Cidades

corumbá

Cartão Postal vira obstáculo na "privatização" do Rio Paraguai

Estrutura de captação de água da Sanesul em Corumbá é uma espécie de símbolo da cidade, mas agora atrapalha passagem de grandes comboios de barcaças vindos da Bolívia

Clodoaldo Silva, de Brasília

26/08/2025 - 14h30
Para viabilizar a exportação de 3,5 milhões de toneladas de produtos da Bolívia de forma competitiva pela Hidrovia do Rio Paraguai, representantes do governo federal, estadual e da Bolívia vão realizar uma visita técnica nos 12 quilômetros do Canal Tamengo, entre as cidades de Corumbá e Puerto Quijarro, nos dias 1 e 2 de setembro. Este trecho fluvial vai ser incluído na concessão do Tramo Sul da hidrovia, prevista para ocorrer no final deste ano. 

O objetivo é verificar o que é necessário para melhorar e garantir a manutenção das condições de navegação, que tem limitações, sendo a principal a estrutura de captação de água da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), uma espécie de cartão postal da cidade, localizada na confluência do canal com o Rio Paraguai. 

Para evitar danos à estrutura, construída na década de 60 do século passado, embarcações precisam se dividir, reduzindo a capacidade de carga por viagem. Atualmente, apenas comboios com até quatro barcaças conseguem passar pelo canal, o que eleva o custo do frete para cerca de US$ 45 por tonelada, segundo informações divulgadas pelo o Governo do Estado.

Este entrave foi apontado pela  VI Comissão Mista Brasil-Bolívia sobre o Sistema Tamengo, realizada no dia 17 de julho em Corumbá, que consolidou avanços importantes nas tratativas para fortalecimento da Hidrovia do Paraguai, especialmente no trecho entre Corumbá e Porto Murtinho, na foz do rio Apa. 

Como desdobramento desse encontro, foi agendada a visita técnica com a Marinha do Brasil dando  apoio técnico e logístico à delegação por meio de embarcações e combustível para o desenvolvimento da atividade entre a Lagoa Cáceres, Na Bolívia,  e o Rio Paraguai, em Corumbá.

Devem participar representantes da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), do governo de Mato Grosso do Sul, da própria Marinha e do governo boliviano.  

A vistoria está sendo coordenada pela Assessoria de Relações Internacionais da Antaq e pela Divisão de Bolívia, Equador, Paraguai e Peru (DIBEP)  do Ministério das Relações Exteriores. 

Na visita técnica serão verificados os entraves existentes, mas uma das propostas já discutida é a Sanesul licitar a instalação de blocos de concreto (dolfins), que protegerão a captação de água e permitirão a passagem de comboios maiores, com até seis barcaças. A medida pode reduzir os custos logísticos em até 20% e ampliar a competitividade da hidrovia.

Além das ações imediatas, há o debate de outras alternativas técnicas, como a abertura de um novo canal contornando a estrutura da Sanesul pela margem esquerda ou o uso do Canal Tuiuiú, que se conecta à Lagoa Cáceres, a cerca de 20 km de Corumbá.

A Bolívia estima exportar até 3,5 milhões de toneladas pelo canal até 2027. O projeto da Sanesul, elaborado em 2019, é visto como uma solução mais ágil do que as obras de dragagem e remoção de rochas previstas na futura concessão da hidrovia, que ainda dependem de licenciamento ambiental.

À época da reunião, o assessor da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e representante do Governo de Mato Grosso do Sul na reunião, Eduardo Pereira, destacou o engajamento estadual.

“O Governo do Estado está totalmente comprometido com o fortalecimento da hidrovia e reconhece o papel estratégico do Canal do Tamengo para a integração logística regional. A Antaq está trabalhando em conjunto com o Itamaraty para agregar o Canal do Tamengo à concessão da Hidrovia do Rio Paraguai, dando estrutura para manutenção deste importante canal de navegação”, afirmou.

Fatalidade

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

A colisão frontal ocorreu na manhã desta terça-feira (26), interrompendo o fluxo de veículos, que está parado há mais de duas horas

26/08/2025 14h22

Crédito: Fatos Regionais

Após a colisão frontal entre duas carretas, na manhã desta terça-feira (26), que culminou na morte de dois caminhoneiros, a BR-262 segue interditada há mais de duas horas. O acidente aconteceu no km 262, em Ribas do Rio Pardo, município localizado a 96 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 11h40. O caminhão-baú seguia no sentido Campo Grande/Ribas do Rio Pardo, e a carreta bitrem vinha no sentido contrário quando houve o choque frontal. O impacto foi tão violento que ambos os motoristas morreram no local.

Também se envolveu no acidente uma terceira carreta, que teve a lateral atingida. O motorista não sofreu ferimentos.

A PRF informou que a pista segue totalmente interditada. O tráfego de automóveis e veículos de carga de médio porte está sendo desviado pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo.

Os veículos envolvidos no acidente estavam vazios. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a idade ou o nome das vítimas.

Um vídeo feito por uma pessoa que estava no local mostra destroços espalhados pela pista e a frente de um dos caminhões completamente destruída. É possível ver também a presença de uma viatura de socorristas.

 

 

Acidentes em rodovias de MS

Levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal destaca que 438 dos 658 acidentes ocorridos nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul em 2025 ocorreram na BR-262 e BR-163

Em números gerais, entre janeiro e junho deste ano, a BR-163 registrou 312 acidentes, ao passo que foram constatadas 126 ocorrências na BR-262.

No ano passado, 182 pessoas morreram e 1.940 ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais do estado, segundo dados do Anuário da Polícia Rodoviária Federal, em média, houve uma morte a cada dois dias.

Números 
De janeiro a dezembro de 2024, foram identificados 1.803 acidentes. Dentre os feridos, 1.393 tiveram ferimentos leves e 547 foram graves.

O tipo de veículo em que os acidentes mais resultaram em mortes foram os de passeio. 

Na sequência, aparecem caminhões, motos e ônibus.

No Estado, são 4.109,2 quilômetros de rodovias federais, segundo a PRF, e a maioria dos acidentes aconteceram na BR-163, conhecida como rodovia da morte.

** Colaborou Alison Silva

especial 126 anos

Campo Grande deve ganhar mais 18 km de ciclovias

Capital deve chegar a quase 150 km de vias específicas para os ciclistas com a ampliação dos trechos para o transporte alternativo; projetos estão em execução

26/08/2025 14h00

Pensada para as bicicletas comuns, as ciclofaixas também são utilizadas por novas versões

Pensada para as bicicletas comuns, as ciclofaixas também são utilizadas por novas versões Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

Campo Grande deve chegar a quase 150 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas até o próximo ano, segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Isso porque está prevista a entrega de mais 18,62 km de vias exclusivas para os ciclistas.

Atualmente, conforme a Agetran, o município de Campo Grande tem mais de 128 km de estrutura cicloviária (que inclui ciclofaixas, calçadas compartilhadas, ciclorrotas e ciclovias).

“A previsão de novos lançamentos na estrutura cicloviária (até o presente momento), é de 18,62 km”, informou a Agetran, em nota ao Correio do Estado.

Entre os trechos que devem ser entregues até 2026 estão: Avenida Tamandaré, Avenida Euler de Azevedo, Avenida Rodoviária, Rua Iguatemi, Rua Antônio Rahe, Avenida Senador Filinto Müller, Avenida Gabriel Spipe Calarge, Avenida George Chaia, Rua Anchieta, Rua Carandá, Rua Arica e Rua da Candelária.

Nessas localidades, somadas, as obras devem totalizar 11,47 km de novas ciclovias e ciclofaixas.

Já na Avenida Nosso Senhor do Bonfim, entre as Avenidas Cônsul Assaf Trad e Desembargador Leão Neto do Carmo, serão mais 4,79 km de estrutura cicloviária.

Um terceiro pacote de obras prevê a requalificação da malha cicloviária da Avenida Cônsul Assaf Trad, da Avenida Nelly Martins, do Parque Ecológico do Sóter e da Avenida Zulmira Borba. Esse projeto prevê a requalificação de 8,20 km e a implantação de mais 2,36 km de ciclovias.

Quando todos esses projetos forem entregues, Campo Grande terá 146,62 km de ciclovias e ciclofaixas.

“A Agetran trabalha continuamente para melhorar a mobilidade urbana, implementando tecnologias avançadas nas vias, sempre com foco na segurança viária”, declarou a autarquia, em nota.

Para Marco Antônio Martins Pereira, de 54 anos, que trabalha como motorista do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a implantação de ciclovias e ciclofaixas contribui também para que a população tenha hábitos mais saudáveis.

“Eu acho que as ciclovias na nossa capital estão muito bem planejadas. Elas são essenciais, não só para quem usa a bicicleta como meio de transporte, mas também para a segurança de todos no trânsito e para incentivar hábitos mais saudáveis. Ter ciclovias estruturadas mostra que a cidade se preocupa em oferecer alternativas sustentáveis e acessíveis para a população”, afirmou Marco Antônio.

Na visão dos especialistas, as ciclovias são fundamentais para a promoção de uma mobilidade urbana mais eficiente, sustentável e segura. Elas promovem a segurança no trânsito, estimulam o uso da bicicleta como meio de transporte, podem auxiliar na melhoria do fluxo de tráfego e contribuem para a saúde e bem-estar das pessoas.

Segundo o arquiteto e urbanista Ângelo Arruda, que contribuiu para a elaboração do Plano Diretor de Campo Grande, as ciclovias são importantes para as cidades, principalmente pelo fato de a Capital estar a caminho de ter 1 milhão de habitantes.

“Todos nós sabemos que a mobilidade urbana passa pelo uso de modos de transporte que sejam sustentáveis. Sendo assim, eu entendo que o uso de bikes deve ser ampliado em todas as cidades nos próximos anos. E, portanto, as ciclovias precisam crescer e ocupar cada dia mais o espaço do automóvel. Não é tarefa fácil, mas é tarefa essencial para a cidade de Campo Grande, plana e com sistema viário que permite essa implantação”, declarou.

