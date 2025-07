Capivara ferida é resgatada no Lago do Amor em Campo Grande - Divulgação PMA

Uma capivara ferida no Lago do Amor, que viralizou nas redes sociais, foi resgatada após treze dias de busca pela Polícia Militar Ambiental (PMA), em Campo Grande.

A filmagem que circula nas redes sociais mostra uma capivara deitada, com um corte profundo no dorso. Segundo divulgado pela PMA, as buscas começaram no dia 21 de julho, após moradores informarem que havia um animal ferido no local.

Imediatamente, os agentes iniciaram buscas diárias, entrando em contato com os seguranças do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em busca de informações, mas nenhum deles havia avistado a capivara.

Busca

O contato prosseguiu com os vigilantes e, na tarde desta quinta-feira (3), apesar de os agentes terem recebido a informação de que ela não havia sido mais vista, no fim do dia, um estudante que passava pelo local visualizou o animal e chamou a PMA.

Os agentes conseguiram capturar o animal, que estava bastante debilitado. A capivara foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde receberá os cuidados necessários.

Ação no inteior

A Polícia Militar Ambiental (PMA) está levou, no dia 21 de junho, um filhote de anta ferido para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.

O animal, que pesa aproximadamente 80 kg, foi encontrado durante fiscalização na Estrada Parque, sentido Porto da Manga, em Corumbá. Conforme informações da PMA do município, tudo indica que a anta foi vítima de atropelamento.

Os policiais ambientais solicitaram a presença da equipe de veterinários do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap), que prestou os primeiros atendimentos no local.

Assim que conseguiram estabilizar o quadro clínico, ele foi preparado para o transporte até o CRAS, onde prosseguirá com o tratamento e receberá os cuidados necessários até que esteja pronto para ser reintroduzido à natureza.

