Capital teve mais de 130 alertas de condições climáticas em 1 ano

“Não é possível que não se lembrem de tantos nomes de mulheres importantes que estão no direito e que podem ser lembrados como possibilidades pelo presidente”,

de CÁRMEN LÚCIA // ministra do STF, torcendo para que Lula indique uma mulher para o lugar de Rosa Weber.

Novo rounds

A cada dia, surgem novas revelações que praticamente comprovam que o ex-presidente sempre esteve a par de todas as investidas de seus auxiliares para recuperar as joias dadas pela generosidade saudita. Agora, sabe-se que outro estojo de joias dado pelos árabes entrou no Brasil na bagagem do ex-ministro Bento Albuquerque, sem ter sido declarado à Receita Federal, como manda a lei. Ficaram um ano guardadas no Ministério de Minas e Energia até serem levadas a Bolsonaro em 29 de dezembro de 2022.

O ex-presidente as incorporou a seu acervo pessoal. Sabe-se também que o tenente-coronel Mauro Cid, tentou recuperar o primeiro estojo de 3 milhões de euros, usando papelaria da Presidência da República.

Apreensão omitida

Em carta enviada ao príncipe da Arábia Saudita, Abudulaziz bin Salman Al Saud, datada de 22 de novembro de 2021, o então ministro Bento Albuquerque omitiu a apreensão das joias oferecidas a Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Ele afirma que os presentes recebidos do regime saudita foram incorporados ao acervo brasileiro “de acordo com a legislação nacional e o código de conduta da administração pública”. A primeira caixa ficou na Receita Federal e a segunda ficou com o ministro até o final do ano passado, quando foi entregue a Bolsonaro.

Contraofensiva

O clã Bolsonaro quer contra-atacar o escândalo das joias. O ex-presidente e seus filhos pretendem lançar um pedido de auditoria de bens ofertados a Lula durante seus dois primeiros mandatos.

Parlamentares aliados, sob comando de Valdemar Costa Neto, já foram acionados para requisitar formalmente no Congresso uma devassa dos presentes recebidos pelo petista de outros chefes de governo entre 2003 e 2010.

A ideia é de Carlos Bolsonaro, que quer inflamar a militância em torno da investigação nas redes sociais.

Troca do BC

A meta da inflação deverá ser alterada na reunião do Conselho Monetário, provavelmente em junho. Há dúvidas se será expandida para 4% ou 4,5% ou se permanece nos 3%, que seriam diferidos para o fim do atual governo. Lula teria quase quatro anos para alcançar o atual target por ora na corda bamba. Não haveria, portanto, meta de inflação anual. Seria o sinal para que o Banco Central baixasse os juros e Roberto Campos Neto jogasse a toalha – está tudo acertado para que André Lara Resende assuma a presidência do BC.

Lembrando música

A cantora e atriz Sandy, que apesar da aparência completou 40 anos em janeiro e de visual novo aderindo ao mega hair, fala de seus projetos para turnê NósVozEles 2023 e eventos como convidada (dia 20 de maio no Coolritiba, e dos dias 13 a 16 de julho no Navio ChX.

Nesta nova etapa diz que está inaugurando uma fase mais confiante, madura e dona de sua própria história. E brinca lembrando uma música: “Me sinto velha para ser jovem, definitivamente. Estou muito feliz, achando que é uma idade muito poderosa”.

Mas ponderando “Dá um medinho porque parece que a vida passa muito rápido e quando a gente vê já está com 40, chegando perto da metade da vida, mas é uma vida bem vivida, então tem essa comemoração também, de tudo que eu fiz até aqui.

Me sinto dona da minha história, acho que isso é muito legal”. E completa: “É uma fase de saber mais quem eu sou, saber qual é meu caminho. A gente nunca sabe tudo 100% porque é uma construção. Eu me sinto bem encaminhada nessa minha construção”.

E garante que não gosta de fazer planos de longo prazo: “Eu não faço planos para muito longo prazo, estou sempre planejando e fazendo, planejando e fazendo. Busco realizar o que está por aqui, e tenho realizado muitas coisas, então isso me deixa muito feliz”.

Crescer o PIB é a ordem maior

O presidente Lula está obsessivo com a aquisição de um crescimento mínimo do PIB, em 2023, ou seja, o índice maior ao alcançado por Jair Bolsonaro em 2022, logo após dois anos de pandemia. A marca é difícil, mas não é impossível.

Ele sabe que o ex-presidente está guardando munição para sua volta quando retomar a “campanha eleitoral”, que nunca findou e usará dados do PIB contra o novo governo. Analistas reconhecem que, artificialismo ou não, Bolsonaro conseguiu bons números em quase todos os quesitos macroeconômicos mesmo com a pandemia.

Para sair do corner imposto pelo antecessor em relação ao crescimento da economia, Lula quer engajar o governo inteiro. Simone Tebet, por decisão do presidente, está organizando uma espécie de cartilha para os ministros. O objetivo é que cada um saiba o impacto de suas atividades no PIB.

Nova biografia

Depois de se curar de um câncer de pulmão a cantora Rita Lee, 75 anos, resolveu escrever uma nova autobiografia batizada de Outra Autobiografia, que é uma brincadeira com seu primeiro livro e já está em pré-venda e será lançada no próximo dia 22 de maio (dia de santa Rita de Cássia).

E comenta que não imaginava os rumos que sua vida iria tomar a ponto de escrever uma nova publicação: “Rita Lee: Uma autobiografia, o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica”.

E ainda conta com uma fala de Phantom, o “fantasminha” que dialoga com a cantora no primeiro livro, “Rita pode ter tido de tudo, menos uma “vidinha besta”.

Quem salvou

Lula ouviu ministros próximos para aferir o desgaste de manter Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, mas teve peso maior a posição de Janja, para quem o pior caminho seria validar a interferência de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, nas decisões. Janja quer ver Gleisi bem longe. No fim de tudo, a cobrança pública da dirigente petista, que defendia a demissão, garantiu o emprego do enrolado ministro.

Na CCJ

O agora senador Sérgio Moro (União-PR) fará parte do CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado.

A Comissão é a mais importante da casa, porque analisa a constitucionalidade de projetos de lei e também é responsável por avaliar as indicações para novos ministros do STF. E neste ano Lula irá indicar dois novos ministros para o Supremo que irão substituir Ricardo Lewandowski e Rosa Weber que irão se aposentar. Mais: Moro fará parte também das Comissões de Segurança Pública (CSP) e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC).

Mais híbridos

A Stellantis (leia-se Fiat e Peugeot) quer produzir seu primeiro modelo híbrido no Brasil em 2025. O grupo deverá anunciar a revisão de seu plano de investimento no país, com um aumento considerável em relação ao último orçamento – de R$ 16 bilhões para o período entre 2015 e 2025. A Stellantis quer fechar um colar de parcerias com universidades, centro de pesquisa e indústria de auto peças com o objetivo de nacionalizar o maior volume possível dos componentes dos futuros veículos movidos tanto a motor de combustão quanto elétrico.

Operação de Guerra

Há uma movimentação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para a transferência temporária de servidores de outras esferas da corte para a 4ª Vara Empresarial, comandada pelo Juiz Paulo Assed Estegan. O objetivo é dar conta do processo de recuperação judicial da Americanas. Só de credores são quase mil pessoas físicas e jurídicas.

Desde já, uma das maiores preocupações é o trabalho coordenado com a Justiça norte-americana – vários bancos credores já sinalizaram que vão entrar com ações contra a rede varejista em Nova York.

Mistura fina

A RECEITA federal vai colocar uma lupa sobre as SAFs (Sociedade Anônima de Futebol) e de onde surgem os recursos, tanto capital externo quanto nacional. A tendência é que, nos próximos meses, haja uma circulação frenética de divisas no futebol. Nesse momento, mais de duas dezenas de clubes brasileiros já estão se preparando para montar ou vender suas SAFs.

O FILHO “04” de Jair Bolsonaro, Jair Renan ganhou cargo comissionado no Senado Federal, passando a integrar o gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), ex-secretário de Aquicultura e Pesca de Bolsonaro. Ele terá direito a um salário de R$ 7.642,84 mais outros benefícios como vale-alimentação, portanto a renda do filho do ex-presidente poderá chegar a R$ 9,5 mil.

O NOVO governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou em entrevista a Globo News que é muito grato ao ex-presidente Jair Bolsonaro e reafirmou que nunca foi bolsonarista raiz. “Se tornou um grande amigo, eu devo muito ao presidente.

Ele me deu uma oportunidade que eu nunca imaginei que eu teria: virei ministro de Estado. Sempre prestigiou muito o meu trabalho, me lançou”. E conclui: “O presidente, quando me escolheu para ser o candidato dele aqui em São Paulo, percebeu qual seria o perfil que comunicasse melhor com o que o paulista esperava”.

AINDA Tarcísio: ele garante que tem um perfil moderado. “Tenho um perfil moderado, um perfil mais ao centro, talvez fosse o mais adequado para aquela eleição, mesmo num ambiente polarizado. Estou seguindo a mesma linha que segui no Ministério da Infraestrutura e que segui na vida toda. Uma linha técnica, uma linha pragmática, uma linha orientada ao resultado”.

A PRIMEIRA-dama Rosângela da Silva, foi ao Senado em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e para receber o diploma Bertha Lutz. Em seu discurso ela afirmou que tem sido vítima de muitas fake news e até mais que o presidente da República.

E aproveitou para criticar a sub-representação feminina no Congresso. “Cada uma das mulheres aqui sabe as dificuldades do dia a dia da política. Tenho sido o principal alvo de mentiras, ataques à honra e ameaças nas redes sociais. Até mais que o presidente. Sei que muitas de vocês também passam por isso. A mesma terrível experiência de ver seu nome, seu corpo e sua vida expostos de maneira mentirosa”.

A JBS negocia a compra do complexo industrial da Rio Branco Alimentos na cidade de Palmeiras de Goiás (GO), cuja planta tem capacidade para abate de 200 mil frangos/ dia.

Ou pouco mais de 70 milhões/ ano. Os irmãos batistas querem evitar que a unidade caia nas mãos da BRF e ampliar ainda mais sua posição de maior produtora e exportadora de frangos do mundo (mais de 4,4 bilhões de cabeças por ano). A Rio Branco Alimentos, do seu lado, tem como objetivo fazer caixa para reduzir o passivo. Sua dívida, hoje, é perto de R$ 1 bilhão.

