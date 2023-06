Casal de PMs é encontrado morto, distantes cerca de 350 km um do outro

Caminhonete branca, onde Cassia foi achada, está regularizada no nome do marido, Jorge - Marcelo Victor/ Correio do Estado

Cabos lotados em Bataguassu, casal de policiais militares foi encontrado morto, distantes cerca de 350 km um do outro, com o corpo de Jorge Augusto Rivarola Saito (36) encontrado em Presidente Epitácio (SP), e o de Cassia Silva Machado (32) achado na caminhonete do marido, em trecho da MS-040 em Campo Grande.

Segundo informações repassadas pelas forças policiais, um trabalhador rural teria passado pela caminhonete onde Cassia foi encontrada, ainda no primeiro horário da manhã, mas acreditou que alguém estivesse dormindo no veículo, que estava com faróis acesos.

Reparando que a pessoa do veículo não acordava, o funcionário resolveu então chamar o patrão, que acionou as autoridades, com a morte da vítima constatada às 07h30 desta terça-feira (20).

No local do acidente - distante poucos quilômetros da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I - compareceram equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam); Grupo de Operações e Investigações (GOI) e Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Enquanto a policial foi morta com tiro na cabeça - com sinais que apontam para o suicídio - o corpo do marido foi encontrado com duas perfurações.

Vale ressaltar que as policiais, até o momento, não apontam se os disparos no casal foram feitos pelo mesmo tipo de arma e as investigações averíguam também se as mortes têm relação entre si.

Conforme a delegada da Deam, no local do crime, a partir de hoje a Polícia Civil vai elaborar o boletim na para averiguar a situação, em parceria com as forças policiais do Estado de São Paulo. A suspeita é que a mulher seja responsável pelo crime em SP, e possivelmente, por tirar a própria vida.

Importante frisar que a caminhonete branca, onde o corpo de Cassia foi achado, encontra-se regularizada no nome de Jorge, que teria sido transferido para Bataguassu recentemente.

Como detalha o portal Bueno, da região de Presidente Epitácio, o comando da PM de Bataguassu deslocou equipes em busca de Jorge, diante da falta na escala de serviço e pela afalta de resposta quando entravam em contato.

Equipes foram deslocadas até a residência do casal, em SP, onde encontraram jorge sem vida, com dois tiros no peito. Conforme as forças policiais daquele Estado, a suspeita é que ela tenha feito os disparos ainda na madrugada, vindo em seguida em direção à Capital de MS.

