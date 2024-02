Casal carbonizado em Três Lagoas foi morto por "amigos próximos"

saúde

Dos 266 medicamentos que a Sesau trabalha 107 estão sem estoque

Foto: Arquivo/ Correio do Estado

Em reunião realizada nesta semana com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a prefeitura de Campo Grande apresentou dados sobre o desabastecimento de medicamentos na Rede Municipal de Saúde de Campo Grande. Até o dia 22 de fevereiro, 107 dos 266 medicamentos estavam disponíveis e estavam com estoque zerado, cerca 40%.

Conforme o relatório divulgado pelo MPMS, a gestão municipal está adotando todas as medidas necessárias para que haja reposição dos estoques com celeridade.

A reunião, realizada na quinta-feira (22), ocorreu justamente para que se discutisse o problema e procurasse soluções.

A Secretária Municipal de Saúde de Campo Grande, Rosana Leite de Melo, apresentou a situação atual e lembrou que há 40 procedimentos licitatórios em andamento.

Desses 40, 12 procedimentos são de atas de registro de preço vigentes, sendo iniciado um novo processo licitatório para compra de mais de 100 itens que estavam com estoques zerados, com previsão de finalização em 30 dias.

Como possível estratégia para solução, o Superintendente de Economia em Saúde Pública de Campo Grande, Danilo Souza Vasconcelos, informou que os medicamentos foram categorizados por ordem de prioridade.

O Secretário-Adjunto da SEFIN, Isaac Araújo, e o Secretário da SECOMP, André Brandão, reforçaram que foram adotadas todas as providências necessárias para agilizar os processos de compra de medicamentos.

Ao fim, ficou decidido que a SESAU encaminhará, no prazo de 15 dias, a contar do dia da reunião, relatório com a situação dos estoques dos 266 medicamentos da REMUME às Promotorias de Justiça da Saúde de Campo Grande.

Reprodução/Prefeitura

Na ocasião, estiveram presentes as Promotoras de Justiça Daniela Cristina Guiotti, designada para atuar perante a 76ª Promotoria de Justiça, e Daniella Costa da Silva, titular da 32ª Promotoria de Justiça.

As promotoras conversaram com representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais (SECOMP), e da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN).