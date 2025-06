Carreta pega fogo na MS-040 em Campo Grande

Cidades

Resultado foi divulgado após 15 anos sem seleção para a carreira

O resultado do concurso público para perito médico federal foi divulgado nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União, anunciando 768 candidatos classificados em todo o país. Desses, 250 aprovados vão atuar em diferentes regiões do Brasil, com a Região Centro-Oeste recebendo 22 novos profissionais.

Em Mato Grosso do Sul, três peritos médicos serão designados para os municípios de Amambai (1) e Corumbá (3), o que deve elevar em 4,76% a capacidade operacional do serviço de perícia no estado.

A distribuição das vagas considerou critérios como a demanda local, o tempo médio de espera por perícia médica e a localização estratégica das agências da Previdência Social (APS). Segundo o Ministério da Previdência Social, a previsão é que até 15 de agosto todos os aprovados iniciem as atividades, após passarem por treinamento.

Os candidatos classificados têm agora cinco dias para escolher as cidades onde desejam atuar, indicando a ordem de preferência entre as unidades de lotação disponíveis. A escolha será respeitada de acordo com a posição de cada candidato na lista de classificação. Após essa etapa, serão feitas a nomeação e a posse dos novos servidores.

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, destacou a importância da convocação para a melhoria do atendimento. “Os novos peritos médicos irão trabalhar nos locais em que as pessoas mais precisam, onde a espera para a realização de uma perícia é maior. A chegada desses profissionais é muito esperada e vai melhorar bastante o atendimento na ponta aos nossos segurados”, afirmou, lembrando que a última seleção para essa carreira havia sido realizada há quase 15 anos.

Além das 250 vagas já preenchidas neste primeiro momento, o governo federal deve autorizar em breve a nomeação de mais 250 candidatos do cadastro reserva, totalizando 500 novos peritos médicos federais. Quase 14 mil pessoas participaram do concurso, organizado pelo Cebraspe, realizado em 16 de fevereiro.

