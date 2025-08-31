Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Carreta carregada de combustível tomba após colisão em rodovia de MS

Uma carreta bitrem bateu lateralmente em um caminhão-tanque e acabou tombando no sábado (30), na MS-276

Laura Brasil

31/08/2025 - 08h43
O motorista de uma carreta bitrem perdeu o controle da direção quando um dos pneus estourou e colidiu lateralmente com outra carreta, que acabou saindo da pista e tombando, na MS-276, no trecho entre Batayporã e Anaurilândia.

O acidente, que envolveu a bitrem e um caminhão-tanque de nove eixos, ocorreu na madrugada deste sábado (30). O veículo que seguia no sentido da rotatória da MS-480 foi atingido lateralmente pela carreta bitrem, que vinha no sentido contrário da via.

Conforme informações do site Ivi Notícias, o condutor da bitrem disse que passou por cima de um pedaço de campana de freio que estava na pista e não conseguiu desviar.

Com isso, um dos pneus da carreta estourou e ele perdeu o controle da direção. O choque lateral ocorreu em seguida, fazendo com que o caminhão carregado com diesel saísse da pista e tombasse em uma ribanceira.

Apesar do impacto, nenhum dos motoristas ficou ferido. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) esteve no local, que precisou ser interditado devido ao derramamento de diesel na pista. O tráfego passou a operar no sistema pare e siga.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local para realizar a limpeza da pista e a retirada da carreta tombada. Informações do Ivi Notícias apontam que o caminhão-tanque havia saído de Dourados e tinha como destino o Porto de Paranaguá (PR), enquanto a bitrem seguia para um posto de combustível em Batayporã.

Outro acidente

Três carretas se envolveram em acidente na tarde desta quinta-feira (28), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul. Após a colisão, dois veículos pegaram fogo. É o terceiro acidente com incêndio nas rodovias de Mato Grosso do Sul nesta semana.

De acordo com informações da Motiva Pantanal, concessionária que administra a rodovia, por volta das 13h houve uma colisão lateral envolvendo três carretas, na altura do km 405.

Um dos veículos atingidos é um caminhão tanque, que estava carregado com álcool anidro, ocasionando o incêndio.

"Equipes de atendimento da concessionária atuam em conjunto com o Corpo de Bombeiros no controle da ocorrência e no combate aos riscos causados pelo produto perigoso em chamas", disse a Motiva, em nota.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e informou que a pista foi totalmente interditada no local do acidente.

As chamas já foram controladas, mas equipes trabalham no rescaldo.

Quatro pessoas que estavam nos veículos foram atendidas, mas nenhuma apresentou ferimentos e não houve mortes.

Acidentes em rodovias

Durante a semana, ocorreram três acidentes envolvendo carretas nas rodovias de Mato Grosso do Sul em dois dias. 

O primeiro aconteceu na terça-feira (26), na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Pardo. João Carlos Galeti, de 55 anos, e Elzo Francisco Chagas, de 58, morreram em colisão frontal entre duas carretas.

Conforme reportagem do Correio do Estado, João conduzia um caminhão-baú sentido Campo Grande-Ribas do Rio Pardo e Elzo uma carreta Scania, no sentido contrário. Um deles invadiu a pista contrária e ambos colidiram frontalmente e, em seguida, o caminhão-baú ainda acertou uma terceira carreta Volvo/FH 520.

Ambos morreram na hora. O motorista da terceira carreta não teve ferimentos.

Em outro acidente, ocorrido na manhã de quarta-feira (27), duas pessoas morreram e três sofreram ferimentos na BR-267, entre as cidades de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul.

Conforme informações do site Jornal da Nova, de Nova Andradina, a colisão envolveu duas carretas, uma Fiorino e uma Tracker. De acordo com informações preliminares, a Tracker seguia sentido Campo Grande quando tentou ultrapassar uma carreta carregada com combustíveis. 

No sentido contrário, transitava uma carregada com milho. No momento da ultrapassagem, o motorista da carreta com grãos desviou do carro de passeio, mas ao retornar à pista acabou batendo na carreta que transportava combustível. Em seguida, a Fiorino, que trafegava logo atrás da carreta de milho, também foi atingida. 

Com o impacto, as duas carretas tombaram e os veículos pegaram fogo. As chamas consumiram parte das carretas e dos veículos menores. Ao menos duas pessoas, ocupantes dos veículos de carga, ficaram carbonizadas.

Um casal e uma criança que estavam na Tracker conseguiram ser retirados antes que o fogo se alastrasse. O homem sofreu uma fratura no braço, a mulher ficou com escoriações e a criança não teve ferimentos graves.

** Colaborou Glaucea Vaccari e Nery Kaspary

BRASIL

Desfile do 7 de setembro terá segurança reforçada na Praça dos Três Poderes

Serão utilizados equipamentos de última geração, como drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas e vigilância contínua do perímetro

30/08/2025 20h00

Praça dos Três Poderes

Praça dos Três Poderes FOTO: Agência Brasil

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) informou que um esquema especial de segurança está sendo montado para garantir a realização do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dos réus do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, e do desfile cívico-militar do dia 7 de Setembro.

Na Praça dos Três Poderes, a operação será integrada entre a Polícia Judicial do STF e a secretaria do Distrito Federal.

Serão utilizados equipamentos de última geração, como drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas e vigilância contínua do perímetro.

O local também terá o policiamento ostensivo ampliado, podendo haver abordagens e revista de mochilas em situações suspeitas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na área.

Até o momento, segundo o Governo do Distrito Federal, não há indícios de manifestações relacionadas ao julgamento de Bolsonaro e aliados.

Também será instalada, a partir da segunda-feira (1º), a Célula Presencial Integrada de Inteligência na sede da SSP-DF. O julgamento no STF começará no dia seguinte.

"A estrutura reunirá órgãos de segurança locais e nacionais para ampliar o compartilhamento de informações, reduzir o tempo de resposta e potencializar ações preventivas, como o monitoramento de redes sociais e a identificação de movimentações suspeitas", informou a SSP-DF.

Para o desfile de 7 de Setembro, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17h do dia 6, na altura da Catedral e às 23h, a partir da alça leste, logo após a Rodoviária do Plano Piloto.

O acesso ao público no dia do desfile será aberto às 6h, com pontos de revista instalados.

Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização.

O Comando Móvel da Polícia Militar estará presente no local.

 

INTERIOR

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS

Após discussão, homem voltou ao bar com uma faca de açougueiro em mãos, desferindo uma série de golpes contra a vítima de 37 anos

30/08/2025 17h01

Julgado por homicídio qualificado, o Conselho de Sentença descartou a tese de legítima defesa apresentada e reconheceu a responsabilidade do réu no crime. 

Julgado por homicídio qualificado, o Conselho de Sentença descartou a tese de legítima defesa apresentada e reconheceu a responsabilidade do réu no crime.  Reprodução/Osvaldo Duarte/Dourados News

Passado pouco mais de dois anos da morte de Leandro Fornazarro Teodoro, por meio de ação da 1ª Promotoria de Justiça de Itaporã seus herdeiros conseguiram indenização pelo assassinato registrado em 2023 no interior de Mato Grosso do Sul. 

Longe aproximadamente 192 quilômetros da Capital, o crime aconteceu em 21 de junho de 2023, em frente a um bar do município de Douradina. 

Próximo ao chamado "Bar do Melo", no distrito sul-mato-grossense próximo da saíde de Bocajá, uma briga teria começado na data dos fatos, com Leandro sendo atingido por uma série de golpes de faca. 

Sem que pudesse ser socorrido, o homem de 37 anos à época faleceu no em frente ao bar, sendo que o acusado, identificado pelas iniciais J.F.J, se apresentou de forma espontânea na Delegacia de polícia de Douradina dois dias depois. 

Desdobramentos

Após ficar foragido por dois dias, o acusado pelo assassinato confessou que seria, de fato, responsável pelo homicídio. 

Com isso, a denúncia encarregou-se de apontar indícios que foram considerados suficientes, quanto a autoria e materialidade, "sustentados por boletim de ocorrência, laudo pericial, imagens de câmeras de segurança e depoimentos colhidos", expõe o Ministério Público de Mato Grosso do Sul em nota.

Nas palavras do Promotor de Justiça Radamés de Almeida Domingos, segundo consta no teor da denúncia, as discussões ainda dentro do Bar do melo teriam sido motivadas por motivos banais. 

Entretanto, não foram suficientes para dissuadir o acusado do ato que estava prestes a cometer, com o réu deixando o ponto, indo até a sua casa em busca de algo para tirar a vida de Leandro. 

Com uma faca de açougueiro em mãos o homem voltou ao bar, deferindo em seguida uma série de golpes contra a vítima de 37 anos. 

Julgado por homicídio qualificado (conforme termos do artigo 121 do Código Penal), o Conselho de Sentença descartou a tese de legítima defesa apresentada e reconheceu a responsabilidade do réu no crime. 

Com isso, fica fixada a pena-base em 9 anos, reduzida para oito de reclusão pela atenuante da confissão espontânea, pena essa que deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto. 

Além disso, a Justiça fixou o pagamento de R$ 30 mil de indenização mínima aos herdeiros da vítima. 

 

