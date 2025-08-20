Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TJMS

Casa de shows é multada em R$ 100 mil por poluição sonora na Capital

A antiga Santa Fé havia sido autuada e multada em 2024 e a decisão foi mantida pelo TJMS

Karina Varjão

Karina Varjão

20/08/2025 - 18h00
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu manter uma condenação expedida em 2024 contra a casa de shows Santa Fé, que posteriormente passou a se chamar Jeremias, de seu proprietário e da empresa administradora de imóveis, Sistema Administradora de Imóveis Ltda.

A razão seria o crime de poluição sonora causada por eventos realizados no bairro Amambaí, em Campo Grande, de forma irregular. 

As partes foram condenadas ao pagamento de uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$100 mil. O Município de Campo Grande também foi responsabilizado na ação por omissão no dever de fiscalização. 

Foi destacado pelo relator do processo, o desembargador Nélio Stábile, que a casa de shows funcionou durante anos em desacordo com a legislação, realizando eventos quase todos as noites, com ruídos acima dos níveis permitidos, afetando o sossego dos vizinhos que moram na região. 

A licença de operação concedida ao estabelecimento só seria concedida mediante apresentação de documentos como o alvará de localização e funcionamento, licença sanitária e certificado do Corpo de Bombeiros, mas nunca foram entregues. 

Mesmo assim, o local continuou funcionamento normalmente, mesmo após interdições, sem que houvesse interdição ou ação efetiva do poder público para impedir as irregularidades. 

“Restou devidamente comprovado nos autos em relação ao empreendimento que funcionou por anos no local, o qual por muitas vezes funcionou de maneira irregular, produzindo poluição sonora que perturbava a tranquilidade da coletividade a residir nas imediações”, ressaltou o desembargador em seu voto. 

Diante da falha no exercício do poder de polícia e fiscalização, o Município também foi responsabilizado, por ter permitido a continuidade do funcionamento do local, causando transtornos à comunidade. 

Além da multa, a sentença também proibiu a casa de continuar funcionando em desconformidade com a legislação ambiental e urbanística. Também determinou que a administradora do imóvel não alugue ou conceda o espaço para a realização de atividades potencialmente poluidoras sem as devidas licenças. 

O valor da indenização será revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), com correção monetária. 

Decisão

A decisão já havia sido expedida em 2024 por causa do barulho excessivo, brigas, tumultos e problemas de trânsito. A situação se prolongou por anos, pelo menos desde 2012, causando um impacto negativo na comunidade. 

Além da imobiliária e do proprietário, a GAP - Produções Artísticas Ltda também foi condenada ao pagamento da multa e foi impedida de realizar atividades que possam causar poluição sonora sem as devidas licenças. 

O local onde a casa de show funcionava foi demolida e está sem uso. Não foi divulgado se o espaço será utilizado para outros fins. 
 

Polícia

Polícia Civil encontra seis trabalhadores vivendo em curral e condições de escravidão em MS

Dois gerentes da fazenda, que pertence a um grupo agropecuário multimilionário, foram presos

20/08/2025 16h00

Polícia Civil encontra seis trabalhadores vivendo em curral e condições de escravidão em MS

Polícia Civil encontra seis trabalhadores vivendo em curral e condições de escravidão em MS Divulgação/Polícia Civil

A Delegacia de Polícia de Brasilândia, distante 364 quilômetros de Campo Grande, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (19), dois homens gerentes de uma fazenda que pertence a um grupo agropecuário multimilionário. 

Os policiais descobriram, após investigação, que trabalhadores estavam sendo mantidos em condições análogas à escravidão. No local, também foram apreendidas duas camionetes. 

A equipe se deslocou até o local investigado que fica a cerca de 35 quilômetros da área urbana de Brasilândia e encontrou os trabalhadores alojados em currais para cavalos e depósitos insalubres, sem condições mínimas de higiene, sem transporte, cumprindo jornadas exaustivas de segunda a sábado, com carga superior a nove horas de trabalho, sem receber os salários adequados. 

Algumas vítimas relataram que já percorreram longos trajetos a pé até a cidade em busca de atendimento médico, pois na fazenda, não havia nenhum suporte.

Outros contaram que compravam produtos de higiene e alimentação diretamente dos patrões, sendo descontado nos salários. Os trabalhadores não tinham nem cobertores para se proteger do frio. 

No momento da ação, a Polícia Civil apurou que cinco trabalhadores foram retirados ás pressas da propriedade momentos antes da chegada da equipe policial, numa tentativa de ocultar provas e barrar a fiscalização.

Os homens foram localizados em uma praça pública no centro da cidade mais tarde. 

No total, seis vítimas foram identificadas até agora, todas vindas de outros estados e sujeitas a condições degradantes e desumanas, violando os direitos humanos e trabalhistas. 

A Justiça Federal foi comunicada e os suspeitos continuam presos aguardando a audiência de custódia. Os crimes podem resultar em penas de até 8 anos de prisão.

Já as vítimas foram encaminhadas ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que providenciou abrigo e alimentação. 

“As investigações pela Polícia Civil continuam no intuito de localizar e identificar mais vítimas para que esse grupo criminoso responda pelas suas práticas ilícitas”, ressaltou o delegado Rafael Montovani, coordenador da ação. 

Denuncie

Qualquer cidadão pode denunciar caso presencie pessoas atuando de formas que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo. 

As denúncias podem ser feitas ao Ministério Público do Trabalho (MPT)  através dos seguintes canais:
 

  • Pelo site do MPT-MS: www.prt24.mpt.mp.br/servicos/denuncias
  • Pelo aplicativo MPT Pardal, cujo download é gratuito para smartphones
  • Pelo portal da Inspeção do Trabalho https://ipe.sit.trabalho.gov.br/#!/
  • Ou pessoalmente em uma das três unidades do MPT-MS, localizadas em Campo Grande, Três e Lagoas e Dourados, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas (acesse os endereços aqui).

 

Cidades

TCE suspende licitação que previa troca de iluminação pública de Dourados por R$ 58 milhões

Decisão foi tomada pelo conselheiro Waldir Neves Barbosa

20/08/2025 15h08

Foto: Divulgação

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE) suspendeu, nesta quarta-feira (20), a licitação da Prefeitura de Dourados, que previa a contratação de serviços de engenharia para modernização e manutenção do parque de iluminação pública do município, estimado em mais de R$ 58 milhões para um período de cinco anos.

A decisão, publicada em edição extra do Diário Oficial, foi tomada pelo conselheiro Waldir Neves Barbosa após denúncia que apontou exigências indevidas e inconsistências no edital.

Entre os problemas, foram identificadas a utilização de normas técnicas canceladas ou desatualizadas, além de exigências que poderiam restringir a competitividade e comprometer a economicidade da licitação, além de divergências em documentos do certame.

Com a medida cautelar, a Prefeitura terá prazo para apresentar justificativas e corrigir o edital antes da retomada do processo.

Segundo o TCE, a atuação preventiva busca garantir legalidade, eficiência e transparência antes da execução de contratos públicos. No caso da iluminação, a Corte destacou que o impacto é direto na vida da população, refletindo em segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida.

A Corte de Contas reforçou que a análise prévia de licitações e contratos evita que falhas gerem sobrepreço, serviços de baixa qualidade ou comprometam a concorrência, assegurando maior proteção ao erário e benefícios à sociedade.

