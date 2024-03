Capital terá plantão de vacinação no Shopping Pátio Central e em duas unidades de saúde neste sábado

Dia Mundial da Água

A ação de limpeza nos rios Prata e Miranda ocorreu em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado hoje, 22 de março

No contexto do Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), através do programa Cabeceiras do Pantanal, uniu esforços com o Instituto Guarda Mirim Ambiental de Jardim (IGMA) e a Polícia Militar Ambiental. Juntos, realizaram em apenas dois dias (21 e 22 de março), a operação de limpeza nos rios da Prata e Miranda que resultou na retirada de mais de 700 kg de lixo das águas.

Os rios da Prata e Miranda influenciam diretamente no ecossistema do Pantanal. Sendo essa operação uma atividade crucial não só em alusão ao Dia Mundial da Água, mas também como parte de uma missão contínua de conservação ambiental.

Para além da remoção de resíduos dos rios, o evento também incluiu uma palestra educativa sobre a relevância da preservação das nascentes, envolvendo 120 crianças da região de Jardim. O biólogo do IHP, Sérgio Barreto, desempenhou um papel essencial na sensibilização ambiental e na supervisão da limpeza dos rios.

Segundo Sérgio Barreto, essa iniciativa não apenas visava remover aproximadamente 700 kg de lixo dos rios, mas também tinha como objetivo conscientizar jovens sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. Materiais como latas, vidros, fios e peças automotivas foram retirados dos rios e serão separados para destinação adequada. A ação começou com uma palestra educativa, seguida pela limpeza dos rios da Prata e Miranda.

“Tivemos equipes divididas para atuar nessa limpeza e houve o engajamento de mais de uma centena de jovens para que eles pudessem ter contato com a importância de se conservar nascentes e rios. Todo os 700 kg de lixo que foram retirados dos rios vão ser separados para haver a correta destinação. Encontramos latas, vidros, fios, peças automotivas, madeira. Essa foi uma campanha que começou com uma palestra, depois fomos para o rio da Prata, depois o rio Miranda”, explicou Sérgio Barreto.

Durante a visita dos jovens à região onde o rio Miranda tem sua nascente, o biólogo explicou como diferentes fatores estão contribuindo para a redução do nível de água e o assoreamento do rio. Essa observação é particularmente importante, considerando que o rio Miranda é um dos principais afluentes do rio Paraguai.

O coordenador do IGMA, Nisroque da Silva Soares, destacou os sinais preocupantes de degradação ambiental próximos ao local de captação de água para abastecimento da cidade de Jardim. Ele ressaltou a transformação da praia Marli, onde o nível da água diminuiu consideravelmente ao ponto de permitir que as pessoas atravessem o rio a pé.

“Na praia Marli, perto da estação de captação de água, onde já houve uma área grande de banho para moradores de Jardim e região, era fundo e banhistas chegavam a usar árvores para poder pular no rio. Hoje em dia, você consegue atravessar a pé de uma margem para outra. O nível da água está na canela”, ponderou Soares

Em apoio ao Dia Mundial da Água, as atividades incluíram plantio de mudas às margens do rio Miranda, conversas com a Polícia Militar Ambiental e ações de plantio no córrego urbano Imbaúba. Diversas entidades locais também se uniram à iniciativa, destacando o compromisso da comunidade em preservar esses recursos naturais tão preciosos.

Sobre o IHP

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP), fundado em 2002 em Corumbá (MS), é uma organização sem fins lucrativos dedicada à conservação e preservação do bioma Pantanal e da cultura local. Com uma variedade de programas, incluindo o Cabeceiras do Pantanal, o IHP desempenha um papel fundamental na promoção da sustentabilidade ambiental e no engajamento comunitário. O IHP também é parte integrante do Observatório Pantanal.

*Com informações da assessoria de imprensa

