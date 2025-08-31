Carreta carregada de combustível tomba após colisão em rodovia de MS - Crédito: Jornal da Nova

O motorista de uma carreta bitrem perdeu o controle da direção quando um dos pneus estourou e colidiu lateralmente com outra carreta, que acabou saindo da pista e tombando, na MS-276, no trecho entre Batayporã e Anaurilândia.

O acidente, que envolveu a bitrem e um caminhão-tanque de nove eixos, ocorreu na madrugada deste sábado (30). O veículo que seguia no sentido da rotatória da MS-480 foi atingido lateralmente pela carreta bitrem, que vinha no sentido contrário da via.

Conforme informações do site Ivi Notícias, o condutor da bitrem disse que passou por cima de um pedaço de campana de freio que estava na pista e não conseguiu desviar.

Com isso, um dos pneus da carreta estourou e ele perdeu o controle da direção. O choque lateral ocorreu em seguida, fazendo com que o caminhão carregado com diesel saísse da pista e tombasse em uma ribanceira.

Apesar do impacto, nenhum dos motoristas ficou ferido. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) esteve no local, que precisou ser interditado devido ao derramamento de diesel na pista. O tráfego passou a operar no sistema pare e siga.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local para realizar a limpeza da pista e a retirada da carreta tombada. Informações do Ivi Notícias apontam que o caminhão-tanque havia saído de Dourados e tinha como destino o Porto de Paranaguá (PR), enquanto a bitrem seguia para um posto de combustível em Batayporã.

Outro acidente

Três carretas se envolveram em acidente na tarde desta quinta-feira (28), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul. Após a colisão, dois veículos pegaram fogo. É o terceiro acidente com incêndio nas rodovias de Mato Grosso do Sul nesta semana.

De acordo com informações da Motiva Pantanal, concessionária que administra a rodovia, por volta das 13h houve uma colisão lateral envolvendo três carretas, na altura do km 405.

Um dos veículos atingidos é um caminhão tanque, que estava carregado com álcool anidro, ocasionando o incêndio.

"Equipes de atendimento da concessionária atuam em conjunto com o Corpo de Bombeiros no controle da ocorrência e no combate aos riscos causados pelo produto perigoso em chamas", disse a Motiva, em nota.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e informou que a pista foi totalmente interditada no local do acidente.

As chamas já foram controladas, mas equipes trabalham no rescaldo.

Quatro pessoas que estavam nos veículos foram atendidas, mas nenhuma apresentou ferimentos e não houve mortes.

Acidentes em rodovias

Durante a semana, ocorreram três acidentes envolvendo carretas nas rodovias de Mato Grosso do Sul em dois dias.

O primeiro aconteceu na terça-feira (26), na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Pardo. João Carlos Galeti, de 55 anos, e Elzo Francisco Chagas, de 58, morreram em colisão frontal entre duas carretas.

Conforme reportagem do Correio do Estado, João conduzia um caminhão-baú sentido Campo Grande-Ribas do Rio Pardo e Elzo uma carreta Scania, no sentido contrário. Um deles invadiu a pista contrária e ambos colidiram frontalmente e, em seguida, o caminhão-baú ainda acertou uma terceira carreta Volvo/FH 520.

Ambos morreram na hora. O motorista da terceira carreta não teve ferimentos.

Em outro acidente, ocorrido na manhã de quarta-feira (27), duas pessoas morreram e três sofreram ferimentos na BR-267, entre as cidades de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul.

Conforme informações do site Jornal da Nova, de Nova Andradina, a colisão envolveu duas carretas, uma Fiorino e uma Tracker. De acordo com informações preliminares, a Tracker seguia sentido Campo Grande quando tentou ultrapassar uma carreta carregada com combustíveis.

No sentido contrário, transitava uma carregada com milho. No momento da ultrapassagem, o motorista da carreta com grãos desviou do carro de passeio, mas ao retornar à pista acabou batendo na carreta que transportava combustível. Em seguida, a Fiorino, que trafegava logo atrás da carreta de milho, também foi atingida.

Com o impacto, as duas carretas tombaram e os veículos pegaram fogo. As chamas consumiram parte das carretas e dos veículos menores. Ao menos duas pessoas, ocupantes dos veículos de carga, ficaram carbonizadas.

Um casal e uma criança que estavam na Tracker conseguiram ser retirados antes que o fogo se alastrasse. O homem sofreu uma fratura no braço, a mulher ficou com escoriações e a criança não teve ferimentos graves.

** Colaborou Glaucea Vaccari e Nery Kaspary

