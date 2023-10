"BATE O SINO"

Edital para contratar empresa para decoração de Natal foi aberto hoje, propostas devem ser encaminhadas até 06 de novembro e luzes devem ser acesas a partir de 1º de dezembro, e desligadas em 15 de janeiro

Pregão eletrônico, por "menor preço", conforme mapa de cotação, vem com o teto de R$ 2.291.416,94 Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Para decorar os mais diversos pontos, postes e vias da Cidade Morena, a Prefeitura Municipal separou um teto de quase R$ 2,3 milhões para trazer o espirito natalino às ruas campo-grandenses neste 2023, valor total que se mostrou 7,6% mais barato do que os recursos empenhados no ano passado.

Já nesta sexta-feira (20), o Diário Oficial de Campo Grande trouxe o aviso de abertura de licitação publicado, informando às empresas interessadas que as propostas serão recebidas até o horário de 07h59 da data de 06 de novembro, já que a abertura de disputa de preços está marcada para se iniciar às 08h.

Pelo edital da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais (Secomp), o pregão eletrônico, por "menor preço", conforme mapa de cotação, vem com o teto de R$ 2.291.416,94. Com isso, os valores empenhados neste ano quebra a crescente que vem sendo registrada desde 2020.

Há três anos o município havia separado apenas R$508 mil para montar as decorações natalinas, no ano seguinte, 2021 chegou com o R$ 1.100.341,06 separados para trazer o espírito do Natal para o campo-grandense.

Antes do valor mais baixo, ainda em 2019, a prefeitura empenhou R$ 601 mil para essa finalidade. Já no último ano, o município firmou contrato de R$ 2.479.979,06 com a Construtora J.L.C LTDA, para que essa iluminação decorativa fosse implantada.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) faz questão de ressaltar, em edital e na abertura da licitação, que os materiais serão fornecidos pelo município de Campo Grande.

Espírito natalino

Como justifica o edital, a administração pública, através desta ação, assegura ao cidadão o direito ao lazer, proporcionando momentos de ludicidade e recreação.

"Toda a decoração natalina realizada estará ao alcance de toda população, com acesso livre e gratuito, sendo possível qualquer cidadão visualizar nos lugares determinados, atendendo ao interesse público e social de presente contratação", esclarece o texto.

Mangueiras de Led brancas e azuis serão instaladas pelas avenidas Afonso Pena; Duque de Caxias e Mato Grosso. A decoração também se estende pela 14 de julho, que trará bandeiras natalinas, bolas metálicas iluminadas, anjos, etc.

Inclusive, a iluminação natalina é descrita pela prefeitura municipal como uma forma de fomentar o desenvolvimento, aumentando a visitação nesses espaços decorados e, consequentemente, impulsionando o comércio local.

Também a Praça Ary Coelho será decorada, desde os portais de entrada até o coreto. Estrelas dos mais variados tamanhos; árvores de arabesco, cometas, botas e mais, nas mais diversas cores, complementam os enfeites de Campo Grande.

Além dessas, as rotatórias da Ceará com Joaquim Murtinho; Duque de Caxias com a Estrada da Nova Campo Grande; da João Arinos com Pedrossian; Três Barras com Marques de Lavradio; Consul Assaf Trad com Zulmira Borba, entre outros pontos estão listados para receberem decoração.

A contratada deverá ficar encarregada de toda a instalação, fixação e inclusive a desmontagem posterior, sendo que as luzes devem ser acesas a partir de 1º de dezembro, e desligadas a partir de 15 de janeiro.