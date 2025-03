Morador da Rocinha é preso em MS com três fuzis com destino ao RJ

Campo Grande

Evento será realizado no Parque das Nações Indígenas; confira quais as atrações e dicas para curtir

A terceira edição do Festival de Verão, promovido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, acontece neste domingo (9) no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O evento contará com atrações culturais, além de atividades físicas diversas, como yoga, capoeira, muay thai, jiu-jitsu, malabarismo, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipa, skate e crossfit.

Nesta edição, foram acrescentadas algumas novidades na programação, como hitbox, wrestling e yoga para crianças.

Também serão oferecidas atividades de aventura, como rafting, rapel, bóia cross, escalada e trilhas, promovidas pelo projeto Catalogando Aventuras IFMS, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, coordenado pelo professor de Informática do campus de Aquidauana, Pablo Teixeira Salomão.

“Nosso objetivo é fazer um trabalho voltado a atividades na natureza com os alunos. Esse projeto iniciou oficialmente em 2019 e hoje ele tem uma outra versão, que é o projeto Catalogando Aventuras, escolas indígenas e pantaneiras, onde nós pegamos todas as ações que desenvolvemos, treinamos os nossos estudantes e eles vão para essas escolas para desenvolver um trabalho com as crianças da localidade”, disse o professor.

A música ficará por conta do cantor Robertinho Menezes, que se consagrou no cenário com o grupo Feitiço Moleque, e que agora segue carreira solo.

O Festival de Verão 2025 acontece a partir das 7h do domingo (9), e é aberto para todo o público

Dicas

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec) indica que a capital terá mínimas entre 23-25°C e máximas entre 32-34°C no domingo, com predominância de sol. Por isso, é recomendado que os cuidados com a saúde sejam redobrados. Confira algumas dicas para aproveitar o Festival de Verão:

Use protetor solar, e reaplique em casos de longa exposição ao sol;

Mantenha-se hidratado;

Aposte em alimentos leves para o lanche, como frutas e sanduíches naturais;

Vista roupas e calçados leves e ideais para a prática de atividade física;

Use repelente, para se proteger de insetos.

