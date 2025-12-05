Casal de MS morre em acidente em Goiás

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Identificados como Clarice Fátima Barbosa Peralta, de 49 anos, e Paulo César Justino Peralta, de 56, morreram em um acidente que envolveu a carreta em que seguiam e uma picape, na rodovia de Goiás (GO).

As vítimas, que tinham o costume de viajar juntas, se envolveram no acidente na tarde de quarta-feira (3), próximo ao km 15, na região conhecida como Cristalina, envolvendo um veículo Fiat Strada.

Após o impacto, o motorista do caminhão teria perdido o controle da direção, saído da pista e tombado à margem da rodovia.

Equipes de resgate foram acionadas e, ao chegarem ao local, verificaram que Clarice não resistiu. Paulo foi retirado das ferragens com vida e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu e veio a óbito.

“É com muita tristeza que informamos os falecimentos da sra. Clarice de Fátima Barbosa Peralta e do sr. Paulo César Justino Peralta. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos”, comunicou a funerária em uma rede social.

O condutor do Fiat Strada não sofreu ferimentos graves. O casal, três-lagoense, era casado há 30 anos e deixa três filhos. O velório e o sepultamento ocorreram nesta sexta-feira (5), no Cemitério Municipal de Três Lagoas.



