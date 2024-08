Carro de passeio fica prensado após colisão traseira na MS-306

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O motorista do Corolla ficou levemente ferido após o veículo de passeio em que conduzia ser prensado entre um caminhão e uma carreta na MS-306, rodovia que liga os municípios de Chapadão do Sul e Cassilândia. Os condutores dos caminhões envolvidos também saíram ilesos do grave acidente.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), no trecho do km 129, em obras, o trânsito está em sistema Pare e Siga. Testemunhas relataram que um bitrem de transporte de combustíveis não conseguiu frear e atingiu em cheio a traseira do Corolla, que estava parado.

A batida foi tão violenta que o veículo de passeio foi arremessado contra a traseira de um caminhão com seis pessoas a bordo, que presta serviços para a rodovia e estava estacionado à frente. O automóvel ficou com a frente destruída.

O condutor da carreta disse aos policiais que não percebeu o trânsito parado e, por isso, colidiu com a traseira do veículo.

Equipes da concessionária responsável pela pista estiveram no local e levaram o motorista do carro para o hospital de Chapadão do Sul com ferimentos leves e dores no corpo. Segundo testemunhas, ele não corre risco de vida, mas ainda não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

Devido à colisão o trânsito ficou congestionado. Equipes da PRE estiveram no local organizando o trânsito.

*Informações do Chapadense News

