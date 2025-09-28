Casos confirmados de dengue caem quase 50% em MS em 2025

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul registrou, até a 38ª semana epidemiológica de 2025, 8.095 casos confirmados de dengue e 17 mortes. O número representa redução de quase 50% em relação ao mesmo período de 2024, quando o Estado contabilizava cerca de 15,8 mil confirmações e 29 óbitos pela doença. Os dados foram divulgados nesta semana pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Outros sete óbitos deste ano seguem em investigação.

Nos últimos 14 dias, os municípios de Bodoquena, Nioaque, Cassilândia, Bela Vista, Ribas do Rio Pardo e Aquidauana registraram baixa incidência. Já as mortes confirmadas ocorreram em 16 cidades, incluindo Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Aquidauana, Três Lagoas e Nova Andradina. Das vítimas, seis tinham comorbidades.

Dados da 38ª semana epidemiológica

Indicador 2024 2025 Casos prováveis 19.066 13.298 Casos confirmados 15.852 8.095 Óbitos confirmados 29 17 Óbitos em investigação 18 7

Fonte: SES

Vacinação

O Estado recebeu 241.030 doses da vacina contra a dengue e já aplicou 188.875. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de três meses. A imunização é indicada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa que concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre menores de 16 anos.

Chikungunya

Além da dengue, o boletim registra 13.480 casos prováveis de Chikungunya em 2025, sendo 7.348 confirmados — entre eles, 72 em gestantes. A doença já causou 16 óbitos em municípios como Dourados, Iguatemi, Maracaju e Naviraí, com 12 vítimas apresentando comorbidades.

Serviço - A SES reforça que a população deve evitar a automedicação e procurar unidades de saúde em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya.

