Caravana de castrações adiada em novembro tem previsão de inicio no 1º semestre de 2025

CAMPEONATO ESTADUAL

Patrocínio à equipe de futebol da cidade de Ivinha foi oficializado nesta segunda-feira (30) no diário oficial do município e foi alvo de críticas de vereador

Além de prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro é digital influencer, com quase 800 mil seguidores no Instagran, e vendedor de rifas

Com três vitórias, um empate e seis derrotas na edição passada do estadual de futebol masculino, a equipe de Ivinhema ganhou um importante reforço para a competição de 2025. O prefeito “mais louco do Brasil”, Juliano Ferro, destinou R$ 500 mil de recursos públicos municipais para ajudar a custear as despesas da equipe.

A medida havia sido aprovada por unanimidade pelos vereadores e foi publicada no diário oficial do município nesta segunda-feira (30). Mas, apesar de ter votado a favor, o o vereador "Claudião do Raio-X" demonstrou insatisfação e questionou a destinação desse montante. “São R$ 500 mil. Qual o impacto para o esporte local?”, questionou o vereador, segundo publicação do site Ivinotícias.

Durante a discussão na Câmara, Claudião destacou a importância de resultados concretos e questionou a ausência de jovens da base local no time profissional. Ele ressaltou que o investimento público precisa ter retorno social claro: “R$ 9 mil para um equipamento de UTI móvel é um investimento que salva vidas e tem um impacto social imediato. Agora, eu quero ver qual será o resultado de R$ 500 mil para o município em termos de promoção de jovens no esporte e alegria para a população."

Ele se referia a outra publicação do diário oficial do município que previa a destinação de R$ 9 mil para aquisição de um desfibrilador que será incorporado na ambulância do município, que tem cerca de 28 mil habitantes e está localizado a 280 quilômetros ao sul de Campo Grande.

Ele também criticou a falta de equilíbrio na priorização dos gastos da Secretaria de Esportes e Cultura. Ele mencionou a ausência de eventos de fim de ano como o show da virada, tanto na sede do município quanto no distrito de Amandina: “Por que tem R$ 500 mil para o time profissional e não tem recursos para contratar um cantor de R$ 10 mil para a virada? E nem uma lâmpada de Natal para enfeitar a Praça da Cultura no distrito de Amandina foi colocada.”

Para ele, o clube deveria buscar formas de sustentabilidade financeira, como rifas e eventos, ao invés de depender exclusivamente de recursos públicos.

Conforme a medida sancionada nesta segunda-feira, o repasse dos R$ 500 mil será realizado em parcelas mensais, até dezembro, embora a equipe só tenha calendário confirmado até o começo de abril.

De acordo com a públicação do diário oficial, “o repasse financeiro que trata a presente lei será para fins específicos de aquisição de gênero alimentícios, material de limpeza e higiene pessoal, farmácia, prestação de serviços pessoa física e jurídica, comissão técnica, jogadores, locação de veículos, diárias de hotel e restaurante e pagamentos de despesas com atletas para a Federação de origem”.

Neste ano, o estadual da primeira divisão terá dez equipes, que na primeira fase, de 19 de janeiro a 1º de março vão jogar entre si. As duas primeiras passam para a semifinal. As duas últimas caem para a segunda divisão e as outras seis disputam uma repescagem. A previsão é de que a final ocorra no dia 6 de abril.

O Ivinhema, que terá Douglas Ricardo como técnico, estreia fora de casa contra o Aquidauanense e somente na sexta-feira, 3 de janeiro, pouco mais de duas semanas antes do início da competição, fará a apresentação do seu elenco.

Para efeito de comparação, no começo de 2024 a Fundesporte, do governo do Estado, liberou R$ 1,21 milhão para ajudar nas despesas de todas as equipes que disputaram a primeira divisão. O Operário de Campo Grande saiu vencedor, chegando ao seu 13º título.

Em 2022, a prefeitura de Costa Rica, liberou R$ 750 mil para o CREC – Costa Rica Esporte Clube, participar de quatro competições, sendo, o campeonato estadual e os torneios nacionais Copa Verde, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da série “D”.

O MAIS LOUCO

Com 784 mil seguidores no Instagran, o prefeito Juliano Ferro, que foi reeleito para o segundo mandato com quase 82% dos votos válidos, faz questão de se denominar o prefeito "mais louco do Brasil".

Além de youtuber e prefeito, ele é vendedor de rifas pelas redes sociais, principalmente de carros antigos. Nesta segunda-feira, por exeplo, anunciou o vencedor do sorteio de um Landau. Wiles Thiago Muniz Ferreira, que, segundo o prefeito, é de Ivinhema, foi o sorteado.