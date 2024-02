Carnaval de rua reúne mais de 130 mil foliões em três dias

O terceiro dia do carnaval de rua na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, reuniu 60 mil foliões no bloco Capivara Blasé. A programação teve início às 15h, com a tradicional matinê Capivarinha Blasé, e encerrou-se às 23h. Ao todo, mais de 130 mil pessoas festejaram de sexta-feira a domingo na Esplanada.

Os bloquinhos que tradicionalmente desfilam na Esplanada Ferroviária começaram a folia na sexta-feira, quando o Farofolia reuniu mais de 20 mil pessoas. No sábado, foi a vez do Cordão Valu, o mais antigo bloco da Capital, com a participação de 50 mil foliões.

Ontem, o bloquinho Capivara Blasé completou dez anos de existência. Entre as novidades deste ano estão banheiro exclusivo para crianças e camarote do Detran com benefícios exclusivos aos que passarem no teste do bafômetro.

Para a tecnóloga em Recursos Humanos Aurenice, 40 anos, o Carnaval é uma oportunidade de tirar as crianças e os adolescentes da frente das telas dos computadores e celulares.

“Eu vim para tirar a minha criança da frente da TV, para pular, me divertir, e ele está muito animado, perguntando quando vai dançar”, disse Aurenice, que tem um filho de seis anos.

Já a funcionária pública Franciele Campos, 33 anos, levou o filho de dois anos para curtir o seu primeiro Carnaval. “Eu vou em Carnaval desde que me entendo por gente, e aqui na Esplanada eu já vim muitos anos. Agora, estou apresentando a folia para o meu filho”, disse.

Quem também aproveitou o domingo para conhecer a diversão dos bloquinhos de Carnaval foram as estudantes Isabele Luz e Letícia Sakamoto, ambas com 16 anos.

“Queremos ver tudo o que tem, e até agora estamos adorando o Carnaval”, revelou Isabele ao Correio do Estado.

O Capivara Blasé contou com a participação do bloco “Nem uma árvore a menos”, criado neste ano por foliões ambientalistas em defesa da conservação dos parques, sobretudo do Parque dos Poderes.

Vale destacar que a festa continua hoje, com Capivara Blasé a partir das 14h, e amanhã, com Cordão Valu a partir das 15h.

MATINÊS

O Capivarinha Blasé continua hoje, a partir das 15h, com pintura facial, confete e banda de marchinhas, na Esplanada Ferroviária. Outra novidade é que a organização separou banheiros exclusivos para as crianças.

Diversos locais, como shoppings e clubes da Capital, também estão com atrações voltadas para o Carnaval e as crianças.

ESCOLAS DE SAMBA

Hoje, começam os desfiles das escolas de samba em Campo Grande, na Praça do Papa. A programação tem início às 19h, com a Escola de Samba Mirim Herdeiros do Samba, que não participa da competição, mas abre as festividades.

Em seguida, apresentam-se Gres Cinderela Tradição do José Abrão, Gres Unidos da Vila Carvalho e Gres Catedráticos do Samba.

Amanhã, a Corte de Momo, composta de rei, rainha e princesa do Carnaval, fará a abertura do desfile. Na sequência, desfilam Gres Deixa Falar, Gres Igrejinha e Gres Unidos do Bairro Cruzeiro.

Por fim, a apuração do desfile das escolas de samba da Capital será realizada na quarta-feira de Cinzas, a partir das 16h, no Teatro de Arena do Horto Florestal. Já a noite de premiação das campeãs será realizada na sexta-feira (16), a partir das 19h, no Armazém Cultural.

ENTERRO DOS OSSOS

O Enterro dos Ossos, a ser realizado neste sábado (17), também tem folia garantida. A Praça Ary Coelho recebe o Bonde das Sereias, os Forrozeiros MS ocupam a Esplanada Ferroviária e o bloco Eita! reúne seus foliões no Monumento da Maria Fumaça.