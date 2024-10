Casal é preso com perfumes e eletrônicos avaliados em R$ 700 mil

Cidades

A partir de quarta-feira (31), as temperaturas começam a aumentar em Mato Grosso do Sul

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) indica que a semana começa com condições favoráveis para a ocorrência de chuvas e tempestades isoladas no estado. A partir de quarta-feira (31), o tempo deve voltar a ficar firme, a umidade relativa do ar diminui e as temperaturas começam a aumentar, podendo chegar aos 39ºC.

Nesta segunda e terça-feira (28 e 29), a previsão indica sol e aumento de nebulosidade. Há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, e pontualmente podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades no estado de Mato Grosso do Sul.

"Essa situação meteorológica ocorre devido a convergência de umidade, aliado a passagem de cavados. Além disso, uma frente fria no litoral do sudeste do Brasil deverá favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul", explica o Cemtec

São previstas temperaturas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 28-34°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 24-27°C e máximas entre 32-36°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-32°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 28-30°C.

Os ventos atuam do quadrante leste (leste/sudeste) com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de

vento acima de 50 km/h. As chuvas e tempestades mais isoladas não são descartadas.

Já para quarta e quinta-feira (30 e 31), a previsão indica tempo mais firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. A situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

As temperaturas estarão em elevação podendo atingir valores entre 35-38°C. Aliado às temperaturas mais altas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-40%.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-36°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 24-27°C e máximas entre 35-39°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 32-38°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 31-34°C.

Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste/nordeste) com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

