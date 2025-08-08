Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Carro pega fogo e motorista só tem tempo de salvar um terço de Nossa Senhora

Veículo entrou em chamas na Rua 14 de Julho e, rapidamente, foi consumido pelo fogo, tendo perda total

Noysle Carvalho

08/08/2025 - 13h15
Um carro do modelo Ford Fiesta pegou fogo quando o motorista tentou dar partida, na manhã desta sexta-feira (8), em Campo Grande. As chamas se alastraram rapidamente e o motorista conseguiu sair a tempo, salvando apenas um terço de Nossa Senhora que estava no carro.

Estacionado próximo à Igreja São Francisco, na rua 14 de Julho, o veículo começou a pegar fogo por volta das 7h30 e assustou as pessoas que passavam na rua para ir trabalhar.

Antes que tomasse maiores proporções, o policial militar Diego Ventura, dono do veículo, conseguiu sair ao notar o início do fogo no painel e acionou o Corpo de Bombeiros

O motorista suspeita que o problema foi na mangueira do combustível que se rompeu e conta que o automóvel passou por uma manutenção há um mês. Além disso, o carro não tem seguro e deu perda total.

Este é o segundo caso de incêndio em veículo nesta semana em Campo Grande.

Há dois dias, na última terça-feira (5), outro incidente envolvendo carro em chamas aconteceu na Rua Bom Pastor. Nesse caso, a proprietária estava conduzindo seu veículo quando notou o começo das chamas e foi socorrida por dois policiais militares que passavam por perto na hora.

Orientações

Os bombeiros que agiram em ambas as situações reforçam sobre como agir em casos como esses.

Viu fumaça do carro? O que fazer?

Conforme os bombeiros, em momentos assim, é fundamental manter a calma e seguir os seguintes passos:

  • Encoste o veículo em um local seguro mais próximo e desligue o carro imediatamente;
  • Evite abrir o capô do carro completamente, pois o contato das chamas com o oxigênio pode causar maiores desastres;
  • Afaste-se do veículo e acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Essas são as primeiras atitudes recomendadas.

Como usar o extintor?

Se você tiver um extintor à disposição e quiser usá-lo, os mais indicados para esse tipo de incêndio são do tipo ABC, que envolvem materiais sólidos como tecidos, plásticos e painéis. 

Sempre mantenha uma distância segura e direcione ao foco do incêndio. Um extintor pode ser suficiente para casos pequenos. Mas a recomendação para chamas intensas é que não tente conter e aguarde a chegada dos bombeiros.

Abrir o capô do carro pode ser perigoso e é indicado fazê-lo apenas no início, quando perceber a fumaça. O ideal é abrir apenas uma fresta e aplicar o jato direcionado à base do fogo.

Caso o incêndio seja dentro do carro, o que fazer?

Para isso, o extintor mais adequado é o tipo ABC de pó químico. Ele serve para estofados, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Lembre-se de manter uma distância segura sempre que estiver combatendo incêndios.

Para a segurança de todos os envolvidos, ligue 193.

Justiça

Mãe reencontra filho levado pelo pai há 11 anos e garante guarda provisória

Ação ainda determinou medida protetiva contra o homem que tirou a criança da genitora quando tinha apenas 2 anos

08/08/2025 17h45

Elizabete, o filho e o marido durante o reecontro

Elizabete, o filho e o marido durante o reecontro Foto: TJMS

Um reencontro aguardado por mais de uma década marcou a semana no Fórum de Ponta Porã (MS). A diarista, Elizete, reencontrou o filho Enzo, hoje com 13 anos, de quem esteve separada por 11 anos. Através de uma ação judicial a mãe garantiu a guarda provisória do adolescente e determinou medida protetiva contra o pai que tirou o menino, quando tinha 2 anos, da genitora.

“Esperei tanto por esse momento, o coração estava batendo muito forte. Quando o vi, foi a hora que apertou. Não tenho palavras para dizer o que estou sentindo. Nunca mais você vai ficar longe de mim, agora nossa família está completa e poderemos ser felizes de verdade", comemorou a mãe.

Enzo foi abandonado pelo pai em janeiro deste ano e levado para uma casa de acolhimento no município. O adolescente relatou às equipes que tinha mãe e queria voltar para a família. Foi então que a coordenadora do Abrigo Seu Félix, Tânia Jacques da Cruz, e a psicóloga Thaís Nantes Zacarias iniciaram uma busca para localizar Elizete.

“Ele chegou falando o que tinha acontecido com ele, que tinha uma mãe e que a gente precisava encontrá-la, porque ela o amava muito e ele queria muito ter a família de volta”, relembrou Tânia.

Elizete vive com o marido e três filhos em outro Estado, a equipe conseguiu localiza-la em abril. O contato inicial foi feito por videochamadas, enquanto tramitava na Justiça o processo para reaproximação.

“Meu filho foi levado de mim quando ele tinha dois anos, e nesse tempo todo tentei procurá-lo, mas sem sucesso. Não sabia onde ele poderia estar, mas nunca deixei de acreditar que estaríamos juntos novamente”, contou Elizete.

O processo passou por estudo psicossocial e parecer favorável do Ministério Público, culminando na decisão da juíza Thielly Dias de Alencar Pitthan, titular da 1ª Vara Criminal da comarca, pelo desacolhimento institucional e reintegração do adolescente à mãe.

“Esse é um caso que causa muita perplexidade até para quem lida diariamente com processos em que há violações a direitos infantojuvenis, porque mãe e filho ficaram longe um do outro por mais de 10 anos, separados indevidamente e sem nenhum contato. Nenhuma criança merece ser privada do contato materno ou paterno, quando esse contato é saudável”, afirmou a magistrada.

O Judiciário omitiu o novo local de residência da família por questões de segurança. 

 

Assistência social

Após alerta de frio, Parque Ayrton Sena retorna como ponto de acolhimento

O ponto de apoio começa funcionar a partir desta sexta-feira, com abertura às 18 horas e encerramento às 6 horas

08/08/2025 16h33

Essa é a primeira vez que o ponto funcionara fim de semana

Essa é a primeira vez que o ponto funcionara fim de semana Foto: Divulgação

Com uma nova onda de frio chegando em Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, vai reativar o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna a partir desta sexta-feira (8), para atender às pessoas em situação de rua durante o período noturno, a partir das 18h até às 6h.

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta de frio intenso que, promete, começar hoje e seguir até o início da próxima semana. De acordo com a previsão, as temperaturas podem chegar a 8ºC no domingo. Já no sábado (9) e segunda-feira (11), os termômetros podem marcar mínimas entre 10ºC e 11ºC.

A iniciativa segue a resolução normativa publicada no Diário Oficial de Campo Grande que prevê que o protocolo referente a ação Inverno Acolhedor seja acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC.

Desde o início do projeto Inverno Acolhedor, esta será a primeira vez que o Ponto de Apoio irá funcionar no fim-de-semana. O Centro POP também ficará aberto no sábado e domingo para reforçar o atendimento a essa população, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde, além dos serviços socioassistenciais.   

Assistência Social

O Projeto Inverno Acolhedor, teve sua primeira fase em 28 de maio quando chegou a primeira onda de frio em Campo Grande, até o momento a ação já atendeu um total de 905 pessoas no Ponto de Apoio. Durante as ações, foram entregues mais de mil marmitas doadas por organizações da sociedade civil, entidades religiosas parceiras e também produzidas pelas merendeiras das unidades de acolhimento.

Apesar das temperaturas elevadas registradas nas últimas semanas, a SAS continua intensificando as ações de acolhimento e abordagens à população em situação de rua durante o inverno.

O trabalho de abordagem é reforçado com a entrega de cobertores e o mapeamento de pontos estratégicos, sempre respeitando o direito de recusa dos indivíduos aos serviços oferecidos, conforme garantido pela Constituição Federal. A população também pode colaborar denunciando locais onde há pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469, possibilitando que as equipes atuem de forma mais eficiente.

Dados gerais

Além dos acolhimentos, a SAS, em parceria com as demais políticas públicas da gestão municipal vem realizando durante o Inverno Acolhedor, ações complementares de atendimento à população em situação de rua, por meio de mutirões no Centro POP com a participação da Funsat, Emha e equipe da Central do Cadastro Único da SAS.

Até o momento foram realizados 92 atendimentos pela Emha e mais de 60 pela Funsat. Durante as seis etapas do projeto, as comunidades terapêuticas receberam 71 usuários que aceitaram iniciar tratamento contra a dependência de substâncias psicoativas. No total, foram realizadas 408 ações complementares. “Estamos atentos às previsões meteorológicas junto a Defesa Civil e sempre começamos a organizar as ações com uma semana de antecedência para garantir toda a estrutura de atendimento às pessoas em vulnerabilidade”, pontuou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento. 

