O terceiro termo aditivo, realizado no dia 17 de abril de 2020, além de reajustar o contrato em 3,60%, também renovou o prazo com o Consórcio Cam por mais dois anos, passando para quatro anos de contrato, com prazo até o dia 20 de abril de 2022.

Ao todo, foram feitos pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetran, seis termos aditivos, todos com reajustes a serem recebidos pelo consórcio.

Os repasses nesses cinco anos chegam a 63,01% a mais que o primeiro valor acordado.

CONTRATO PRORROGADO

Além dos inúmeros aditivos no contrato com o Consórcio Cam, a Agetran também o renovou durante esse período. Foram feitas três prorrogações no termo celebrado entre a prefeitura e o consórcio.

Além da prorrogação de dois anos no terceiro termo aditivo, no quinto termo, publicado no Diogrande, foi acrescentado mais um ano de contrato. A terceira prorrogação foi realizada nesta sexta-feira, com o prazo de finalização do contrato vigente para o dia 20 de abril de 2024.

PREFEITURA

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para questionar os recorrentes aumentos no valor da prestação de serviços na manutenção dos semáforos.

Segundo a prefeitura, o valor de cada contrato renovado não é necessariamente pago integralmente por ano.

“O reajuste consta em contrato que é o valor do IPCA. Por ser um valor estimado, não é pago anualmente”, disse a Agetran.

A agência também informou, em nota, que “de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, foi feita a renovação do contrato já vigente em 5/2018. O valor estimado não é de acréscimo, é de reajuste de valor conforme segue no Diário Oficial. Sendo assim, o contrato com o consórcio passou por licitação em 2018 e está dentro do prazo de contrato”.

Questionada sobre o serviço de manutenção de semáforos, que de forma recorrente sofrem com falhas em seus sistemas durante as chuvas, além da onda verde que não funciona na devida sequência, a Agetran afirmou que há um sistema que desativa os semáforos, evitando que estraguem com descargas elétricas.