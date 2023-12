Imunização

Estarão vacinando à população, a Unidade Básica de Saúde Dona Neta, no Bairro Guanandi; USF Moreninhas e UBS 26 de Agosto, na região Central

Todas as vacinas do calendário estarão sendo ofertadas, incluindo as da gripe e da Covid-19. Gerson Oliveira

Prestes a se despedir de 2023, a população campo-grandense ainda pode aproveitar para colocar a caderneta de vacinação em dia e começar o novo ano imunizado contra diversas doenças. Em Campo Grande, três unidades de sáude estarão em funcionamento neste sábado (30), das 7h às 17 horas, com todos os tipos de imunizantes à disposição.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o último plantão de vacinação do ano contará com a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Neta, no Bairro Guanandi, região do Anhanduizinho, Unidade de Saúde da Família (USF) Moreninhas, região do Bandeira e na UBS 26 de Agosto, região Central.

Todas as vacinas do calendário estarão sendo ofertadas, incluindo as da gripe e da Covid-19, com exceção dos imunizantes que seguem um cronograma específico, como a BCG. Além disso, as três unidades também estarão realizando testagem para Covid-19.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destaca que a vacinação é a forma mais eficaz de se prevenir das doenças e alerta para a importância das pessoas buscarem as unidades para se vacinar.

“Essa é mais uma oportunidade para aqueles que estão com alguma vacina atrasada colocar a sua carteirinha em dia. Apesar de ser feriado, e uma data comemorativa, é importante também pensarmos na nossa proteção e de todas as pessoas”, ressalta o secretário da Sesau.

Feriado

Cabe destacar que no feriado de Ano Novo, 1º de janeiro, apenas a USF Moreninhas estará aberta para vacinação e testagem da COVID-19. O atendimento será das 7h às 17h.

Já a partir de terça-feira (2), a vacinação estará disponível nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos do município.

Vacinometro



Segundo o Vacinômetro, disponibilizado pela Sesau, 741.393 campo-grandenses tomaram a 1º dose da vacina, número que representa 81,82% dos aptos a se vacinarem. A preocupação da pasta é com as doses de reforço: apenas 404.391 tomaram a 3º dose, e 185.101 a 4º dose.

Colaborou Alanis Netto.



Assine o Correio do Estado.