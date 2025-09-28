Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Queda

Casos confirmados de dengue caem quase 50% em MS em 2025

Número representa redução de quase 50% em relação ao mesmo período de 2024, quando o Estado contabilizava cerca de 15,8 mil confirmações e 29 óbitos pela doença

Alison Silva

Alison Silva

28/09/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul registrou, até a 38ª semana epidemiológica de 2025, 8.095 casos confirmados de dengue e 17 mortes. O número representa redução de quase 50% em relação ao mesmo período de 2024, quando o Estado contabilizava cerca de 15,8 mil confirmações e 29 óbitos pela doença. Os dados foram divulgados nesta semana pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Outros sete óbitos deste ano seguem em investigação.

Nos últimos 14 dias, os municípios de Bodoquena, Nioaque, Cassilândia, Bela Vista, Ribas do Rio Pardo e Aquidauana registraram baixa incidência. Já as mortes confirmadas ocorreram em 16 cidades, incluindo Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Aquidauana, Três Lagoas e Nova Andradina. Das vítimas, seis tinham comorbidades.

Dados da 38ª semana epidemiológica

Indicador 2024 2025
Casos prováveis 19.066 13.298
Casos confirmados 15.852 8.095
Óbitos confirmados 29 17
Óbitos em investigação 18 7
Fonte: SES

Vacinação

O Estado recebeu 241.030 doses da vacina contra a dengue e já aplicou 188.875. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de três meses. A imunização é indicada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa que concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre menores de 16 anos.

Chikungunya

Além da dengue, o boletim registra 13.480 casos prováveis de Chikungunya em 2025, sendo 7.348 confirmados — entre eles, 72 em gestantes. A doença já causou 16 óbitos em municípios como Dourados, Iguatemi, Maracaju e Naviraí, com 12 vítimas apresentando comorbidades.

Serviço - A SES reforça que a população deve evitar a automedicação e procurar unidades de saúde em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya.

Assine o Correio do Estado

Bonito

Prefeitura suspende processos administrativos de imóveis em áreas de bacias hidrográficas

A medida, com validade inicial de 180 dias, pode ser prorrogada por igual período

28/09/2025 16h15

Compartilhar
Medida se estende as áreas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d'água perenes

Medida se estende as áreas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d'água perenes IMASUL

Continue Lendo...

A Prefeitura Municipal de Bonito decretou, nesta sexta-feira (26), a suspensão da tramitação e revisão de processos administrativos relacionados a loteamentos, desmembramentos, fracionamentos, divisões, unificações e condomínios de imóveis rurais localizados nas bacias hidrográficas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d’água perenes, dentro do território municipal. O Decreto nº 323 foi publicado no Diário Oficial do Município.

A medida, com validade inicial de 180 dias, pode ser prorrogada por igual período, desde que haja justificativa fundamentada. A suspensão se aplica a todos os processos administrativos em tramitação, inclusive àqueles que estejam em fase de análise ou aprovação em quaisquer órgãos municipais.

De acordo com a Prefeitura, a decisão considera o histórico de ocupação do solo rural e urbano, além da necessidade de garantir a organização racional e sustentável do território. O objetivo é assegurar segurança jurídica, proteção ambiental e um planejamento urbano e rural adequado durante a revisão do principal instrumento de ordenamento territorial da cidade.

O decreto tem como base o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e considera o disposto no artigo 182 da Constituição Federal e na Lei Federal nº 10.257/2001, que orienta a política de desenvolvimento urbano, atribuindo ao poder público o dever de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade rural e urbana.

A publicação também leva em conta as diretrizes da Lei Orgânica do Município e do Plano Diretor vigente, bem como a implantação do Núcleo Gestor Municipal do Plano Diretor, criado pelo Decreto nº 75, de 20 de março de 2025, como ação preventiva diante do processo de atualização e revisão do Plano Diretor de Bonito.

SAÚDE

Câmara recebe prestação de contas da Sesau sem presença de secretário

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde é comandada por um comitê composto por seis pessoas

28/09/2025 16h00

Compartilhar
Câmara Municipal de Campo Grande

Câmara Municipal de Campo Grande Foto: Arquivo/ Correio do Estado

Continue Lendo...

Sem secretário desde o dia 5 de setembro de 2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), prestará contas do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto.

Na ocasião, serão repassados dados dos investimentos em saúde, repasses aos postos e hospitais, atendimentos realizados e outras informações. O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Dr. Jamal (vice-presidente), Neto Santos, Dr. Lívio e Veterinário Francisco.

Atualmente, desde a exoneração da então secretária Rosana Leite, a pasta que é uma das principais e mais ricas do município, é comandada por um comitê composto por seis pessoas. O grupo é coordenado por Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, que já ocupava cargo na Prefeitura, e deve apresentar um relatório das principais necessidades do setor.

Como de costume, a prestação de contas da Sesau é feita a cada quatro meses, em Audiências na Câmara Municipal de Campo Grande.

A Audiência Pública inicia às 9 horas, na segunda-feira, dia 29, e é aberta ao público. É possível acompanhar o debate presencialmente na Câmara Municipal ou nas transmissões ao vivo, pela TV Câmara, no canal 7.3, ou no Youtube da Casa de Leis.

Exoneração

A secretária de Saúde de Campo Grande Rosana Leite de Melo foi exonerada do cargo no dia 5 de setembro, queda oficializada em edição extra do Diário Oficial.

A decisão ocorre após reclamações da população sobre a saúde pública municipal. Conforme apurado pelo Correio do Estado, a pasta será administrada por um comitê, gerido por Ivone Naban, ex-secretária de Saúde de Iguatemi. 

A mudança ocorre em um momento delicado para a saúde de Campo Grande, que enfrenta um novo modelo organizacional para a rede pública de saúde, conforme anunciado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em agosto.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 2 dias

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

2

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS
LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

/ 1 dia

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)

5

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande
Prodes

/ 2 dias

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois