Casa do artesão é reinaugurada após quase um ano e meio em reforma

Reinaugurada após cerca de um ano e meio em revitalização, a Casa do Artesão de Campo Grande retomou às atividades neste domingo (19), em evento que reuniu populares, Governo do Estado e parlamentares do âmbito federal, estadual e municipal.

Construído em 1918, o prédio foi a primeira sede do Banco do Brasil, mas só em 1975 se tornou a Casa do Artesão, servindo como espaço para a comercialização do artesanato sul-mato-grossense.

“Todas as áreas estão muito interligadas, se complementam, se potencializam. Estávamos discutindo um espaço no aeroporto para levar o artesanato e divulgar Mato Grosso do Sul e gerar renda”, disse o governador do Estado, Eduardo Riedel.

Riedel fez questão de salientar que a restauração do espaço não é uma reforma, visto que mesmo em meio aos reparos, o espaço conserva a memória histórica do artesanato sul-mato-grossense. “Não é reforma, preservar o conceito a história, porque é isso que a gente carrega na vida e quem não conhece sua história não sabe pra onde está indo”, frisou Riedel.

Para o secretário da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, a reinauguração do prédio é sinônimo de valorização do artesão de Mato Grosso do Sul.

“A entrega dessa restauração representa a valorização dos artesãos e artesãs do nosso Estado em uma data tão importante que é o dia 19 de março. Um espaço novo, revitalizado com resgate histórico e de memórias que impulsionará a economia, bem como o fomento do artesanato regional”.

Responsável técnica e gestora da Casa do Artesão, a servidora Eliane Torres, que cuida do espaço há pelo menos 30 anos, disse que as mudanças irão fomentar ainda mais o comércio e o trabalho dos artesãos sul-mato-grossenses. “Estamos muito contentes em participar desta nova roupagem. Uma unidade mais espaçosa, arejada e acolhedora para a comunidade artesã, além de colaboradores”, destacou.

De acordo com Eliane Torres, a revitalização do prédio é uma grande vitória da comunidade artesã porque torna a unidade cada vez mais importante para a comercialização, o que considerou uma vitória para o município. “Isso é uma vitória do patrimônio público regional que mantém o prédio que dá muito orgulho para a comunidade. São 30 anos gerindo a Casa do Artesão e junto com a beleza fomentamos mais o comércio o que possibilita que o estado seja mais conhecido pela revitalização da unidade”, pontuou a servidora.

Orçada em aproximadamente R$ 2,5 milhões de reais, as obras estão em curso desde outubro de 2021. Entre as alterações foi proposto um pequeno café na área anexa externa do pavimento térreo espaço externo também contemplará um pequeno jardim contemplativo, com uma parede de jardim vertical e um pergolado para proteger de intempéries, espaço para café e estoque.

Com os reparos iniciados em novembro de 2021, o espaço tinha como prazo de revitalização o fim de 2022, entretanto o feito não foi possível.

Após a entrega do espaço, Governo do Estado e parlamentares estudam a implantação de pontos de artesãos em postos de circulação de turistas, espaços como a rodoviária e o aeroporto.

