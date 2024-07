Inep divulga o cartão de confirmação do Revalida

Provas do Revalida de 2024 será no dia 25 de agosto. - Divulgação/ Agência Brasil

Nesta terça-feira (30), foi divulgado o cartão de confirmação da primeira etapa da segunda edição de 2024 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida 2024.2).

De acordo com informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as provas do Revalida 2024.2 estão marcadas para o dia 25 de agosto e serão aplicadas nas seguintes cidades: Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

As provas são obrigatórias para médicos formados no exterior que desejam atuar no Brasil. Os candidatos receberão a nota de corte para esta edição no dia 10 de julho, que é de 86,659 na primeira etapa, dos 150 pontos possíveis.

Segundo o edital, os inscritos no Revalida 2024.2 devem enviar a documentação de conclusão do curso entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro. O resultado final da primeira etapa será divulgado no dia 25 de outubro..

Os inscritos que precisam recorrer contra o Padrão Esperado de Procedimentos (PEP) da etapa do Revalida 2021, realizada nos dias 20 e 21 de julho, têm até às 23h59 de hoje (30) para questionar o gabarito da prova, sem a necessidade de revalidação.

Revalida

O objetivo do Revalida é validar diplomas de médicos estrangeiros e brasileiros que se formaram no exterior, avaliando habilidades e conhecimentos com base nos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

O exame é composto por duas etapas - teórica e prática - e avalia competências em cinco áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e medicina da família e comunidade. A primeira etapa inclui provas teóricas, objetiva e discursiva, enquanto na segunda fase os profissionais passam por dez estações avaliativas. Todo o processo é fundamentado na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina e em normativas associadas, além da legislação profissional brasileira