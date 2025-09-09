Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Capital tem recorde de assassinatos em 8 anos e motivo é ligado ao tráfico de drogas

Segundo dados repassados pela Sejusp ao Correio do Estado, 99 pessoas foram vítimas de homicídio entre janeiro e agosto

Felipe Machado

09/09/2025 - 09h30
Dados encaminhados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) ao Correio do Estado mostram que este ano já bateu recorde no número de assassinatos dos últimos oito anos em Campo Grande, o que mostra que 2025 é um dos mais violentos da história recente da Capital.Até 31 de agosto, a Capital registrou 99 vítimas de homicídio, sendo 87 ocorrências. Até o momento, janeiro foi o mês mais brutal, com 20 mortes.

No site da Sejusp, é possível visualizar o histórico ano a ano desde 2015, indicando que este ano é o terceiro mais violento no período analisado, ficando atrás de 2016 e 2017, quando foram catalogadas 103 e 135 vítimas, respectivamente.

Nos dados disponíveis pela Sejusp, que vão até o dia 14 de agosto, é possível fazer o perfil de 89 vitímas, das quais todos são homens. Outras duas mulheres são de levantamento do Correio do Estado. Por faixa etária, 60 são adultos, 19 jovens, oito idosos, três crianças, um adolescente e um não informado, proporção que é parecida nos anos anteriores.

Dentre os principais motivos para os homicídios, um deles é o tráfico de drogas. Por exemplo, no dia 30 de agosto, o cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi executado enquanto morava com uma idosa de favor.

Segundo informações obtidas pelo Correio do Estado, o rapaz era um dos maiores traficantes da Região Noroeste de Goiânia antes de se aventurar no mundo da música, com o nome artístico de Yuri Ramirez.

De acordo com o delegado Rodolfo Daltro, titular da Delegacia Especializada de Homicídio de Proteção à Pessoa (DHPP), o aumento deste ano está diretamente ligado a brigas entre traficantes de drogas em Campo Grande.

“Perda de espaço de algumas figuras na microtraficância de drogas, surgindo uma disputa pelo poder, noutros termos, por pontos de vendas”, explicou o delegado ao Correio do Estado.

Conforme o delegado, em alguns casos, inclusive, há relação de vingança envolvendo mortes ligadas ao tráfico de drogas. Além disso, Daltro afirmou ainda que em alguns casos, a investigação levou ao fim do esquema de tráfico.

“Nos casos de mortes visando a dominância de locais de microtraficância fomos exitosos em identificar não somente os executores, mas também os mandantes, o que culminou em cessar com a situação envolvendo os grupos [em questão]”, declarou o delegado.

“Mas houve um aumento no número de elucidações, superior ao número do aumento de homicídios”, completou o delegado.
Exemplos disso são as mortes de Júlio César Martins Ferreira, de 40 anos, morto em março deste ano, e de Kennyd Anderson José Antunes de Oliveira, de 21 anos, assassinado em janeiro deste ano.

Conforme o delegado, no caso de Kennyd, que foi baleado na Vila Nhanhá, em Campo Grande, “o mandante está preso, [é um] conhecido traficante que atua em vários bairros da cidade, cujo nome é Adaílton Pereira de Souza, vulgo Sementinha”.

Já no caso da investigação sobre o assassinato de Júlio César, que foi encontrado morto em um carro no Bairro Vilas Boas, a Polícia Civil descobriu que a mandante era uma traficante de drogas, Jéssica Pontes Milan, que foi presa.

O aumento da relação com o tráfico de drogas em Campo Grande já foi abordado pelo Correio do Estado, principalmente com relação a alta de aprensões de drogas na Capital. Segundo reportagem, a cidade, por estar localizada em região estratégica, tem sido usada por quadrilhas como entreposto do tráfico.

SETEMBRO

Com menos de 10 dias passados, este mês já causa preocupação por parte das autoridades. Somente no último fim de semana, dois casos envolvendo jovens já abalaram Campo Grande.

Na noite de sábado, dois irmãos, um de 15 anos e outro de 17 anos, foram baleados por atiradores que passavam de moto pela Vila Nhanhá. Ambos conseguiram chegar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon e foram socorridos.

Porém, o caçula não resistiu aos ferimentos e morreu no espaço hospitalar. Até o momento do fechamento desta matéria, não havia informação do motivo do crime.

E na madrugada de domingo, Ismael Eliel Rodrigues de Souza, de 22 anos, foi morto a facadas na madrugada na Rua Maracaju, esquina com a Rua 14 de Julho, no Centro da Capital. 

Testemunhas relataram que Ismael teria sido atacado por um homem conhecido como Totó, supostamente por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. A companheira da vítima, que não presenciou o crime, e uma amiga dela confirmaram a versão.

CHUVA SURPRESA

São Pedro ignora previsão e traz chuva surpresa a Campo Grande

A meteorologia previa chuva apenas para a próxima semana, mas ela chegou nesta madrugada na Capital

09/09/2025 08h45

Chuva em Campo Grande

Chuva em Campo Grande Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

A chuva que chegou a Campo Grande nesta madrugada surpreendeu muitas pessoas, isso porque, a previsão do tempo indicava pancadas de chuva significativas apenas para a próxima semana, mas diferente disso, São Pedro resolveu aliviar o calorão nesta segunda-feira (9).

Nesta manhã, o sol já apareceu na Capital, mas o clima continua ameno e nublado com termômetro marcando 24°. Além disso, não há previsão de chuva para as próximas horas, assim como nos próximos dias. Ao contrário disso, o calor deve predominar com os termômetros marcando máximas de 37°  até a próxima segunda-feira (15). Já na terça-feira (16), há previsão de temporal.

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Correio do Estado, apesar da mudança no tempo, as temperaturas permanecem elevadas, especialmente durante a tarde, em grande parte de Mato Grosso do Sul. Estão previstas mínimas entre 14°C e 19°C e máximas entre 24°C e 31°C para as regiões sul, sudoeste, cone-sul e grande Dourados. Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas mínimas abaixo dos 12/C e 14°C.

Também é importante observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir os 24°C na região sul e até 37°C na região norte.Na região Pantaneira, as mínimas devem variar entre 23°C e 26°C e máximas de até 35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 34°C e 37°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

home office

Demissões no Itaú chegaram a cerca de mil, diz Sindicato

Em alguns casos, foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, diz nota do banco sobre supostas faltas ao trabalho

09/09/2025 07h01

Comando do Itaú diz que monitorou durante mais de seis meses os funcionários que trabalhavam de suas casas e desligou aqueles que produziam pouco

Comando do Itaú diz que monitorou durante mais de seis meses os funcionários que trabalhavam de suas casas e desligou aqueles que produziam pouco

O Itaú Unibanco demitiu nesta segunda-feira, 8, cerca de mil funcionários, que trabalhavam em regime híbrido ou integralmente remoto, em home office, de acordo com o Sindicato dos Bancários, em novo comunicado à imprensa à noite.

"A justificativa do banco foi que esses empregados estavam sendo monitorados há mais de seis meses e foi detectada 'baixa aderência ao home office'", ressalta o sindicato, destacando que os "trabalhadores foram dispensados sem qualquer advertência prévia e sem qualquer diálogo com o sindicato".

"Hoje fomos surpreendidos com essa demissão em massa feita pelo banco. O banco afirma que os desligamentos se baseiam em registros de inatividade nas máquinas corporativas, em alguns casos, períodos de quatro horas ou mais de suposta ociosidade", afirma o diretor do Sindicato e bancário do Itaú, Maikon Azzi na nota à imprensa.

O banco não menciona números, mas confirma que houve cortes e ligados ao trabalho remoto. "O Itaú Unibanco realizou hoje (segunda-feira) desligamentos decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. Em alguns casos, foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco. Essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e têm como objetivo preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e a sociedade", ressalta o banco em nota à imprensa.

Mais cedo, o sindicato havia soltado comunicado "condenando" os cortes feitos pelo banco, mas sem falar em número de demitidos. As demissões movimentaram as redes sociais nesta segunda-feira.

Ao todo, o Itaú tem 95,7 mil funcionários aqui e nos países onde opera. Desse total, 85,8 mil são só no Brasil.


 

