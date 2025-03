Carnaval de Campo Grande é palco de diversão da criançada

Carnaval serviu para os pais tiraram as crianças de casa e aproveitarem essa celebração em família. - Marcelo Victor/Correio do Estado

Com o bloco deste domingo (02) trazendo o já popular "Capivarinha Blasé", o Carnaval hoje serviu para os pais tirarem as crianças de casa e aproveitarem essa celebração em família.

É o caso do casal Leandro Moreira, de 39 anos, professor de Química na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Karla Moreira, fisioterapeuta de 35, que aproveitaram para trazer os pequenos Raule Davi para a folia.

Radicados em Campo Grande há quase uma década, eles comentam que essa é a primeira vez que aproveitam o bloco em família na Capital, já que o interior sempre foi destino nessa época do ano.

"Geralmente a gente passa o Carnaval na casa dos nossos familiares em Três Lagoas. Por enquanto estamos achando legal, trouxemos as crianças pela primeira vez, é tudo novidade para eles", comenta Leandro.

Com sete e três anos, Raul e Davi se refrescavam na Esplanada Ferroviária saboreando o popular "geladinho", com os pais indicando que os passeios em família se baseiam principalmente na degustação.

"Acho que estão gostando, principalmente a parte da comilança. Churros, pirulito e alguns salgados também... sair de casa é sinônimo de comida", diz o pai.

O casal explica que, em família, a folia dura até a hora que as crianças cansarem, estratégia essa adotada também por outros foliões, que aproveitam os blocos nas ruas de Campo Grande para tirar os filhos.

Juliane Blanco, de 30, é estudante de pedagogia e levou as duas filhas para a folia, Êmile e Maya, de três e nove anos respectivamente, sendo um desses casos de aproveitar a folia para tirar as pequenas de frente das telinhas e para a mãe ter um tempinho longe da bagunça em casa.

"Trouxe para elas se divertirem, aproveitando o calor e o sol, porque ficar em casa é só dando trabalho e bagunça", brinca a mãe que pelo segundo ano consecutivo curte o Carnaval em Campo Grande com as filhas.

Além disso, Juliane explica que o Carnaval de Campo Grande é a oportunidade perfeita não só para livrar as crianças das telinhas e aparelhos eletrônicos, mas também uma chance de mostrar para elas toda a raiz de uma cultura mais antiga do que elas podem imaginar.

"Agora a gente aproveita o carnaval com a molecada para trazer essa raiz. Ficam só na internet e celular, sem dar sossego, então o jeito é trazer para ter a infância na rua que a criançada está precisando se desconectar um pouco", complementa ela.

Sequência da folia

Desde a sexta-feira (28) o campo-grandense tem ido às ruas celebrar o Carnaval, com o público local indo em peso no primeiro sábado de folia (1º de março), que fez inclusive as forças de segurança divergirem, com uma diferença de 12 mil foliões no balanço divulgado pela Guarda Civil e Polícia Militar.

Quem estava na região da Esplanada pôde conferir, a partir das 17h30, o bloco espalhar a energia do Carnaval saindo pela Avenida Calógeras em direção a Rua Maracaju, 14 de julho, Antônio Maria Coelho, até voltar para o local do palco e terminar a noite com samba e axé.

Abaixo, você confere a programação dos blocos que colorem as ruas nesse início de semana:

03 de março (segunda-feira)

Bloco Capivara Blasé Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h.

Bloco Cia. Barra da Saia Teatro da Orla Morena, das 15h às 23h.

Desfile das Escolas de Samba Praça do Papa, das 19h às 00h.

04 de março (terça-feira)

Cordão da Valú Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

Bloco Ipa Lelê Avenida Mato Grosso, das 16h às 00h.

Desfile das Escolas de Samba Praça do Papa, das 19h às 00h

