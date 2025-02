Cassilândia inicia campanha de arrecadação de livros da AGEMS

Cidades

Prédio icônico no Porto Geral vai ter horário especial para atender foliões de Carnaval

Corumbá é conhecida por suas tradições com festas e cultura. Neste final de semana, a cidade está agitada com o Carnaval, o maior do Centro-Oeste. Além dessa folia, a cidade também abriga um Ponto de Memória que recebe visitação gratuita e já atraiu pessoas de 4 países e 16 estados brasileiros.

O Memorial Homem Pantaneiro, mantido pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP), recebe os visitantes curiosos por entender mais sobre a ocupação do Pantanal.

O local, que vai abrir durante o Carnaval nos dias 1 e 4 de março das 14h às 17h30, está com uma nova exposição de longa duração, inaugurada em dezembro de 2024. Só no primeiro mês de funcionamento, foram mais de 500 visitantes que vieram do Brasil, Bolívia, Argentina e Rússia, além de pessoas que moram em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Piauí, Paraná, Ceará, Amazonas, Bahia, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Sul).

A gestora de projetos do IHP, Isabelle Bueno, detalha que o Memorial é uma oportunidade para turistas e quem mora na região conhecer curiosidades e mais detalhes sobre a ocupação do Pantanal. “Essa nova exposição de longa duração tem vários elementos, textos e registros que explicam detalhes sobre quem são as pantaneiras e os pantaneiros. Temos detalhes sobre os indígenas presentes nesse território, os paraguaios, entre tantas outras pessoas.”

(Divulgação)

Além dos objetos e cenários do Memorial, um documentário exclusivo de 20 minutos é exibido permanentemente no espaço. Essa produção em vídeo traz relatos de mais de uma dezena de personalidades que ajudaram a formar a ocupação do Pantanal de Mato Grosso do Sul ao longo de décadas.

Além dos fatos históricos e da cenografia do local, o Memorial Homem Pantaneiro fica em prédio icônico no Porto Geral de Corumbá. A chamada Casa Vasquez & Filho, que é o maior casarão do Porto Geral de Corumbá, foi construído no século XIX e superou a presença da Guerra do Paraguai na região (1864-1870). No topo dele, há uma estátua de uma águia e existem relatos que o prédio tem até passagens secretas.

Conforme o IHP, a missão do Memorial é estudar, reunir coleções, objetos, testemunhos, além de divulgar e salvaguardar a memória e a cultura material e imaterial da gente pantaneira.

Para quem vai para o Carnaval de Corumbá, descobrir um pouco mais da história do Pantanal pode também entrar no roteiro.